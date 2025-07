Hậu 'Em xinh say hi', Hoàng Duyên hát thay lời chữa lành cho các trái tim tổn thương, tâm đắc chia sẻ này từ Trấn Thành

SVVN - Hoàng Duyên nói lời tạm biệt 'Em xinh say hi' bằng âm nhạc chữa lành trong 'She never cries'. Cô còn kết hợp với tân binh V-pop Sơn.K và vũ công Sơn Lâm để mang đến sự thay đổi bất ngờ trong âm nhạc của mình.

Dù đồng hành cùng Em xinh say hi không quá dài, nhưng Hoàng Duyên để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi tính cách dịu dàng, điềm tĩnh và chất giọng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc rất đặc trưng. Ra mắt She never cries sau khi nói lời tạm biệt với chương trình, Hoàng Duyên chia sẻ: “Đây là một hành trình đặc biệt với Duyên. Mình được gặp gỡ, được học hỏi nhiều điều từ nơi này. 30 "Em xinh" đều có một màu sắc riêng và Duyên cũng tự hỏi mình thật sự có màu sắc gì, mình cần làm gì cho đúng". "Anh Trấn Thành đã từng nói với Duyên: ‘Nếu em là một người nghệ sĩ, mình cần phải mang tác phẩm của mình đến cho những người có cùng câu chuyện, cảm xúc với mình để họ đón nhận được năng lượng đó. Như vậy, cái đầu tiên là mình phải chữa lành được chính bản thân mình’. Duyên đã nhận được năng lượng chữa lành từ ca khúc này giúp mình được khóc, được mỉm cười, được là chính mình”, nữ ca sĩ cho hay. Ca khúc này được Sơn.K sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật, khi anh chứng kiến một người bạn thân của mình luôn giữ tinh thần tích cực dù phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nội dung của She never cries cũng hướng đến những người con gái khi đối diện với những khó khăn, tổn thương, nỗi buồn trong cuộc sống nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ đi qua tất cả để cuối cùng, học được cách yêu thương, trân trọng chính bản thân mình. Hoàng Duyên chia sẻ, cô thấy hình ảnh của mình trong bài hát này: “Thật trùng hợp khi Sơn viết lời hát: 'Cô ta 23 đầy mộng mơ', cũng vào thời điểm mà Duyên 23 tuổi. Bài hát này đem lại quá nhiều cảm xúc cho Duyên. Mình muốn hát thay cho những tâm sự chất chồng của những người con gái đã trải qua tổn thương, phiền muộn ngoài kia. Khi được Sơn chia sẻ câu chuyện về người bạn mạnh mẽ của em ấy và đọc những dòng tin nhắn Sơn trò chuyện với bạn, Duyên đã khóc". Trong MV She never cries, Hoàng Duyên thể hiện khả năng nhảy chuyên nghiệp khi nhảy đôi cùng vũ công Sơn Lâm - quán quân nhảy quốc tế đã hai lần giành ngôi vô địch tại Mỹ. Thuận Tùng