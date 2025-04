Hành trình từ giảng đường Ngoại thương đến sứ mệnh lan tỏa giá trị của nam sinh Gen Z

SVVN - Phạm Văn Bình, sinh năm 2003 tại Hưng Yên, tốt nghiệp sớm Trường Đại học Ngoại thương và hiện theo học thạc sĩ khi mới 21 tuổi. Không chỉ nổi bật trong học tập, anh còn giữ vai trò giám đốc một công ty giáo dục và là chủ biên hai bộ sách đã tiếp cận hơn 25.000 độc giả.

Gieo tri thức từ niềm tin vào giáo dục

Ngay từ những năm trung học, Văn Bình đã sớm xác lập cho mình một hướng đi: lấy giáo dục làm điểm tựa cho sự phát triển con người và xã hội. Với Văn Bình, vai trò của người thầy không chỉ là giảng dạy, mà còn là người đồng hành, định hướng và truyền cảm hứng sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Xuất phát từ niềm tin ấy, Văn Bình từng bước tìm kiếm cách hiện thực hóa lý tưởng của mình. Ở tuổi 21, khi vừa tốt nghiệp sớm Đại học Ngoại thương và tiếp tục học lên thạc sĩ, anh đã lựa chọn bước vào lĩnh vực giáo dục – một hành trình không dễ dàng với người trẻ. Việc đảm nhiệm vai trò quản lý trong một tổ chức giáo dục là kết quả của sự chủ động, không ngại thử thách và khát vọng đóng góp một phần giá trị cho cộng đồng học tập.

Từ những trăn trở đó, hai bộ sách do Văn Bình chủ biên đã ra đời, thu hút hơn 25.000 lượt tiếp cận từ học sinh, sinh viên trên cả nước. Hai bộ sách mà Văn Bình tham gia biên soạn không đơn thuần là sản phẩm học thuật, mà còn là nỗ lực xây dựng những công cụ học tập gần gũi, có ích cho người học. Đó là cách anh chọn để bắt đầu: từ những việc nhỏ, nhưng bền bỉ và có chiều sâu.

Khát vọng lan tỏa tinh thần khai phóng trong giáo dục

Không dừng lại ở vai trò một giám đốc doanh nghiệp trẻ, Văn Bình vẫn luôn nuôi dưỡng một sứ mệnh lớn hơn: lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng học sinh, sinh viên. Với anh, điều ý nghĩa nhất trong hành trình khởi nghiệp không chỉ là phát triển sự nghiệp cá nhân, mà còn là hành trình truyền cảm hứng, nơi anh mong muốn thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm và phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách.

Trăn trở với sự trưởng thành của thế hệ Gen Z, Văn Bình dành nhiều tâm huyết trong việc định hướng khởi nghiệp cho sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn thực tiễn về giáo dục trong một thời đại đổi mới không ngừng. Anh cho rằng, mỗi bước đi trên hành trình của bản thân đều có thể để lại những dấu ấn tích cực, góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê trong những người trẻ đang tìm cách khẳng định mình.

Không chỉ hiện diện trong vai trò điều hành, Văn Bình còn tích cực kết nối với sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa và diễn đàn mở. Anh từng là diễn giả tại nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi anh mang đến những câu chuyện thật về hành trình vượt qua giới hạn bản thân, đối mặt với thách thức và bền bỉ theo đuổi lý tưởng. Với anh, lan tỏa tri thức không chỉ bằng con chữ, mà còn bằng chính những trải nghiệm sống động và chân thành.

Đối với Văn Bình, mỗi bước tiến trên hành trình sự nghiệp không đơn thuần là khẳng định bản thân, mà còn là cơ hội để gieo những hạt mầm tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Anh luôn khắc ghi trong lòng thông điệp tâm huyết: “Be yourself, follow your dream, listen to your heart and just do it” – Hãy là chính mình, theo đuổi ước mơ, lắng nghe tiếng nói từ trái tim và dũng cảm hành động. Đó không chỉ là kim chỉ nam của riêng anh, mà còn là lời gửi gắm chân thành đến những người trẻ đang chênh vênh giữa những ngã rẽ cuộc đời.

(Ảnh: NVCC)