Hé lộ hậu trường cảnh bay của Jo In Sung trong 'Moving' đang gây xôn xao cộng đồng mạng

SVVN - Đoạn video hậu trường thể hiện sự quyến rũ bất ngờ của nam diễn viên Jo In Sung trong phim 'Moving' hiện đang là chủ đề 'nóng' trong cộng đồng mạng.

Trong loạt phim gốc Disney+ Moving, Jo In Sung vào vai Kim Doo Sik, một đặc vụ áo đen ưu tú với khả năng bay tự do trên bầu trời, kỹ năng bắn súng xuất sắc, đồng thời có những pha hành động gay cấn và sức hút mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của Jo In Sung trong chương trình Superpower On and Off được phát hành thông qua kênh YouTube chính thức của Disney +, mang đến 'sức nóng' mới mẻ, đồng thời thể hiện nỗ lực của nam tài tử trong việc tạo ra những cảnh chất lượng cao.

Jo In Sung đeo thiết bị dây an toàn trước khi quay phim và không ngần ngại đùa giỡn với các nhân viên nhưng ngay khi cảnh quay bắt đầu, anh ấy biến thành Doo Sik lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc và gây ấn tượng với mọi người bằng tư thế bay hoàn hảo. Và khi cảnh quay kết thúc, Jo In Sung ngay lập tức cầm điện thoại di động xem lại và nở nụ cười hài lòng: “Tôi nên khoe khoang về điều đó”. Sự quyến rũ, dễ thương đến không ngờ này ngay lập tức 'đốn gục' cộng đồng mạng.

Có thể thấy, trong khi quay phim, Jo In Sung thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đắm chìm vào vai diễn và kích hoạt 'chế độ nghiêm túc', còn bên ngoài máy quay, nam diễn viên như biến thành một người khác, luôn biết cách tạo không khí để nâng cao tinh thần của nhân viên trường quay. Đó chính là sức quyến rũ vô hạn mà không phải diễn viên nào cũng có thể có được.