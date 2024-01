Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai!

Thúy Ang tên thật là Phạm Thuý An (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại An Giang. Hiện tại, cô bạn đang là diễn viên, talent và là người mẫu ảnh tự do. Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật, bản thân Thúy Ang khao khát chinh phục, thử sức với nhiều vai diễn, biến tấu bản thân với nhiều hình ảnh khác nhau, từ đó thoát khỏi vỏ bọc và hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cũng như được nhiều khán giả yêu quý công nhận.