Hoàng Minh Tuấn: Chạm vào ký ức dân tộc bằng trái tim và giọt nước mắt của người trẻ

SVVN - Trong những ngày tháng Tư, giữa dòng ký ức hào hùng của dân tộc, Hoàng Minh Tuấn – sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – đã chọn cách kết nối quá khứ và hiện tại bằng trái tim và những giọt nước mắt rất thật của thế hệ trẻ. Tại sân khấu Beyond Your Limits 2025, Tuấn không chỉ lý giải sự khác biệt của nước mắt con người trước trí tuệ nhân tạo, mà còn thắp lên niềm tin rằng lịch sử không chỉ được nhớ bằng lý trí, mà còn được khắc sâu bằng cảm xúc, tự hào và trách nhiệm nối tiếp.

Tháng Tư, đất trời như thấm đẫm trong sắc đỏ của ký ức. Những tiếng chuông ngân vang nơi nghĩa trang Trường Sơn, những ngọn đèn hồng cháy suốt tại nghĩa trang Hàng Dương, và đâu đó, những câu chuyện chưa kịp kể hết về một thời đạn bom lại ùa về trong lòng người. Giữa những ngày tháng ấy, tại sân khấu chung kết cuộc thi Beyond Your Limits 2025, Hoàng Minh Tuấn – sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại thương – đã khiến cả khán phòng suy tư bằng một bài hùng biện không chỉ sâu sắc về lý lẽ, mà còn thấm đẫm những cảm xúc rất thật. Đó không chỉ là cuộc thi tài năng, mà là cuộc hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi trái tim người trẻ chạm đến những ký ức hào hùng của dân tộc.

Đứng trước đề bài đầy thách thức: “Nếu trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước cảm xúc, điều gì khiến giọt nước mắt của con người trở nên thật sự khác biệt?” Tuấn đã chọn cho mình một lối đi riêng – không màu mè ngôn từ, không khoa trương hình ảnh, mà bằng chiều sâu của sự thấu cảm. “Giọt nước mắt ở đây bao hàm những giá trị lịch sử. Đó là lời hồi đáp của thế hệ đi trước và lời hứa trung thành với đất nước trong tương lai,” Tuấn cất lời. Cậu kể về những người lính khóc vì những lời hứa còn dang dở chưa kịp hoàn thành. Cậu kể về những bà mẹ Việt Nam anh hùng rơi nước mắt trong niềm đau mất con, nhưng ẩn sâu là niềm tự hào vô bờ khi đứa con ấy đã góp phần giành lại tự do cho dân tộc. Và cuối cùng, Tuấn khẽ chạm đến thế hệ trẻ hôm nay – những người khóc trong niềm hạnh phúc vì được sống trong hòa bình. “AI có thể tái tạo hình ảnh nước mắt,” Tuấn nhấn mạnh, “nhưng nó không thể bắt chước được nỗi đau, lòng tự hào và sự kết nối vô hình giữa các thế hệ của dân tộc chúng ta.”

Ít ai ngờ rằng, đằng sau khoảnh khắc chạm tới trái tim hàng trăm người hôm ấy là một hành trình đầy những đêm thức trắng, những tháng ngày tự học không ngừng nghỉ. Hoàng Minh Tuấn vừa giành ngôi vị Quán quân tại hai cuộc thi lớn: I-impact 2025 (Khởi nghiệp tạo tác động xã hội) và Beyond Your Limits 2025 (Hùng biện đỉnh cao). Hai cuộc thi ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi Tuấn phải liên tục thích ứng, học hỏi, và rèn giũa không chỉ tri thức mà cả kỹ năng mềm – từ giao tiếp, tranh biện đến thuyết trình thuyết phục. “Cứ mỗi lần muốn từ bỏ, mình lại nhớ đến lí do mình bắt đầu, mục tiêu mình hướng đến và lại tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng tiếp để đạt được điều đó.” Tuấn tâm sự. Cậu không cho phép mình dừng lại chỉ vì những vất vả nhất thời. Bởi với Tuấn, hành trình ấy không chỉ vì những chiếc cúp hay danh hiệu, mà còn vì một mục tiêu xa hơn: trở thành một người trẻ xứng đáng với những giá trị mà thế hệ đi trước đã để lại.

Nguyễn Đình Trọng – Trưởng Ban tổ chức Beyond Your Limits 2025 – là người đã theo dõi sát hành trình của Tuấn từ những ngày đầu tiên. Trong mắt anh, điều làm nên sự khác biệt của Tuấn không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở bản lĩnh và tâm thế. “Điềm tĩnh, vững vàng và sắc bén,” anh Trọng nhận xét. “Tuấn không chỉ làm chủ phần thi của mình, mà còn truyền được năng lượng cảm xúc tới tất cả những ai lắng nghe.” Anh Trọng chia sẻ thêm, khi lắng nghe phần thi hùng biện của Tuấn trong đêm chung kết, anh cảm thấy như được sống lại những tháng năm hào hùng của dân tộc, thấy những người mẹ già ngóng con, thấy những chiến sĩ trẻ ra trận với cả tuổi xuân.

50 năm đã trôi qua kể từ ngày thống nhất đất nước, nhưng ký ức về một thời đạn bom vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Và qua bài thi của Tuấn, những ký ức ấy lại một lần nữa được khơi dậy, không phải bằng những thước phim tài liệu khô cứng, mà bằng trái tim người trẻ đang đập rộn ràng trong từng lời nói, từng ánh mắt.

Khi được hỏi, Minh Tuấn không tự nhận mình là đại diện cho cả một thế hệ. Cậu khiêm tốn nói: “Mình chỉ muốn, bằng cách riêng của mình, nhắc nhở các bạn trẻ rằng: chúng ta đang sống tiếp giấc mơ còn dang dở của những người đã ngã xuống. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh ấy.” Trong ánh sáng rực rỡ của sân khấu hôm ấy, Hoàng Minh Tuấn đã thắp lên một lời cam kết – không phải bằng lời thề ồn ào, mà bằng sự chân thành lặng lẽ: cam kết sống có trách nhiệm, cam kết xây dựng một tương lai xứng đáng với những giọt nước mắt của mẹ, của cha, của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Có thể trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiến xa hơn nữa. Có thể nó sẽ biết cách rơi lệ, biết cách cười và biết cách buồn. Nhưng sẽ không bao giờ có thể tái hiện được những giọt nước mắt thấm đẫm chiều sâu lịch sử, chứa chan tự hào, và dày dặn khát vọng như những gì mà Hoàng Minh Tuấn – và thế hệ trẻ hôm nay – đã và đang tiếp nối.

Bởi giọt nước mắt của con người, nhất là của người Việt Nam, luôn chứa trong nó không chỉ cảm xúc, mà còn cả linh hồn của một dân tộc bất diệt.