Hơn 99.000 thí sinh tại TP. HCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

SVVN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP. HCM có 99.578 thí sinh đăng ký, tăng 8.891 em so với năm trước. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và 1.638 thí sinh theo chương trình GDPT 2006. Số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước.