Hành trình biến khó khăn thành động lực để phát triển bản thân của nam sinh Yên Bái

SVVN - Đào Huy Hoàng (sinh năm 2003) đến từ Yên Bái đang là sinh viên năm tư chuyên ngành Quản lý xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Với tinh thần “Áp lực tạo kim cương”, Hoàng luôn cố gắng kiên trì, nỗ lực trong học tập và gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Từ những bài học quý giá trong hành trình của mình, Hoàng không chỉ khẳng định bản thân mà còn trở thành nguồn động lực cho những bạn trẻ cùng khát vọng vươn lên.

Thời điểm bước chân vào đại học, Hoàng may mắn trở thành Thủ khoa đầu vào Khoa Quản lý xây dựng năm 2021-2022. Trong bốn năm học, Hoàng đã giành được nhiều thành tích như: “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023, Giải Nhất Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Trường năm 2023-2024, Giải Nhất hùng biện tiếng Anh khoa Công trình, Giải Ba hùng biện tiếng Anh do đại học Mở tổ chức, Top 5 sinh viên trường tham gia trao đổi tại ĐH Quốc Lập Dương Minh Giao Thông (Đài Loan) và tham gia một số bài tham luận trong các hội thảo quốc tế do Khoa và bộ môn tổ chức. Để đạt được những thành tựu đó, Hoàng đã trải qua một quá trình không ít khó khăn, phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức.

Hành trình biến khó khăn trong nghịch cảnh thành động lực

Sinh ra trong một gia đình với nhiều tình yêu thương của bố mẹ, tuy nhiên một biến cố lớn đã ập đến làm thay đổi gia đình mình. Mẹ mình là một giáo viên, bố mình từng làm kỹ sư trong ngành kỹ thuật nên bố mẹ luôn dạy bảo, theo sát và định hướng quá trình mình học tập ngay từ khi còn bé. Cách đây vài năm, bố bị tai nạn nên cơ thể bị ảnh hưởng, gần như mất khả năng lao động. Từ đó gánh nặng tài chính đặt hết lên đôi vai của mẹ. Nhìn hình ảnh mẹ vất vả làm việc để nuôi cả gia đình, mình càng thấy bản thân cần phải có trách nhiệm hơn. Biến cố ngày đó có lẽ chính là nguồn động lực lớn nhất để có mình của hiện tại, vậy nên mình luôn cố gắng giữ thái độ lạc quan, hướng về phía trước. Mình muốn cảm ơn và biết ơn mẹ rất nhiều!

Khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học, rời xa vòng tay gia đình, mình tự dặn lòng phải trưởng thành hơn để gánh vác một phần kinh tế thay mẹ. Những công việc đầu tiên của mình sau khi xuống Hà Nội đều không liên quan đến ngành học mình đang theo đuổi như shipper, gia sư, chăm sóc khách hàng, nhạc công, buôn bán,... Những công việc này giúp mình biết quý trọng đồng tiền hơn, ngoài ra nó còn cho mình có thêm nhiều bài học kinh nghiệm và các kỹ năng khác nhau trong cuộc sống. Một trải nghiệm đáng nhớ trong bốn năm đại học của mình là chuyến thiện nguyện tại bệnh viện Nhi TW. Tại đây, mình đã được gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều em nhỏ đang mắc bệnh hay bị khiếm khuyết trên cơ thể. Nhìn những nụ cười hồn nhiên, vui tươi của các em dù đang phải trải qua những ngày điều trị vất vả, mình lại càng thấy bản thân còn rất nhiều may mắn. Càng như vậy, mình càng có động lực để phấn đấu, cố gắng theo đuổi ước mơ đã chọn hơn.

Hành trình chinh phục những ước mơ đầu tiên

Cho đến giờ mình vẫn không thể quên được khoảng thời gian được đi trao đổi tại Đài Loan vào đầu tháng 5 năm 2024. Khi đó, Trường ĐH Giao thông Vận tải có chương trình liên kết quốc tế trao đổi sinh viên ngắn hạn vào mùa hè và mình đã apply thành công. Đó là lần đầu tiên mình được đi nước ngoài, được đi máy bay, được tiếp cận với một nền văn hóa khác, biết đến những điều mới lạ của đất nước Đài Loan. Mình và các bạn đã dành trọn tháng 6 để làm thủ tục, giấy tờ, đặt vé máy bay, visa, hành lý để kịp thời gian. Trong chuyến đi học trao đổi, chúng mình được trải nghiệm các giờ học mới lạ cùng với các giảng viên, giáo sư ưu tú tại ĐH Quốc lập Giao Thông Dương Minh - Trường đại học thuộc top 2 Đài Loan, được tham quan thực tế các công trình, công nghệ xây dựng tiên tiến của đất nước. Ngoài giờ học, chúng mình còn có cơ hội khám phá, trải nghiệm những nét văn hoá truyền thống đáng nhớ tại nơi đây. Mình vẫn luôn mơ ước có thể đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, và giờ, điều ước đó đã thành sự thật.

Không chỉ dừng lại ở học tập, quá trình học tập tại trường đại học đã mang đến cho mình rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa. Với tư cách là chủ nhiệm CLB Âm nhạc, mình đã tổ chức một vài show âm nhạc lớn nhỏ như: Show âm nhạc thiện nguyện "UMCxUGC Summer Harmony", Show âm nhạc thiện nguyện Firework và đặc biệt là BigShow âm nhạc thiện nguyện Dynamite Rhythm kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Âm nhạc của trường. Để sự kiện có thể diễn ra chỉn chu và chất lượng nhất, mình cùng CLB đã lên kế hoạch tỉ mỉ, kỹ càng từ trước đó 2 tháng nhằm đảm bảo mọi việc đều suôn sẻ. Chúng mình đã dùng toàn bộ tiền bán vé để tổ chức buổi thiện nguyện và mua những món quà như bánh, sữa, bỉm dành tặng cho các em bé khuyết tật, kém may mắn tại một Mái ấm. Đối với mình, âm nhạc là để mang lại giá trị cho cộng đồng và mình cùng CLB tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ của bản thân đóng góp cho xã hội.

Là một người thuộc cung Sư Tử, mình luôn muốn khẳng định bản thân, cháy bỏng, nhiệt huyết với đam mê, hoài bão để tiến lên phía trước. Vậy nên khát khao ấy vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí mình. Mình nghĩ áp lực mình gặp cũng sẽ giống với áp lực của tất cả mọi người đã và đang gặp phải. Nhưng “Áp lực tạo kim cương” và mình luôn cố gắng biến những áp lực đó thành động lực. Mình tự nhắc nhở phải nhìn lên các bạn giỏi hơn để cố gắng, nhưng cũng không cho phép bản thân được nản chí vì còn nhiều người khác có những hoàn cảnh khổ cực hơn mình. Mình tin rằng khó khăn hay áp lực nào cũng sẽ có cách giải quyết nên hãy coi đó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống để phát triển hơn từng ngày. Mỗi lần như vậy mình đều liên tưởng tới lyric trong một bài rap của Rapper Đen Vâu: “Con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng / Trong đầu là vàng, lửa trong tim, dưới chân sỏi đá”. Các bạn hãy cứ thử và cố gắng, không chắc chúng ta có thể thành công ngay từ lần đầu tiên nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một bài học để trưởng thành hơn. Vì tuổi trẻ chúng ta có một đặc quyền đó là được “thử và sai”; và YOLO - Hãy hết mình khi còn trẻ.