Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên các đội hình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2024

SVVN - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa đến thăm, động viên và tặng quà một số đội hình 'Tiếp sức mùa thi' trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác do chị Trần Thị Diễm Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên đội hình 'Tiếp sức mùa thi' trường THPT Chuyên Hùng Vương, trường THPT An Mỹ (TP. Thủ Dầu Một).

Song song đó, đoàn công tác do anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên đội hình 'Tiếp sức mùa thi' trường THPT Dĩ An (TP. Dĩ An) và trường THPT Trần Văn Ơn (TP. Thuận An).

Gặp gỡ các chiến sĩ thanh niên tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi', đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các bạn trong công tác giúp đỡ, hỗ trợ, truyền động lực cho các thí sinh trong những ngày qua. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương mong muốn các bạn tình nguyện viên tiếp tục phát huy sức trẻ, xung kích làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ thí sinh và nhà trường có một kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng trao tặng những phần quà động viên tinh thần các đội hình đang thực hiện nhiệm vụ.