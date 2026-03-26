Instagram và YouTube bị phạt 3 triệu đôla vì 'gây nghiện ngập' cho trẻ em

SVO - Bồi thẩm đoàn California đã phán quyết cả Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm trong một vụ kiện chưa từng có tiền lệ nhằm buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đối với trẻ em sử dụng dịch vụ của họ, và đã bồi thường cho nguyên đơn 3 triệu đô la Mỹ.

Sau hơn 40 giờ thảo luận trong 9 ngày, bồi thẩm đoàn California đã quyết định Meta và YouTube đã sơ suất trong thiết kế hoặc vận hành nền tảng của họ. Bồi thẩm đoàn cũng quyết định rằng, sự sơ suất của mỗi công ty là yếu tố chính gây ra tổn hại cho nguyên đơn, một phụ nữ 20 tuổi, người cho biết, việc sử dụng mạng xã hội khi còn nhỏ đã khiến cô nghiện công nghệ và làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần của cô.

Phán quyết trị giá hàng triệu đô la sẽ còn tăng lên, vì bồi thẩm đoàn quyết định các công ty đã hành động với ác ý, hoặc hành vi cực kỳ nghiêm trọng, có nghĩa là họ sẽ sớm nghe thêm bằng chứng mới và quay lại phòng thảo luận để quyết định về mức bồi thường trừng phạt.

Meta và YouTube (thuộc sở hữu của Google) là hai bị đơn còn lại trong vụ kiện sau khi TikTok và Snap mỗi bên đạt được thỏa thuận dàn xếp trước khi phiên tòa bắt đầu.

Bồi thẩm đoàn đã lắng nghe khoảng một tháng tranh luận của luật sư, lời khai và bằng chứng, và họ cũng được nghe lời khai từ chính nguyên đơn, một phụ nữ 20 tuổi được xác định là KGM trong các tài liệu, hoặc Kaley như luật sư của cô gọi trong suốt phiên tòa, cũng như từ các lãnh đạo của Meta là Mark Zuckerberg và Adam Mosseri. Giám đốc điều hành của YouTube, Neal Mohan, không được triệu tập để làm chứng.

Kaley cho biết, cô bắt đầu sử dụng YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 9 tuổi và nói với bồi thẩm đoàn rằng, cô dành “cả ngày” trên mạng xã hội khi còn nhỏ. Các luật sư đại diện cho Kaley, do Mark Lanier dẫn đầu, được giao nhiệm vụ chứng minh rằng, sự sơ suất của các bị cáo là yếu tố chính gây ra thiệt hại cho Kaley. Họ chỉ ra các tính năng thiết kế cụ thể mà họ cho rằng, được thiết kế để “móc câu” người dùng trẻ tuổi, chẳng hạn như tính chất “vô tận” của các nguồn cấp dữ liệu cho phép cung cấp nội dung không ngừng, tính năng tự động phát và thậm chí cả thông báo.

Các thành viên bồi thẩm đoàn được hướng dẫn không xem xét nội dung của các bài đăng và video mà Kaley đã xem trên các nền tảng. Đó là bởi vì các công ty công nghệ được miễn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được đăng tải trên trang web của họ nhờ Điều 230 của Đạo luật về Sự trong sạch trong Truyền thông năm 1996.

Công ty luật Meta liên tục lập luận rằng, Kaley đã phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của mình mà không liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, thường xuyên chỉ ra cuộc sống gia đình bất ổn của cô. Meta cũng nói trong một tuyên bố sau phần tranh luận cuối cùng rằng, “không một nhà trị liệu nào của cô ấy xác định mạng xã hội là nguyên nhân” gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần của cô. Nhưng các nguyên đơn không cần phải chứng minh rằng mạng xã hội đã gây ra những khó khăn của Kaley mà chỉ cần chứng minh rằng, đó là một “yếu tố đáng kể” gây hại cho cô.

YouTube tập trung ít hơn vào hồ sơ y tế và tiền sử sức khỏe tâm thần của Kaley mà tập trung nhiều hơn vào việc cô sử dụng YouTube và bản chất của nền tảng này. Họ lập luận rằng, YouTube không phải là một hình thức mạng xã hội, mà là một nền tảng video tương tự như truyền hình, và chỉ ra việc cô sử dụng YouTube giảm dần khi cô lớn tuổi hơn. Theo dữ liệu của họ, trung bình cô dành khoảng một phút mỗi ngày để xem YouTube Shorts kể từ khi tính năng này ra mắt. YouTube Shorts, ra mắt năm 2020, là phần video ngắn, dọc của nền tảng này, với tính năng “cuộn vô hạn” mà các nguyên đơn cho rằng gây nghiện.

Các luật sư đại diện cho cả hai nền tảng cũng liên tục chỉ ra các tính năng an toàn và biện pháp bảo vệ mà mỗi nền tảng đều cung cấp để người dùng giám sát và tùy chỉnh việc sử dụng.

Vụ kiện này, cùng với một số vụ khác, đã được chọn ngẫu nhiên làm vụ kiện thí điểm, có nghĩa là kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến cách giải quyết hàng ngàn vụ kiện tương tự chống lại các công ty truyền thông xã hội.

Laura Marquez-Garrett, luật sư của Trung tâm Luật Nạn nhân Truyền thông Xã hội và là luật sư đại diện cho Kaley, cho biết, trong quá trình thảo luận, vụ kiện này là một phương tiện, chứ không phải là kết quả: “Vụ kiện này mang tính lịch sử, bất kể điều gì xảy ra, vì đây là vụ đầu tiên”.

Marquez-Garrett cho biết, các công ty truyền thông xã hội “không loại bỏ loại phấn rôm gây ung thư khỏi kệ hàng”, có lẽ ám chỉ đến một vụ kiện trước đây mà Lanier và công ty của ông đã tham gia, giành được phán quyết trị giá hàng tỷ đô la: “Và họ sẽ không làm vậy vì họ đang kiếm được quá nhiều tiền từ việc giết hại trẻ em”.

Tuy nhiên, Trung tâm Luật Nạn nhân Mạng xã hội và các bậc phụ huynh có con cái bị tổn hại hoặc tử vong do mạng xã hội sẽ tiếp tục đấu tranh, bà Marquez-Garrett cho biết, bà đeo nhiều vòng tay cao su để tưởng nhớ các nạn nhân và vẫn chưa tháo ra kể từ khi phiên tòa bắt đầu.

Phiên tòa này là một trong số nhiều vụ kiện mà các công ty mạng xã hội phải đối mặt trong năm nay và những năm tiếp theo. Chúng là đỉnh điểm của nhiều năm giám sát các nền tảng này về vấn đề an toàn trẻ em, và liệu các công ty có khiến người dùng nghiện mạng xã hội và cung cấp nội dung dẫn đến trầm cảm, rối loạn ăn uống hoặc tự tử hay không.

Một số chuyên gia cho rằng, vụ kiện này gợi nhớ đến các vụ kiện chống lại thị trường thuốc lá và thuốc giảm đau opioid, và các nguyên đơn hy vọng rằng, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải chịu những kết quả tương tự như các nhà sản xuất thuốc lá và các công ty dược phẩm, nhà thuốc và nhà phân phối.