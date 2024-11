Hành trình từ chủ nhân Học bổng Chính phủ đến Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland

SVVN - Năm 2022, Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1997, quê Nam Định) xuất sắc nhận học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ của Chính phủ Ireland và một năm sau tốt nghiệp Thủ khoa. Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland, cô vinh dự được đại diện phát biểu trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland vào ngày 3/10. Với Hải Anh, cuộc sống là một hành trình tàu lượn siêu tốc mà nhất định phải tận hưởng hết mình.

“Cuộc sống là một hành trình của tàu lượn siêu tốc”

Với Hải Anh, cuộc sống là một hành trình tàu lượn siêu tốc, có nốt thăng nốt trầm, không phải lúc nào cũng thẳng băng, trải đầy hoa hồng. Hải Anh có xuất phát điểm là học sinh xuất sắc suốt 12 năm phổ thông ở các trường chuyên, lớp chọn, đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, với dấu ấn là Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh. Nhưng khi lên đại học, cô gái trẻ lại gặp phải "khủng hoảng tuổi 20" khi học một chuyên ngành không yêu thích, bị mất cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Giai đoạn này khiến cô cảm thấy đã đánh mất chính mình.

Để thoát ra khỏi trạng thái trì trệ đó, Hải Anh đã quyết tâm thử sức tại rất nhiều hoạt động ngoại khoá và các cuộc thi. Cô bạn đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như: trở thành Finance Manager cho các dự án Incoming Global Volunteer của tổ chức AIESEC chi nhánh Trường Đại học Ngoại thương; Top 5 quán quân cuộc thi Kế kiểm “Challenges for growth”; Giải Đồng cuộc thi “BSNEU Case analysis” tổ chức bởi Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Top 10 nhóm ngành Tài chính trong cuộc thi “ULEAD – Unilever Leadership Training Programme” bởi Unilever Việt Nam.

Nhìn nhận về hành trình phát triển của mình, Hải Anh bộc bạch: “Chiến lược này đã mang lại cho mình một cơ hội được học - học vượt ra khỏi phạm vi ‘academic’ (học tập), mà là ‘personal’ (phát triển bản thân toàn diện). Nếu không dấn thân vào các hoạt động đó, thì có lẽ mình không thể có nhiều bộ kỹ năng giá trị như lãnh đạo, giao tiếp hay phân tích và giải quyết vấn đề. Chính việc không ngừng khám phá bản thân qua nhiều cuộc thi đã giúp mình nắm bắt và hiểu được con người mình, bao gồm đam mê, năng lực, tính cách, từ đó rèn luyện bản lĩnh để vững vàng bước đi trên con đường mình chọn sau này.”

Một cuộc thi thay đổi cả cuộc đời

Hải Anh cho biết bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô chính là cuộc thi “Challenges for growth”. Đây là cuộc thi được Trường Đại học Ngoại thương kết hợp cùng công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam và tổ chức ICAEW phát động.

Cô bạn tâm sự: “Cuộc thi đã đưa một cô sinh viên năm 3 còn mơ hồ về sự nghiệp phía trước là mình vào con đường kiểm toán. Mình đã có những năm tháng tại EY Việt Nam, tuy vất vả nhưng học được vô vàn kiến thức chuyên môn về kế kiểm, tài chính - kinh doanh, cũng như mài dũa được nhiều kỹ năng quan trọng như quản lý dự án, quản lý thời gian và kiểm soát áp lực…”

Thời gian ở EY đã cho Hải Anh nguồn cảm hứng để tiếp tục học lên thạc sĩ về kế toán, tìm hiểu chuyên sâu hơn về chuyển đổi kép trong lĩnh vực này, gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hải Anh bắt đầu hành trình du học sau khi nhận được học bổng toàn phần GOI-IES của Chính phủ Ireland vào năm 2022. Tại “hòn lục bảo” xinh đẹp, nữ du học sinh đã nỗ lực học tập, trau dồi và cuối cùng xuất sắc trở thành Thủ khoa ngành Kế toán Quốc tế và Kinh doanh, trường Dublin City University.

Với nữ du học sinh, tấm bằng Thạc sĩ xuất sắc còn là “sự tìm lại chính mình”. Hải Anh cho biết bản thân đã lấy lại được sự tự tin, tìm lại được động lực, quyết tâm trong học hành, và kiên trì theo đuổi sự nghiệp học tập vì sự nghiệp ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Cô gái trẻ mong muốn tiếp tục học lên Tiến sĩ, để thực hiện ước mơ trở thành một giảng viên đại học, đóng góp tích cực vào nền giáo dục nước nhà.

Bí quyết để tận hưởng hành trình trên chuyến tàu siêu tốc

Nữ Thạc sĩ rất tâm đắc với câu nói: “Three moments that make us are the high, the low and the aha moments (Ba khoảnh khắc làm nên chúng ta là thành công, thất bại và sự khai sáng), hãy cứ trân trọng hết những chặng đường trên cuộc đời mình.”

Hải Anh chia sẻ: “Mình không muốn mọi người nhìn vào mình mà chỉ khen ngợi những thành công mà mình đạt được, mà mình cũng muốn được mọi người ghi nhận cho những thử thách mình từng gặp phải, những thất bại hay những lần lỡ hẹn mà mình đã trải qua, vì với mình, đó mới thực sự là những thứ làm nên mình của ngày hôm nay. Nếu không có những năm tháng bất như ý, chúng ta sẽ không trưởng thành, mạnh mẽ và hoàn thiện hơn được. Trước khi đến với chiếc học bổng toàn phần của Chính phủ Ireland, mình cũng đã có những lần thất bại khi gửi hồ sơ trao đổi sinh viên trong thời đại học đó thôi.”

Cô gái trẻ tin rằng, hành trình trưởng thành của bất kì ai trong chúng ta cũng là chiếc tàu siêu tốc có thăng, có trầm như thế. Sau cùng, cô đúc kết ra một công thức để tận hưởng hành trình đó trọn vẹn: 3P - “proactive, persistent, and positive”.

Cụ thể, “Proactive” là chủ động, tức luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân toàn diện, hay đón nhận thử thách với sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi biến cố. “Persistent” là kiên trì, tức giúp duy trì sự bền bỉ, động lực để không gục ngã dù khó khăn. “Positive” là tích cực, tức giúp chúng ta có tinh thần tốt để dũng cảm phiêu hết mình trên từng cung đường, hay nhìn vào thất bại như những bài học quý báu để thay đổi bản thân.

Bên cạnh đó, cá nhân Hải Anh cũng có một chữ P nữa: “People-oriented (hướng về con người) là kim chỉ nam, vẽ đường, chỉ lối cho rất nhiều quyết định lớn trong hành trình 27 năm qua của mình.”

Cô cho biết bản thân đã nhận ra chữ P này qua những sự kiện hồi đại học, sau khi tham gia với vai trò Facilitator (Người hướng dẫn) cho Summer Camp, Winter Camp của AIESEC, hay Mentor/ Speaker (Người hướng dẫn/ Người diễn thuyết) cho các dự án hướng nghiệp nội bộ của AIESEC và Câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại thương.

“Giây phút mình nhận ra sự hỗ trợ của mình đã mang lại những thay đổi tích cực ở các bạn trẻ, từ việc họ trở nên tự tin hơn đến việc đạt được thành tựu trong kì thi tuyển dụng, mình thấy hạnh phúc vô vàn. Điều này nuôi dưỡng trong mình mong ước mãnh liệt được trở thành một giảng viên đại học, đồng hành cùng các bạn sinh viên trong hành trình tìm kiếm đam mê cũng như vượt qua những chuyến tàu lượn siêu tốc của họ.” - nữ Thạc sĩ chia sẻ.

Vị trí hiện tại của chuyến tàu siêu tốc

Hiện tại, nữ Thạc sĩ đang làm Trợ giảng các bộ môn của khoa Kế toán trường Dublin City University, đảm nhiệm cả chương trình Thạc sĩ và Cử nhân. “Công việc này cho phép mình được rèn luyện kỹ năng sư phạm và sự tự tin một cách rất hiệu quả khi được một mình đứng lớp trước các bạn bản địa, cũng như cả các anh chị đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường” - Hải Anh hạnh phúc chia sẻ về công việc hiện tại.

Mới đây, Nguyễn Hải Anh cũng được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland nhiệm kỳ 2024 - 2026. Tân Chủ tịch cho biết: “Vì là nhiệm kỳ chính thức đầu tiên của Hội nên còn rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, mình cùng các bạn trong Ban Chấp hành luôn mong muốn xây dựng những phong trào sáng tạo, ý nghĩa cho các bạn sinh viên ở đây.”

Vừa qua, Hải Anh vinh dự được đại diện cộng đồng sinh viên phát biểu về thành tích và hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Ireland trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao tới Ireland, theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Với Hải Anh, việc đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên là niềm vinh dự to lớn, cũng là cơ hội để cô được khám phá bản thân mình ở một trải nghiệm mới và tiếp tục đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Hải Anh hy vọng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng cùng với tâm nguyện trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày của cô, sẽ trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ kiên định theo đuổi mục tiêu của mình.

Một số thành tích nổi bật: Học bổng toàn phần GOI - IES (Government of Ireland International Education Scholarship) của Chính phủ Ireland - 2022

Bằng Xuất sắc Thạc sĩ ngành Kế toán Quốc tế và Kinh doanh, trường Dublin City University, Thủ khoa ngành và được trao danh hiệu Dean’s List - 2023

Top 5 quán quân cuộc thi “Challenges for growth”, giành được suất thực tập tại bộ phận Kiểm toán, công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, và suất học bổng 100% chứng chỉ CFAB (Certificate of Finance, Accounting and Business) từ ICAEW - 2018

Giải Đồng cuộc thi “BSNEU Case analysis” tổ chức bởi Khoa Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - 2018

Top 10 nhóm ngành Tài chính trong cuộc thi “ULEAD – Unilever Leadership Training Programme” bởi Unilever Việt Nam - 2018-2019

Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh cấp THPT - 2015

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland - nhiệm kỳ 2024-2026

Finance Manager cho các dự án Incoming Global Volunteer tại tổ chức AIESEC chi nhánh Đại học Ngoại thương Hà Nội - 2017-2018

Mentor tại Mentori Việt Nam, giúp các bạn trẻ định hướng sự nghiệp và học tập - 2022-2023