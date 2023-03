Giữa drama bị ‘mỉa mai’ chưa thi quốc tế, Chế Nguyễn Quỳnh Châu gây chú ý với hình ảnh 'nhà nghèo'

SVVN - Sau loạt ồn ào khi bị ‘mỹ nhân chuyển giới’ Huỳnh My ‘chê’ chưa đi thi nhan sắc quốc tế, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã có những phản hồi đầu tiên, khiến netizen xôn xao.

Trong chương trình thực tế mới đây, Chế Nguyễn Quỳnh Châu loại ‘mỹ nhân chuyển giới’ Huỳnh My vì thái độ không tốt. Đoạn video loại thí sinh này ‘gây bão’ trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của khán giả, đa phần chỉ trích Huỳnh My vì cư xử chưa đúng mực.

Cuộc tranh luận xôn xao chỉ tạm lắng khi Á hậu Quỳnh Châu lên tiếng: "Sau phần loại thí sinh, Huỳnh My tỏ thái độ tức giận, rời khỏi trường quay. Kết thúc buổi ghi hình, tôi ra về, My hỏi thăm có buồn không, tôi trả lời buồn chứ. Trên trường quay, tôi nghĩ sự im lặng của mình hợp lý vì có thể My không cố tình làm tổn thương người khác, chỉ là sự cố lỡ lời".

Drama này càng dấy lên việc chương trình của Hương Giang có cố tình sắp đặt để tạo ồn ào nhưng ‘nàng Hậu’ đã phủ nhận vấn đề này. Dù vậy, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn tiếp tục các dự án của mình, không né tránh trả lời khi bị ‘hỏi xoáy’.

Sự việc chưa kịp ‘nguội’, Quỳnh Châu gây chú ý khi tham gia bộ phim Mặt trời mùa đông. Nàng Á hậu rũ bỏ hình ảnh kiêu kỳ, sang chảnh, sắc bén mà hóa thân vào vai Thảo An có tính cách hiền lành, thật thà, sở hữu đôi mắt to tròn chứa cả bầu trời mộng mơ, đầy hy vọng của một cô gái tuổi đôi mươi.

Tạo hình của Quỳnh Châu trong phim khiến không ít người bất ngờ. Người đẹp chia sẻ: “Đây là nhân vật có tính cách trái ngược với các vai diễn mà Châu từng tham gia trước giờ. Vốn có xuất phát điểm là một người mẫu nên khi đến với điện ảnh Châu thường dễ được giao những vai như con nhà giàu, tiểu thư… những vai được mặc đồ đẹp. Nhưng vai này của Châu lại là một cô gái ở dưới quê và đặc biệt là vùng biển. Con gái miền biển, nhà nghèo”.

Người đẹp khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng khi gật đầu tham gia tuyến nhân vật khác biệt so với hình ảnh đã xây dựng thành công trong suốt hơn 10 năm theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Đây là cơ hội để người đẹp khai phá bản thân, mang đến nhiều màu sắc hơn cho người xem và làm đa dạng hành trình làm nghề.

Nói về việc ‘chân dài’ lấn sân diễn xuất, Chế Nguyễn Quỳnh Châu không muốn đóng khung trong một tạo hình nào đó. Do vậy, khi có cơ hội thử một vai khác, cô không làm xấu bản thân, miễn sao thể hiện trọn vẹn vai diễn.

Cô cho biết: “Là một diễn viên ở trong phim, Châu tin rằng nhịp sống làng chài mà đạo diễn mang đến sẽ rất sống động. Châu hy vọng, mong muốn nếu phim thành công sẽ tạo nên sự thu hút cho địa điểm quay và bà con sẽ phát triển được du lịch. Đây là điều rất ý nghĩa mà bộ phim làm được khi thành công”.