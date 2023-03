Giới trẻ thích thú check in với trải nghiệm mới tại làng gốm Bát Tràng

SVVN - Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho biết, mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 5.000 cuộc tấn công. Tội phạm công nghệ không giới hạn về địa lý, cuộc gọi giả mạo có thể không xuất phát tại TP. HCM mà có thể gọi đến từ nước ngoài.

SVVN - Ngũ Tô Duy (sinh năm 2003) là dịch giả trẻ tuổi với nhiều thành tích ấn tượng. Năm 17 tuổi, Tô Duy là dịch giả cuốn sách bán chạy 'Steal Like an Artist' (Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng). Duy còn sáng lập và lãnh đạo dự án viết sách tiếng Anh 'Fairy tales without borders' (Cổ tích không biên giới), với 30 truyện cổ tích Việt Nam được dịch ra tiếng Anh, ra mắt 4.000 cuốn vào tháng 12/2022.