Hoa hậu H’Hen Niê về miền Tây trao thư viện thân thiện: 'Hiểu giá trị của sách là thế nào'

SVVN - Vừa qua, Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc chia sẻ thông tin có thêm 2 thư viện thân thiện được trao tại tỉnh An Giang. Đây là thư viện số 10 và 11 của cô, sau 7 năm thực hiện dự án thư viện thân thiện theo mô hình 'Room to Read'. Lần đầu mang thư viện thân thiện về miền Tây Nam bộ, H’Hen Niê không giấu được sự xúc động.

Trước đó, đã có 9 thư viện thân thiện khánh thành tại các tỉnh khu vực phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, H’Hen Niê luôn bứt rứt sau mỗi lần đi trao thư viện, bởi nhận được tin nhắn từ thầy cô, các em học sinh và cả người dân ở những nơi khác mong H’Hen Niê về trường trao thư viện.

“Những lúc như thế, Hen rất buồn vì mình không thể xây được nhiều thư viện hơn, còn rất nhiều nơi mong mỏi có một thư viện thân thiện, Hen chỉ biết nói lời xin lỗi và cố gắng thật nhiều để trong thời gian sớm nhất có thể hoàn thành thêm thư viện”, H’Hen Niê tâm sự.

Cô cho biết, để xây dựng một thư viện, ngoài chi phí, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, vì thế khi có đủ điều kiện để xây thư viện thân thiện, H’Hen Niê sẽ nhờ tổ chức Room to Read tư vấn chọn địa điểm và trường học phù hợp. Lần này, thư viện thân thiện số 10 và 11 đã về đến trường tiểu học A Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và thư viện thân thiện số 11 tại trường tiểu học D An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Lần đầu khánh thành thư viện tại một tỉnh miền Tây Nam Bộ gợi cho H’Hen Niê nhiều cảm xúc. Dù bận cỡ nào, 'nàng Hậu' vẫn trực tiếp đi khánh thành thư viện và chưa từng vắng mặt tại buổi khánh thành nào.

“Ngày xưa, Hen hay đọc mấy mẩu giấy bao ổ bánh mì, nên Hen hiểu giá trị của sách là thế nào, nhiều lúc thèm có sách để đọc mà không biết tìm ở đâu. Nên bây giờ, có điều kiện, Hen muốn mang sách đến với các em, cũng là một cách thực hiện ước mơ cho cô bé Hen ngày ấy”, H’Hen Niê cho hay.

Tại truờng tiểu học A Ô Lâm và trường tiểu học D An Cư, ngoài thư viện thân thiện, H’Hen Niê còn trích thêm một khoản chi phí nhỏ tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thư viện thân thiện thứ 11 được khánh thành bởi chi phí 100% của Hoa hậu H’Hen Niê, còn thư viện thân thiện thứ 10 có sự hỗ trợ đồng hành nhà tài trợ. Các em học sinh ở hai trường học đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc trưng quê hương tặng 'nàng Hậu'.

Khi đứng trên sân khấu chia sẻ, H’Hen Niê trải lòng với các em học sinh ngồi bên dưới: “Hen tin chắc một điều rằng, nếu các em hình thành thói quen đọc sách ngay từ tiểu học thì sẽ là cơ hội tốt để sau này các em tự khám phá bản thân, giúp các em giữ thói quen đọc sách tới lúc các em lớn. Đó là điều Hen tin và hy vọng khi các em dành thời gian đến thư viện này”.

Tại trường tiểu học D An Cư, H’Hen Niê tham gia một tiết đọc truyện cùng các em và đóng vai con tàu khổng lồ trong câu chuyện. Lần nào cũng vậy, H’Hen Niê luôn dành thời gian đích thân đọc sách và giao lưu với các em.

Dự án thư viện thân thiện được Hoa hậu H’Hen Niê thực hiện từ năm 2018 đến nay, tổng cộng 11 thư viện thân thiện đã được khánh thành. H’Hen Niê cho biết, sách là người bạn tốt nhất với học sinh và cô muốn các em có người bạn này trong những tháng năm học trò.