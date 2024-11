Nữ sinh Việt cùng đội tuyển Úc vô địch cuộc thi quốc tế: Đam mê Luật, du học từ năm 16 tuổi

SVVN - Bắt đầu hành trình du học của mình từ năm 16 tuổi, Bùi Vũ Yến Nhi (sinh năm 2002) là nữ sinh ngoại quốc duy nhất trong số 10 sinh viên từ các trường đại học danh giá được chọn vào đội tuyển quốc gia Úc để tham gia cuộc thi Intercollegiate International Arbitration & Negotiation Competition (INC) lần thứ 23. Với kiến thức chuyên ngành Luật được tích lũy khi học tại Đại học Sydney, Yến Nhi vừa qua đã có màn thể hiện đầy ấn tượng, cùng đồng đội xuất sắc giành giải vô địch của cuộc thi năm nay.

Năm 2019, Yến Nhi đã có một quyết định táo bạo khi lựa chọn đi du học sớm dù chỉ mới 16 tuổi. Và đó cũng chính là thời điểm mà cô nàng bắt đầu bén duyên với “xứ sở chuột túi” - Úc. Xuất phát điểm từ niềm yêu thích với những môn học thuộc nhóm ngành xã hội, Yến Nhi dần phát hiện bản thân có niềm đam mê đặc biệt với ngành Luật và quyết tâm thi đỗ vào Đại học Sydney.

Được biết, khoa Luật của Đại học Sydney vẫn luôn thuộc top đầu trong các trường Đại học ở Úc, đồng thời đứng thứ 16 trên thế giới về đào tạo Luật và có đến 8 Thủ tướng Úc đã từng học tại ngôi trường danh giá này. Yến Nhi tin rằng một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, xuất sắc và có bề dày lịch sử như thế sẽ cho sinh viên nhiều cơ hội nhất, trang bị kiến thức sâu rộng nhất để trở thành một luật sư có khả năng góp phần xây dựng xã hội văn minh, công bằng, minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Yến Nhi từng vô địch cuộc thi ESL Intervarsity Moot Court Competition - Toà án giả định, cấp bang New South Wales, Úc năm 2023.

“Việc các nước Úc, Anh, Canada, New Zealand dùng án lệ cho thấy vẻ đẹp của luật pháp khi áp dụng những điều luật và án lệ vào từng trường hợp của mỗi thân chủ. Mỗi vụ án sẽ mở ra những góc nhìn toàn diện, thú vị về con người, qua đó mà góc nhìn về xã hội cũng trở nên bao quát và vĩ mô hơn. Đây chính là động cơ thôi thúc sinh viên không ngừng học hỏi những điều chưa biết trong thế giới bao la, rộng lớn. Mình nhận ra rằng hiểu biết luật pháp không chỉ là điều bắt buộc với một luật sư giỏi, mà quan trọng hơn là để bảo vệ bản thân, gia đình và người thân khỏi mọi rủi ro, nguy hiểm. Dù sống ở bất cứ quốc gia nào, mọi hành vi nhỏ nhất của con người đều liên quan đến luật pháp. Ngoài ra, học Luật là cách tốt nhất để rèn luyện tư duy logic, phản biện, có cách nhìn đa chiều với mọi vấn đề cũng như có niềm tin sâu sắc vào công lý.” - Yến Nhi bày tỏ.

Song song với chuyên ngành Luật tại Đại học Sydney, Yến Nhi đã hoàn thành chương trình học và nhận bằng cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Văn hoá Kỹ thuật số vào năm ngoái. Dù vậy, Yến Nhi vẫn dành nhiều công sức cho ngành học tâm huyết. Bằng chứng là nữ sinh luôn tích cực học bài, làm dự án, viết luận đến độ quen tay và chủ động học hỏi từ các anh chị đi trước để hiểu hơn về Luật. Đồng thời, Yến Nhi còn tranh thủ những kỳ nghỉ để làm thêm ở các công ty trong ngành nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Như bao sinh viên Luật khác, cô nàng không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và ấp ủ ước mơ được tham gia các cuộc thi danh giá để có cơ hội thử sức, vận dụng những hiểu biết của mình. Trải qua đợt tuyển chọn gắt gao trên toàn quốc, tháng 6/2024, Yến Nhi là nữ sinh ngoại quốc duy nhất trong số 10 sinh viên từ các trường Đại học Sydney, Đại học Quốc gia Australia và Đại học Griffith (Gold Coast) được chọn vào đội tuyển quốc gia Úc để tham gia cuộc thi Intercollegiate International Arbitration & Negotiation Competition (INC) lần thứ 23.

INC được biết đến là một trong những sân chơi quy tụ đông đảo đội thi đến từ các trường đại học danh tiếng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là niềm ao ước của nhiều sinh viên quốc tế có đam mê theo đuổi ngành Luật. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Yến Nhi đã cùng đồng đội xuất sắc giành giải vô địch bằng chiến thắng thuyết phục ở tất cả các hạng mục, gồm: giải Nhất Toàn bộ (Luật Tố tụng Quốc tế & Hợp đồng); giải Nhất Trọng tài thương mại (tiếng Anh); giải Nhất Đàm phán quốc tế (tiếng Anh); giải Nhất Giải Đồng đội.

Yến Nhi bộc bạch: “Mình vô cùng tự hào, hạnh phúc và biết ơn với chiến thắng này. Sau 6 năm kể từ năm 2018, đội tuyển quốc gia Úc mới lại đoạt vị trí cao nhất của cuộc thi. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của đội tuyển Úc mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của cuộc thi INC, có một đội tuyển vô địch tất cả các giải.”

Để đạt được kết quả tuyệt vời này, đội tuyển quốc gia Úc đã phải chuẩn bị suốt 6 tháng. Trong 2 tuần tập trung tại Tokyo (Nhật Bản) trước cuộc thi, trung bình mỗi ngày, các thành viên phải làm việc từ 12-15 tiếng. Vì vậy, ngôi vô địch là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự làm việc chăm chỉ, nghiêm túc của tất cả các thành viên đội tuyển.

Tuy là sinh viên ngoại quốc duy nhất trong đội tuyển quốc gia Úc 2024, Yến Nhi đã có những đóng góp đáng kể khi được tín nhiệm đảm nhận các vị trí Thư ký Đoàn, Trợ lý Huấn luyện viên, Trưởng nhóm về Tổ chức, Hậu cần & Thiết kế, kiêm Phân ban về Trọng tài Thương mại cho cuộc thi.

Nữ sinh chia sẻ: “Đây là minh chứng rõ ràng và thuyết phục rằng người Việt đầy khát vọng và không hề nhỏ bé hay thua kém thế giới. Người Việt mang những phẩm chất đẹp đẽ, đáng tự hào như hình ảnh cây tre - mộc mạc, giản dị nhưng rất đỗi kiên cường, bền bỉ, khôn ngoan vượt qua mọi thử thách. Chiến thắng của đội tuyển quốc gia Úc cũng là chiến thắng của một cô gái Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Mình xin được dành tặng chiến thắng này cho gia đình, người thân, bạn bè - những người đã luôn theo sát, ủng hộ mình.”

Thông qua cuộc thi, Yến Nhi đã học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức về Luật Quốc tế, Tố tụng, Thương mại và rèn luyện những kỹ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử. Có 3 bài học quý báu mà cô bạn đã thu hoạch được, vừa là kỷ niệm cũng vừa là kinh nghiệm cho bản thân cũng như các bạn trẻ mong muốn tham gia các cuộc thi tương tự:

Thứ nhất là, bài học về tinh thần đoàn kết và sự phối hợp giữa tất cả các thành viên đội tuyển, gồm các sinh viên, thầy huấn luyện viên, các thầy giáo và luật sư liên quan. Sẽ không có chiến thắng nếu thiếu đi đóng góp nỗ lực của bất kỳ cá nhân nào.

Đội tuyển đã dành nhiều thời gian nghiên cứu UNIDROIT (Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư) - Principles of Contracts Law (Nguyên tắc của Luật Hợp đồng) cho phần thi Trọng tài Thương mại để đưa ra những luận điểm chắc chắn nhất khi nộp đơn cho Ban Trọng tài. Để phản bác đối thủ và thuyết phục trọng tài, đội thi phải tìm ra những luận điểm, lý lẽ quan trọng nhất; trình bày ngắn gọn nhất, cô đọng nhất. Trong đàm phán, kỹ năng quan trọng nhất là lắng nghe, hiểu vấn đề đối thủ trình bày để đưa ra những thỏa thuận tốt nhất, hướng giải quyết sáng tạo nhất trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung cả đôi bên. Để làm được điều này, đội tuyển quốc gia Úc đã phải luyện tập nhiều lần, cùng nhau lên ý tưởng, gấp rút chuẩn bị sơ đồ tư duy, bài thuyết trình và những giấy tờ liên quan đến buổi đàm phán.

Thứ hai là, bài học về việc thích nghi với sự khác biệt văn hoá khi thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Đây là một cơ hội học hỏi tuyệt vời khi được cọ xát với những sinh viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia khác nhau trên thế giới. Mỗi đội tuyển có cách đàm phán, thuyết phục trọng tài riêng. Điều này đòi hỏi đội tuyển quốc gia Úc phải linh hoạt khi xử lý từng vấn đề và phản ứng nhanh với những tình huống mới, chưa được chuẩn bị trước. Ngoài ra, một kỹ năng khác cũng cần ghi nhớ là khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh, hãy nói chậm, dõng dạc và mạch lạc. Điều này không chỉ giúp các đội hiểu nhau mà quan trọng hơn là để ban giám khảo nắm bắt được nội dung và cho điểm chính xác phần thi của từng đội.

Cuối cùng, bài học về việc sử dụng hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng thành viên. Không thể không nhắc đến một trong những yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công của đội tuyển là nhờ vào sự dẫn dắt của thầy huấn luyện viên. Hai tuần căng thẳng mà toàn đội tuyển tập trung làm việc từ 12-15 tiếng mỗi ngày, không ngừng rèn luyện, toàn tâm toàn ý hướng đến hai ngày thi với khát khao đạt được thành tích cao nhất sẽ là kỷ niệm vô cùng đẹp và khó quên trong lòng mỗi thành viên.

Yến Nhi chia sẻ: “Mình chưa phải là người giỏi nhất, còn rất nhiều người xuất sắc hơn ở Việt Nam hay trên thế giới rộng lớn này. Đầu năm 2024, mình ước được thi đấu ở INC như một người bạn của mình. Nửa năm sau đó, mình nộp đơn dù không quá kỳ vọng vì tính cạnh tranh cao. Thế nhưng, thật bất ngờ khi mình được chọn là sinh viên ngoại quốc đầu tiên, duy nhất đại diện cho Đại học Sydney và cả bang New South Wales tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu INC tại Nhật Bản. Đó vừa là niềm vui, niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm với mình. Điều kỳ diệu chỉ có thể đến với những ai đủ tự tin, quyết tâm và khát vọng. Tuy rằng cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn và không thuận lợi dù ta đã cố gắng hết sức, nhưng ngay cả khi chưa có ai tin tưởng vào bạn, chỉ cần chính bạn đặt niềm tin vào bản thân là đủ. Mình mong câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên nói chung và các bạn trẻ có đam mê với ngành Luật nói riêng tiếp tục phấn đấu với mục tiêu rõ ràng và kiên trì cho tới khi đạt được kết quả mong muốn. Hãy khiêm tốn, học hỏi và cầu thị. Hãy sống và làm việc hết mình để mỗi cơ hội trôi qua, ta sẽ không phải hối tiếc. Vì chúng ta có tuổi trẻ, có khát vọng cháy bỏng để theo đuổi đam mê.”

Mục tiêu của Yến Nhi trong năm tới là tốt nghiệp và sớm tìm được công việc phù hợp để lấy chứng chỉ hành nghề Luật sư tại Úc. Trong tương lai gần, cô gái dự định sẽ tiếp tục theo học các bậc học cao hơn để xây dựng nền tảng kiến thức sâu rộng, dùng tri thức làm chìa khóa hoàn thiện bản thân. Nếu có cơ hội, Yến Nhi mong muốn được trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Quê hương, gia đình mãi mãi là nơi yêu thương, thân thiết nhất với bất cứ người con nào từng đã đi xa, trong đó có Yến Nhi. Vì vậy, bằng những gì mà mình đã và đang tích lũy được, dù là nhỏ, Yến Nhi vẫn hy vọng sẽ được đóng góp sức lực, kiến thức của mình cho đất nước. Đó chính là cách tri ân tốt nhất cho cha mẹ cũng như nơi đã sinh ra, nuôi nấng mình thành người!

(Ảnh do nhân vật cung cấp)