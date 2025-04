GenZ Việt chinh phục học bổng Thạc sĩ tại New Zealand, hướng đến chính sách phát triển toàn cầu

SVVN - Võ Thành Tài (sinh năm 1999) đang theo học Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Toàn cầu tại Viện Đại học Auckland – trường đại học lớn nhất New Zealand và khu vực châu Đại Dương. Anh là một trong những gương mặt xuất sắc khi liên tiếp giành học bổng chính phủ Manaaki New Zealand và Invest Your Talent in Italy. Trước đó, anh từng được vinh danh Sinh viên tiêu biểu của USSH-VNU HCM, đạt danh hiệu Bí thư Đoàn Thanh niên tiêu biểu TP. HCM và đồng sáng lập dự án môi trường, góp phần lan tỏa giá trị bền vững.

Hành trình theo đuổi tri thức toàn cầu và khát vọng cống hiến Thành Tài sớm nuôi dưỡng đam mê với quan hệ quốc tế, chính sách công và sự kết nối giữa các quốc gia. Tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, anh không ngừng mở rộng góc nhìn, nghiên cứu những xu hướng toàn cầu và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức trong bối cảnh hội nhập. Anh đặc biệt quan tâm đến toàn cầu hóa, chính sách công và kinh doanh, đồng thời luôn hướng đến những hoạt động tạo ra giá trị cho cộng đồng, nhất là hỗ trợ nhóm yếu thế. Sau ba năm làm việc tại các tổ chức đa quốc gia, Tài nhận ra khoảng trống về tri thức kinh tế và chính sách toàn cầu, điều này thôi thúc anh trở lại giảng đường. Anh lựa chọn theo đuổi Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Toàn cầu tại Viện Đại học Auckland – trường đại học hàng đầu New Zealand, top 65 thế giới theo QS World University Rankings 2025. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao chuyên môn mà còn là dịp để anh nghiên cứu các giải pháp phát triển, đóng góp vào sự hội nhập của Việt Nam. Nhận học bổng Manaaki của Chính phủ New Zealand, Tài có cơ hội hiện thực hóa khát vọng nâng cao tư duy phản biện, tiếp cận tri thức khoa học và nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc học, anh hướng đến xây dựng sự nghiệp, kết hợp giữa kinh doanh và các dự án cộng đồng để tạo ra giá trị lâu dài. Học tập tại New Zealand và góc nhìn mới về tri thức toàn cầu Hành trình du học tại New Zealand mở ra cho Thành Tài góc nhìn sâu rộng hơn về thế giới. Trong môi trường đa văn hóa, anh có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế, tiếp cận quan điểm đa chiều về các vấn đề toàn cầu. Đặc biệt, việc tìm hiểu văn hóa của các quốc đảo châu Đại Dương giúp Tài nhận ra giá trị của sự đa dạng và tư duy linh hoạt trong giải quyết vấn đề. Theo Thành Tài, khác biệt lớn nhất so với môi trường đại học tại Việt Nam là phương pháp giảng dạy. Nếu như ở Việt Nam, sinh viên chủ yếu tiếp thu kiến thức từ giảng viên, thì tại New Zealand, họ được khuyến khích tư duy phản biện, tự nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Các môn học không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn yêu cầu giải quyết tình huống thực tế, thảo luận nhóm và thực hiện các dự án độc lập. Quan trọng hơn cả, Tài nhận ra giá trị của việc chủ động học hỏi. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là rèn luyện khả năng phân tích, phản biện và ứng dụng thực tế. Trải nghiệm này giúp anh trở nên độc lập, linh hoạt hơn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng trong tương lai. Từ nghiên cứu học thuật đến ứng dụng thực tiễn Học Thạc sĩ tại Viện Đại học Auckland, Thành Tài có cơ hội tham gia nhiều dự án nghiên cứu và bài tập nhóm về chính sách công, phát triển bền vững và các vấn đề toàn cầu. Không chỉ mở rộng góc nhìn chuyên môn, anh còn được áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, hiểu rõ hơn cách các chính sách quốc tế tác động đến từng quốc gia. Một trong những bài học quan trọng mà Tài rút ra là không thể áp dụng giải pháp toàn cầu một cách máy móc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng, đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo hiệu quả. Làm việc trong nhóm nghiên cứu quốc tế cũng giúp anh trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tài liệu và vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào thực tế. Trước khi du học, Tài từng đảm nhận nhiều vai trò như trợ lý CEO, điều phối dự án, phiên dịch viên và giáo viên tiếng Anh. Những trải nghiệm này giúp anh rèn luyện khả năng quản lý, giao tiếp và làm việc đa nhiệm, đồng thời định hình con đường phát triển trong lĩnh vực quản lý quốc tế và chính sách công. Tại New Zealand, cân bằng giữa học tập, công việc và cuộc sống là thử thách không nhỏ. Để thích nghi, Tài áp dụng phương pháp quản lý thời gian khoa học, sử dụng các công cụ như Google Calendar, Notes hay Reminder để theo dõi lịch trình linh hoạt và hiệu quả. Việc kết nối với bạn bè quốc tế cũng giúp anh mở rộng góc nhìn, hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới. Với Tài, du học không chỉ là hành trình học thuật mà còn là cơ hội phát triển toàn diện. Sau hành trình du học tại Viện Đại học Auckland, Thành Tài mong muốn vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính sách công và kinh doanh. Anh hướng đến việc tham gia các dự án quốc tế, hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế và chính trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững nhằm tạo ra cơ hội phát triển công bằng cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở góc độ vĩ mô, Tài còn quan tâm đến việc cải thiện chính sách công, mang đến những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sống của người dân. Dù các dự án cụ thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, với nền tảng học thuật và trải nghiệm quốc tế phong phú, hy vọng rằng anh sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng cống hiến cho quê hương.