Trung Quốc thử nghiệm tuabin gió bay công suất megawatt đầu tiên trên thế giới

SVO - Một thiết bị phát điện tiên phong tận dụng tốc độ gió ổn định ở độ cao 2.000 mét, có khả năng cung cấp đủ điện cho một hộ gia đình trung bình trong khoảng 2 tuần.

Một công ty năng lượng của Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công một tuabin gió dạng khí cầu, có khả năng phát điện trên bầu trời phía trên các đô thị và khu vực nội địa.

Được phát triển bởi Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, hệ thống năng lượng gió trên không S2000 (AWES) là một khí cầu cỡ lớn bơm khí heli, bên trong tích hợp 12 tuabin gió.

Thiết bị này bay lên độ cao hàng nghìn mét để khai thác tốc độ gió ổn định ở tầng cao khí quyển. Gió làm quay các tuabin để tạo ra điện năng, sau đó điện được truyền xuống mặt đất thông qua dây cáp neo, trước khi hòa vào lưới điện.Tập đoàn hàng không vũ trụ Omnidea ước tính rằng ở độ cao từ 100 đến 2.500 mét, mật độ năng lượng gió tăng khoảng sáu lần, với tốc độ gió trung bình đạt 15 m/giây ở độ cao 2.500 feet. Điều này cho thấy tiềm năng nâng cao hiệu suất đáng kể khi khai thác mạnh hơn nguồn gió ở tầng cao bằng các tuabin gió bay có dây neo như S2000.

Trong chuyến bay thử nghiệm, nhà sản xuất đã đưa S2000 lên độ cao 2.000 mét trên bầu trời tỉnh Tứ Xuyên, tạo ra 385 kilowatt giờ điện. Theo số liệu tiêu thụ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cung cấp, lượng điện này đủ để cung cấp cho một hộ gia đình trung bình tại Mỹ trong khoảng 13,3 ngày. Theo Global Times, S2000 có chiều dài 60 mét, cao 40 mét và rộng 40 mét. Hệ thống được thiết kế với tổng công suất định mức 3 megawatt.

Các nhà phát triển cho biết công nghệ mới này có hai ứng dụng tiềm năng. “Một là sử dụng tại các khu vực ngoài lưới điện như các trạm biên phòng, nơi hệ thống có thể đóng vai trò là nguồn năng lượng tương đối ổn định. Ứng dụng thứ hai là bổ trợ cho các hệ thống điện gió truyền thống trên mặt đất, tạo ra cách tiếp cận ba chiều trong cung ứng năng lượng”, theo ông Weng Hanke, Giám đốc Công nghệ của Linyi Yunchuan Energy Technology chia sẻ.

Nếu được triển khai ở quy mô lớn, mô hình này có thể mang lại tiềm năng mang tính chuyển đổi đối với những quốc gia hạn chế diện tích phát triển điện gió trên đất liền, chẳng hạn nhiều nước tại châu Âu, cũng như các quốc gia không có vùng biển nông phù hợp để phát triển điện gió ngoài khơi, như Nhật Bản. Tuy nhiên, độ tin cậy của dây cáp neo trong việc truyền tải điện ổn định lên lưới điện vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Ngoài các khu vực nông thôn, sợi cáp dài 2.000 mét có thể trở thành chướng ngại vật nguy hiểm đối với máy bay. Tại Anh, Cơ quan Hàng không Dân dụng yêu cầu các đơn vị muốn vận hành khinh khí cầu neo ở độ cao trên 60 mét phải xin giấy phép đặc biệt nhằm tránh rủi ro cho các phương tiện hàng không cùng hoạt động trong không phận. Bên cạnh những lo ngại về an toàn, S2000 cũng sẽ phải trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt để chứng minh tính khả thi cho vận hành thương mại ổn định. Các tuabin gió thông thường cần được bảo trì định kỳ, và thiết bị này có thể gặp nhiều thách thức cũng như chi phí cao hơn trong quá trình bảo dưỡng, do phải hạ xuống mặt đất mỗi khi tiến hành sửa chữa.