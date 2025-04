Hết tạo ảnh phong cách Ghibli, hộp đồ chơi, bạn trẻ lại phát cuồng với trend tạo ảnh AI mới này

SVVN - Gần đây, hàng loạt nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads, Instagram tràn ngập những bức ảnh “chơi game cùng idol” mang hơi thở hoài cổ. Điều thú vị là, tất cả những bức ảnh đó đều được tạo ra chỉ bằng vài thao tác đơn giản qua công cụ AI tạo ảnh tích hợp trong ChatGPT do OpenAI phát triển.

Chơi game cùng thần tượng

Theo Sam Altman – CEO OpenAI, tính năng tạo ảnh của ChatGPT đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của nền tảng này. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi tính năng được tích hợp, lượng người dùng đã tăng chóng mặt, đến mức nhiều thời điểm hệ thống lâm vào tình trạng quá tải vì nhu cầu quá lớn từ người dùng.

Tính năng này cho phép người sử dụng tạo ra bức ảnh mình đang ngồi chơi game cùng bất kỳ người nổi tiếng nào – từ Tom Holland, Taylor Swift cho đến những nhân vật ảo như Harry Potter, Naruto với đồ họa, ánh sáng và bố cục như một thước phim chụp lại từ thời kỳ đầu của console PS1. Chỉ cần nhập đúng một câu lệnh mô tả (prompt), AI sẽ "hô biến" ý tưởng thành một bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vài chục giây.

“Mình chỉ gõ vào khung chat của ChatGPT: A nostalgic early-2000s photo of me and Rosé (BLACKPINK) playing PlayStation 1 (tạm dịch: Một bức ảnh đậm chất hoài niệm đầu những năm 2000, ghi lại khoảnh khắc tôi và Rosé (BLACKPINK) cùng chơi PlayStation 1) kèm với bức chân dung của bản thân và thần tượng là xong! Kết quả đẹp thật sự, như được sống lại thời chưa từng sống ấy!” – Minh Thư (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) hào hứng chia sẻ.

“Mình tạo ảnh đang chơi game với phiên bản năm 7 tuổi của chính mình. Nhìn buồn cười lắm, bé thì ôm điều khiển lệch cả tay, còn mình thì như đang chỉ em chơi. Kiểu như bản thân lớn lên và quay lại gặp chính mình hồi nhỏ vậy.” – Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi, sinh viên ngành Tâm lý học, TP.HCM) kể.

Điều khiến trào lưu này đặc biệt là cảm giác gần gũi mà nó mang lại: chỉ cần vài giây, người dùng có thể xuất hiện bên cạnh người nổi tiếng yêu thích, trong không gian phòng ngủ đậm chất Âu Mỹ đầu những năm 2000, ánh đèn vàng ấm áp, tay cầm điều khiển PS1 – tất cả như thể bạn thực sự có mặt ở đó.

“Là fan cứng của PlayStation đời đầu nên mình mê vibe này lắm. Cảm giác như được ngồi lại với thời thơ ấu, lần này có thêm người nổi tiếng nữa thì đúng là mơ thành thật!” – Trọng Huân (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh sự hào hứng từ cộng đồng mạng, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng việc tạo ảnh chơi game với người nổi tiếng bằng AI đang dần làm mờ ranh giới giữa thật và ảo, gây hiểu lầm trong việc sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng mà không được sự đồng ý.

“Dù ảnh dùng cho vui là chính, nhưng nếu đem đi sử dụng vào mục đích thương mại hay lạm dụng hình ảnh của nghệ sĩ, thì mình nghĩ là không ổn. Vấn đề quyền riêng tư và hình ảnh vẫn phải được tôn trọng.” – Xuân Thu (cựu sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc Hà Nội) nêu quan điểm.

Có thể dẫn đến rắc rối bản quyền và pháp lý

Trước sự lan rộng của trào lưu, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo cần thận trọng khi sử dụng AI tạo ảnh có liên quan đến người thật hoặc thương hiệu nổi tiếng.

Anh Nguyễn Ngọc Tuyên, chuyên gia về Trí tuệ nhân tạo, lập trình viên web3 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek, cho rằng trào lưu tạo ảnh bằng AI là minh chứng sống cho việc trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ sáng tạo phổ cập.

Theo anh, các công cụ như DALL-E tích hợp trong ChatGPT hoạt động dựa trên mô hình khuếch tán và ngôn ngữ mô tả. Tức là chỉ cần người dùng nhập đủ chi tiết, AI sẽ tự tổng hợp các đặc trưng hình ảnh từ hàng triệu dữ liệu thị giác đã học để tạo ra ảnh mới.

“AI không phân biệt được đâu là tưởng tượng cá nhân, đâu là quyền hình ảnh hợp pháp. Nếu bạn tạo ảnh chơi game cùng người yêu cũ hay chính mình thời cấp 1 thì không vấn đề gì. Nhưng nếu bạn ghép mặt idol hay người nổi tiếng rồi đem đăng công khai mà không ghi rõ nguồn gốc AI, người xem có thể hiểu lầm đó là ảnh thật, ảnh rò rỉ hay scandal ‘chụp trộm’. Khi ấy, rắc rối pháp lý là hoàn toàn có thể xảy ra”, anh Tuyên cảnh báo.

Ngoài ra, anh cũng nhấn mạnh rằng trào lưu này đang đặt ra vấn đề về bản quyền hình ảnh và đạo đức người dùng:

“Không phải cứ tạo ra được thì có quyền đăng tải. Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang đẩy nhanh tốc độ sáng tạo, nhưng không vì thế mà được phép bỏ qua các nguyên tắc đạo đức căn bản trong môi trường số. Khi bạn tạo ảnh với người nổi tiếng, kể cả chỉ để vui, bạn cũng đang 'mượn danh' hình ảnh của họ – mà đôi khi, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu với điều đó”, anh nói thêm.

Bên cạnh những rủi ro pháp lý, trào lưu này cũng được các nhà tâm lý học nhìn nhận dưới góc độ hành vi và cảm xúc. Thạc sĩ tâm lý học não bộ Nguyễn Nam Anh, Đại học California, Davis, Mỹ, cho rằng đây là biểu hiện của hiện tượng “ảo tưởng kết nối” – khi con người cảm thấy gần gũi và gắn bó với một nhân vật nổi tiếng thông qua sản phẩm số, dù hoàn toàn không có mối liên hệ thực tế.

“Bạn ngồi chơi game cùng thần tượng không phải vì thực sự gặp họ, mà vì AI giúp bạn tưởng tượng như vậy, điều đó mang lại cảm giác dễ chịu, được quan tâm, được chia sẻ”, Thạc sĩ lý giải.

Tuy nhiên, ông đưa ra cảnh báo rằng sự lạm dụng cảm giác “kết nối ảo” có thể khiến một số bạn trẻ ngại va chạm với các mối quan hệ thật ngoài đời, từ đó hình thành xu hướng "rút lui" vào thế giới số và phụ thuộc cảm xúc vào hình ảnh do AI tạo ra.

“Một bức ảnh đẹp không thay thế được một cái ôm thật. Một khung cảnh đẹp trên màn hình không thể mang lại sự chữa lành sâu sắc bằng một cuộc nói chuyện chân thành với bạn bè hoặc người thân”, ông cho hay.

Theo chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, các công cụ AI giúp người trẻ sáng tạo, tưởng tượng và thể hiện bản thân. Nhưng nếu bị cuốn vào thế giới ảo mà quên mất thực tại, nguy cơ lệch chuẩn cảm xúc và lệ thuộc tinh thần là điều hoàn toàn có thể xảy ra.