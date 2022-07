Họp báo ra mắt bộ phim truyền hình: 'Ga-ra hạnh phúc'

SVVN - Ngày 26/7 tại Hà Nội, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim “Ga-ra hạnh phúc”. Xuyên suốt bộ phim là những nghịch cảnh nhằm thử thách tình bạn, tình yêu, tình thân của các tuyến nhân vật để tìm đến sự chân tình trong mỗi con người. Bộ phim mang màu sắc tươi trẻ, nhiều tình tiết hài hước và có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Bộ phim Ga-ra hạnh phúc kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca (Quỳnh Kool thủ vai) và những người bạn xung quanh cô. Sơn Ca sống cùng ông nội - người yêu thương cô vô điều kiện; Nhưng mẹ thì mất tích, còn bố lại là người nghiện bài bạc, chỉ quay về gặp con gái mỗi lần cần tiền. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng Sơn Ca luôn là người lạc quan. Để tiện chăm sóc ông nội, Sơn Ca tìm đến Ga-ra ôtô gần nhà xin việc, tại đây cô đã gặp những người bạn mới. Biến cố xảy ra với Sơn Ca khi cô phát hiện bí mật động trời của Quân - người cô yêu và tin tưởng. Chính những lúc suy sụp nhất thì những người bạn ở Ga-ra đã ở bên cạnh Sơn Ca để cùng vượt qua sóng gió.

Mỗi nhân vật trong Ga-ra hạnh phúc đều có tính cách độc đáo, sắc nét. Không ai trong số họ có cuộc đời thuận lợi. Tuy nhiên, bao trùm những số phận không nhiều may mắn lại là không khí ấm áp, ngọt ngào đầy tích cực của tuổi trẻ. Bộ phim mang tiết tấu hiện đại, liên tục có những bất ngờ thú vị.

Nguyễn Quỳnh (Quỳnh Kool) hóa thân vào nhân vật Sơn Ca đầy thân phận, cá tính, mạnh mẽ khác hẳn với tính cách bánh bèo, tiểu thư mà trước đây khán giả vẫn định hình về cô. Quỳnh kể: “Trên phim trường không ít lần mình bị đạo diễn mắng vì tội quá điệu. Tuy nhiên Quỳnh cảm thấy biết ơn đạo diễn Bùi Quốc Việt vì đã dành cho mình 1 vai mang tính lột xác hoàn toàn”.

Đặc biệt, diễn viên Bảo Anh được khán giả quen mặt trong những vai chiến sỹ công an đầy tính nguyên tắc chỉn chu thì nay với vai Khải – anh chủ Ga-ra là sự trầm tính, ít nói và đằng sau là cả một quá khứ đầy đau khổ. Trong buổi họp báo diễn viên Bảo Anh phát biểu rằng: “Đây là vai diễn khiến tôi trầm cảm!” Lý giải điều này anh cũng chia sẻ thêm: “Sau nhiều năm vào vai chiến sĩ công an luôn nghiêm nghị thì khi trở về với vai diễn đời thường, làm một người bình thường tôi lại thấy khó. Hơn nữa vai diễn này ít nói, có những cảnh buồn cười nhưng không được cười.”

Trong phim diễn viên Bình An thủ vai Quân – người yêu của Sơn Ca, nhưng khán giả sẽ được thấy lại nét diễn của một chàng trai trẻ cặp với nữ đại gia. Tuy nhiên ở vai này Bình An sẽ là người chủ động làm việc đó, chứ không còn là sự ngu ngơ nghe theo lời dụ dỗ nữa. Bình An chia sẻ: “Có chăng biểu cảm khù khờ đó sẽ là nét diễn trước nữ đại gia mà thôi. Vai diễn này mình là một con sói trong cuộc chứ không phải một con gà như vai diễn tương tự trước”.

Diễn viên trẻ Hoàng Huyền thì vào vai cô gái mắc chứng trầm cảm vô cùng thuyết phục. Huyền nói: “Có thể nền tảng mình đang là sinh viên khoa tâm lý nên vào vai sẽ thuận lợi. Nhưng cũng chính vai diễn này là cơ hội và thách thức với mình. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành là rất xa nhau vì vậy mình đã luôn phải trau dồi lại và làm mới”.

Ấn tượng trong phim phải kể đến diễn viên Duy Hưng trong vai Trung “ trâu” . Khán giả sẽ không nhận ra một tay xã hội đen nguy hiểm, mà chỉ thấy một chàng trai trong ngoài bất nhất, “miệng hùm gan sứa” khiến người xem không nhịn được cười.

Trong phim còn có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như Viết Liên, Diễm Hương, Anh Tuấn,…

Ga-ra hạnh phúc với màu sắc trẻ trung, cùng lối diễn bình dị và những phân cảnh lắng đọng lại không kém sự hài hước sẽ mang đến cho khán giả những giờ phút thực sự thư giãn, và thêm phần suy ngẫm để trân trọng những may mắn của bản thân.

Bộ phim Ga-ra hạnh phúc lên sóng vào các ngày thứ 2,3,4 trên VTV3 bắt đầu từ 8/8/2022.