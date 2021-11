Hình xăm này có gì đặc biệt mà khiến Thu Quỳnh ('Hương vị tình thân') vén áo lộ vòng 1?

SVVN - Thu Quỳnh vừa có bức ảnh gây sốc khi cô cởi áo, lộ vòng 1 căng đầy kèm theo một hình xăm lớn ở dưới chân ngực.

Cách đây vài tháng, Thu Quỳnh từng hé lộ một hình xăm con cá voi xanh kèm em bé nằm ngay dưới chân ngực. Thu Quỳnh đăng ảnh trong phần Story của Facebook, nơi các bài đăng sẽ tự động biến mất sau 24 giờ. Chính vì thế mà có người tưởng rằng nữ diễn viên phải xóa hình vì bị nhiều bình luận nói ra nói vào.

Mới đây, cô lại khiến khán giả xôn xao khi chia sẻ bức ảnh để lộ một phần ngực trần với hình xăm nói trên đã được hoàn thiện. Thu Quỳnh khẳng định cô không xóa bức hình trước kia, mà còn muốn khoe hình xăm cực kỳ ý nghĩa, luôn khiến cô thấy xúc động khi nhìn vào.

Nữ diễn viên Hương vị tình thân tiết lộ, hình xăm có tên "Mẫu tử", được bạn của cô sáng tạo và thực hiện suốt hai năm. Thu Quỳnh tâm sự: "Ít ai biết, dưới hình con cá voi là chữ 'Believe' với chữ 'Be' màu đỏ - tên con tôi. 'Be' trong 'Believe' - niềm tin, sự tin tưởng và 'be' trong 'to be' - tồn tại".

Cô còn kể thêm rằng: "Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình!". Có lẽ Thu Quỳnh muốn nhắc tới ngày cô sinh con trai đầu lòng, bé vừa chào đời đã bị ngạt, phải cấp cứu khiến cho cô vô cùng hoảng sợ.

Bên cạnh hình xăm lớn nổi bật này, Thu Quỳnh còn có 4 hình xăm nữa nằm rải rác trên cơ thể, mỗi hình đều có ý nghĩa đặc biệt với nữ diễn viên. Thu Quỳnh cũng biết rằng sẽ có người nghĩ không hay về mình, sẽ nhận được bình luận khiếm nhã sau bức ảnh cởi áo khoe hình xăm nhưng cô vẫn quyết định đăng tải.