Hoa khôi ĐH FPT Đà Nẵng đạt sinh viên Giỏi 3 học kỳ liên tiếp, điểm IELTS 7.0, giải Nhì HSG cấp Tỉnh

SVVN - Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cùng nụ cười tươi, Trương Tâm Như luôn tạo được cảm tình với người đối diện qua từng khung hình. Đặc biệt, nữ sinh đã đạt danh hiệu Hoa khôi ĐH FPT Đà Nẵng, sở hữu bảng điểm IELTS 7.0 và loạt thành tích học tập đáng nể.

Trương Tâm Như (sinh năm 2005, quê xứ Huế), hiện là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Digital Marketing, trường ĐH FPT Đà Nẵng. Ở tất cả các vòng thi tại đêm chung kết Miss FPTU Da Nang 2024, nữ sinh đều thể hiện sự vượt trội của mình và đăng quang với ngôi vị cao nhất. Với gương mặt sắc sảo cùng thần thái ngút ngàn, Tâm Như khiến không ít khán giả trầm trồ mãi không thôi. Không chỉ vậy, điều khiến nữ sinh này gây ấn tượng với mọi người hơn cả phải kể đến chiều cao “khủng” 1m75. Nhờ chiều cao này, dù diện những trang phục hết sức đơn giản, trông Tâm Như vẫn vô cùng nổi bật.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Tâm Như còn gặt hái bảng thành tích học tập và ngoại khóa ấn tượng: Bảng điểm 7.0 IELTS; Bằng chứng nhận “Học sinh danh dự” tỉnh Thừa Thiên - Huế do Chủ tịch tỉnh trao tặng; giải Nhì đồng đội toàn quốc cuộc thi “Phòng chống ma tuý” của Bộ Công an; giải Nhì cuộc thi viết chủ đề “Thành công tự thân” do ICPDP tổ chức; giải Nhì học sinh Giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 11 & lớp 12; giải Nhì Hùng biện tiếng Anh cấp Tỉnh năm lớp 11…

Để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như thời điểm hiện tại, Tâm Như đã phải cố gắng rất nhiều. Về hành trình chinh phục tiếng Anh để đạt điểm IELTS 7.0, Như chia sẻ: “Mình tập trung vào việc ôn luyện, đặc biệt trau dồi kỹ năng nghe và đọc. Ngoài ra, mình dành thời gian viết nhật ký bằng tiếng Anh mỗi ngày để nâng cao kỹ năng viết. Còn kỹ năng nói, mình tạo môi trường giao tiếp với bạn bè hoặc tự thu âm để nghe lại, nhờ giảng viên chỉnh sửa phát âm. Vậy nên, mình nghĩ việc học IELTS không phải là điều quá khó. Nếu bản thân có kế hoạch rõ ràng và kiên trì thì sẽ đạt kết quả tốt”.

Hiện tại ngoài học tốt tiếng Anh, cô nàng còn tự trau dồi thêm vốn kiến thức tiếng Trung, xem việc học ngôn ngữ này như một sở thích.

Ngoài thành tích học tập tốt, Tâm Như từng xuất sắc vượt qua 70 “chiến binh” xinh đẹp khác và chạm tay đến danh hiệu Hoa khôi trường ĐH FPT Đà Nẵng. Cũng theo Như, mỗi cuộc thi sắc đẹp đều mang lại cơ hội để thí sinh học hỏi và phát triển. Nhưng điều quan trọng mỗi bạn phải biết cách tận dụng những bài học đó để hoàn thiện bản thân.

Sau khi cuộc thi khép lại, Trương Tâm Như sẽ quay trở về với mục tiêu ban đầu là học tập và lĩnh hội thật nhiều kiến thức. Cô nàng chia sẻ: “Sau tất cả, việc học đối với mình vẫn là quan trọng hàng đầu. Mình tin giá trị tồn tại mãi ở mỗi chúng ta cũng chính là kiến thức. Hiện tại, mình sẽ tiếp tục bước đi trên con đường rèn luyện và học hỏi các kiến thức chuyên ngành Marketing. Bởi vì mình mong muốn sớm được thực tập đúng với chuyên môn của bản thân. Song song đó, mình sẽ thêm thời gian nhằm mục đích cải thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể vươn tới những cột mốc cao hơn trong tương lai.”

Hiện tại, ngoài việc học ở trường, Tâm Như còn gắn bó với công việc gia sư tiếng Anh online suốt 3 năm qua. Công việc này giúp cô bạn có thêm thu nhập, rèn luyện thêm kỹ năng giảng dạy, hỗ trợ các bạn học sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Ngoài ra, Tâm Như cũng đang tham gia dự án nghiên cứu khoa học tại trường và đồng hành cùng dự án “Trường học không ma túy”, do trường ĐH FPT Đà Nẵng thực hiện.