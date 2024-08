Giữa ‘cơn sốt’ quái vật Labubu, các bạn trẻ cần tỉnh táo trước giá hời, kẻo ‘tiền mất tật mang’ vì hàng nhái

SVVN - Khi 'The monsters Labubu' đang tạo nên ‘cơn sốt’ trong giới trẻ, cũng là lúc nhiều bạn bị ‘sụp hố’ vì hàng nhái hay bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng.

Labubu còn được biết đến với tên gọi 'The monsters' là một nhân vật được nghệ sĩ Kasing Lung từ Hồng Kông (Trung Quốc) sáng tạo. Các dòng Labubu có thiết kế đáng yêu đã thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích đồ chơi trên toàn thế giới. Đây không chỉ là món đồ chơi nghệ thuật, Labubu còn được dùng như một vật trang trí hoặc phụ kiện kèm theo túi xách, ba lô, móc khóa.

Thời gian qua, nhiều bạn trẻ ở Việt Nam săn lùng các sản phẩm liên quan đến Labubu. Nhân vật này đã ra đời gần 10 năm, nhưng chỉ thật sự tạo nên ‘cơn sốt’ khi Lisa (BLACKPINK) sử dụng và chụp ảnh đưa lên trang cá nhân của nữ ca sĩ này. Từ đây, ‘cơn sốt’ săn tìm Labubu trở trào lưu với hàng chục nhóm trao đổi, tìm mua lớn, nhỏ trên mạng.

Labubu bao gồm nhiều series khác nhau, đều có một chủ đề và câu chuyện riêng. "Labubu's fantasy world" mang đến những mô hình Labubu trong thế giới phép thuật. "Labubu's adventure" lại kể về những chuyến phiêu lưu kỳ thú của nhân vật. Trong đó, bộ sưu tập “Labubu fall in wild” đã ‘gây sốt’ khi được nữ ca sĩ Lisa chia sẻ qua bài đăng trên Instagram. Ở Việt Nam, mẫu này còn được biết đến là Labubu Hoa Cúc. Còn “Labubu time to chill”, “Labubu flip with me” được thiết kế nổi bật với nhiều chi tiết thu hút người sưu tầm.

Vì ‘cơn sốt’ tìm mua món đồ chơi này ngày càng tăng nên giá cả cũng có nhiều mức, tùy thuộc vào dòng series hay kích cỡ của Labubu. Trong đó, với các phiên bản đặc biệt hay giới hạn còn có giá cao hơn mức trung bình. Mỗi Labubu có giá vài trăm nghìn đồng đến cả chục triệu đồng nên người mua nếu không tìm hiểu kỹ, dễ ‘mua hớ’ hay mua nhầm hàng nhái.

Tài khoản Nguyễn Bảo Ngọc (thành viên nhóm Nghiện Labubu Popmart) chia sẻ trong nhóm khi đã trót chuyển khoản cho người bán nhưng sau đó người này đã ‘lặn mất tăm’. Bảo Ngọc đã đăng thông báo trên các hội, nhóm về Labubu để cảnh báo các bạn chơi món đồ ‘hot’ này.

Cô bạn này tìm mua Labubu nhưng người bán lại không nhận ‘ship COD’ (giao hàng rồi thanh toán). Thay vào đó, người bán ‘đánh’ vào tâm lý thích món hàng độc đáo, giá hời không mua thì sẽ bán cho người mua khác, buộc người mua phải chuyển khoản đặt cọc. Thậm chí, nhiều bạn còn chuyển khoản đặt cọc mà không cần ‘check legit’ (kiểm tra thông tin người bán, nguồn bán hàng) vì quá tin tưởng ‘profile’ người bán online.

Anh Trần Thiện (thành viên Hội cuồng Labubu popmart) chia sẻ việc bản thân bị lừa khi mua nhầm hàng nhái. Mặc dù đã kiểm tra kỹ thông tin của người bán nhưng khi nhận hàng mới vỡ lẽ là “treo đầu dê bán thịt chó”. Người bán đã cung cấp thông tin hàng thật, chính hãng nhưng khi giao hàng mở hộp ra lại không giống. Đến lúc này, khi nhắn trả hàng thì tài khoản người bán cũng ‘bốc hơi’.

Có nhiều lý do nhiều bạn không mua món đồ chơi này tại chính hãng mà đặt mua qua mạng, bởi vì sự tiện lợi, nhanh chóng và có giá rẻ hơn. Ngoài ra, nhiều bạn muốn ‘săn tìm’ mẫu Labubu hiếm nên cũng dễ bị lừa khi mua hàng ‘sang tay’. Do vậy, khi mua Labubu, các bạn nên tỉnh táo kiểm tra kỹ thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như người bán.

Duy Trần (quận Bình Tân, TP. HCM, người chơi Labubu) cho biết kinh nghiệm mua hàng ‘reseller’, tránh mua nhầm ‘hàng giả giá thật’: “Đầu tiên là đừng ham rẻ, nên ‘check’ giá niêm yết trên trang web của hãng. Trên các hội, nhóm sưu tầm Labubu cũng có nhiều bài đăng hướng dẫn ‘check fake’ cũng là nguồn đáng để tham khảo. Mỗi hộp đồ chơi đều có mã QR để người mua quét và kiểm tra thông tin. Nhưng nếu có điều kiện thì bạn vẫn nên mua hàng ngay tại cửa hàng của hãng”.

Ngoài ra, ‘cơn sốt’ phụ kiện đi kèm các mẫu Labubu cũng thu hút người chơi trẻ. Ngoài một số mẫu có sẵn trang phục chính hãng đi cùng. Nhiều hội, nhóm cũng có bán các loại trang phục, phụ kiện nhỏ để làm cho món đồ chơi sống động hơn. Với những món phụ kiện này, người mua nên ưu tiên chọn mua chính hãng nếu có đủ điều kiện. Còn với việc mua trên trang, phải tìm đọc kỹ ‘review’, chỉ nên mua hàng nhận ‘ship COD’.