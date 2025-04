HEINEKEN Việt Nam cùng Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục lan tỏa thông điệp 'Đã uống rượu bia thì không lái xe'

Nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và lối sống trách nhiệm trong cộng đồng nói chung và sinh viên, đoàn viên thanh niên nói riêng, ngày 28/3/2025, HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Chương trình “Uống 0 Lái 2025” tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Với sự đồng hành của MC Khánh Vy cùng với chuỗi hoạt động sáng tạo, hấp dẫn, Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 2000 sinh viên, đoàn viên thanh niên đến từ Đại học HUTECH, Đại học Giao thông vận tải và Cao đẳng Giao thông vận tải cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về an toàn khi tham gia giao thông; thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm và tăng cường tuân thủ “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Sự xuất hiện của MC Khánh Vy trong vai trò khách mời đặc biệt, một Đại sứ “Uống 0 Lái” đã đem đến không khí sôi nổi và thông điệp mạnh mẽ cho Chương trình, tiếp tục khích lệ giới trẻ hình thành thói quen luôn tuân thủ pháp luật và tham gia giao thông an toàn và văn minh.

Chương trình “Uống 0 Lái 2025” do HEINEKEN Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện bao gồm 2 hoạt động chính:

1. “Trạm Uống 0 Lái” - Với ba chặng thử thách nhằm giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức và trải nghiệm thú vị về an toàn giao thông, đồng thời cam kết trở thành Đại sứ “Uống 0 lái” cùng HEINEKEN Việt Nam.

2. Chương trình Tìm hiểu Pháp luật về trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu bia - Không lái xe” thông qua bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”. Đây là một hình thức truyền thông trực quan, sinh động, tạo sân chơi giúp các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên cùng chia sẻ, thảo luận, từ đó dễ dàng hình dung được hậu quả pháp lý và những tổn thất tai nạn giao thông có thể gây ra. Thông qua các hoạt động tương tác cùng đội ngũ chuyên gia, chương trình không chỉ truyền đạt được quy định pháp luật mà còn tạo sự tác động mạnh mẽ vào nhận thức, từ đó thúc đẩy ý thức tự giác chấp hành và tinh thần, trách nhiệm của mỗi sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Thông qua chương trình “Uống 0 Lái 2025”, HEINEKEN Việt Nam vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để chia sẻ đến các bạn trẻ những thông điệp ý nghĩa về văn hóa uống có trách nhiệm, và truyền cảm hứng để kêu gọi giới trẻ trở thành những người tiên phong trong việc xây dựng một cộng đồng giao thông an toàn. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc hưởng ứng lời kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe” và tiếp tục nỗ lực hành động để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.”

“Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự chung tay của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác bền vững, hiệu quả giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và HEINEKEN Việt Nam trong các hoạt động nâng cao nhận thức “Uống có trách nhiệm”. Đây là một minh chứng cụ thể cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện qua những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng” – Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định.

Uống có trách nhiệm là một trong ba trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” của HEINEKEN Việt Nam. Đây cũng là sứ mệnh mà doanh nghiệp cam kết theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên. Năm 2025, HEINEKEN Việt Nam chính thức đánh đấu cột mốc 14 năm hợp tác cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong chương trình “Đã uống rượu bia - Không lái xe” với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, hướng đến những thay đổi trong nhận thức và hành vi của người dân khi tham gia giao thông.