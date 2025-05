IU luôn là một 'gal pals độc bản và ngoại lệ' của G-Dragon

SVVN - Trong số những người bạn thân nữ giới (gal pals) toàn 'sao hạng A' như Suzy, Kim Hee Sun, Lee Min Jung, Park Han Byul... và các 'người tình tin đồn' của G-Dragon thì IU luôn là một hậu bối 'gal pals' ngoại lệ, khiến người hâm mộ phát ghen tị với tình bạn 'độc bản' của họ.

IU, cô em gái yêu thương của 'oppa' G-Dragon

Mọi người thường cho rằng, mối duyên giữa IU và G-Dragon bắt đầu từ năm 2017 nhưng thực ra, cả hai đã có lần gặp đầu tiên trong chương trình Inkigayo của SBS năm 2012, mà lúc đó IU và Lee Jong Suk làm MC phỏng vấn G-Dragon sau khi ra mắt album solo thứ hai CRAYON, với ca khúc chủ đề That XX, được cho là dựa trên kinh nghiệm riêng của chính anh, xếp hạng 19+, mô tả về mối tình tay ba.

Kể từ lần gặp đầu tiên vào năm 2012, mối quan hệ tiền bối - hậu bối đặc biệt này bắt đầu được định hình khi cả IU lẫn G-Dragon đều có sự tương đồng về ngoại hình, biểu cảm khuôn mặt, tính cách, phong thái, sở thích, độ giàu có, nổi tiếng và sự đồng điệu trong âm nhạc. Năm 2013, IU cũng xuất hiện tại khán đài trong buổi hòa nhạc solo, G-Dragon 2013 World Tour One of a Kind: The Final của thủ lĩnh nhóm Big Bang, G-Dragon, với tư cách người hâm mộ.

Năm 2014, IU và G-Dragon cũng đều xuất hiện biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Á, Mnet Asian Music Awards 2014 (MAMA 2014) được tổ chức tại Hồng Kông. Tại đây, G-Dragon đã gây ra chấn động khi rap 'chửi' MAMA trên chính sân khấu MAMA.

Có thể nói, năm 2016 là năm khởi đầu cho xu thế thu hút các thương hiệu xa xỉ chú ý đến Hàn Quốc và chọn các thần tượng K-pop làm gương mặt đại diện, khi G-Dragon là người đầu tiên được chọn làm đại sứ toàn cầu của Chanel. Cũng vào thời điểm này, IU đã xin lời khuyên của G-Dragon khi đang chuẩn bị cho album mới của mình. IU cũng đã đề nghị G-Dragon góp giọng trong ca khúc Palette bởi nữ ca sĩ chắc chắn rằng 'người anh' này có thể thể hiện được tinh thần của ca khúc một cách tốt nhất.

Cột mốc ra đời một tình bạn 'độc bản' của K-pop

G-Dragon, lúc bấy giờ là thủ lĩnh của Big Bang đã để lại ấn tượng sâu sắc khi góp giọng và viết lời rap cho ca khúc hit Palette trong album phòng thu thứ tư của IU vào tháng 4/2017. Và cũng chính vào thời điểm đó, IU trở thành niềm ghen tị của cả cộng đồng fan K-pop, khi G-Dragon thể hiện tình cảm của mình dành cho IU qua những câu hát như "Ji-eun, oppa", "Đừng sợ ngay cả khi bóng tối buông xuống" và "Em luôn được yêu thương". Đặc biệt, câu nói "Ji-eun, oppa, anh đang nói đấy" là một cách ám chỉ trìu mến đến tên thật của IU, 'Ji-eun'.

G-Dragon có lần còn bình luận dưới bức ảnh IU với poster quảng cáo rượu soju trên Instagram của "cô bạn" rằng: “Đồ uống yêu thích của anh đấy”. Đặc biệt hơn cả, "ông hoàng K-pop" còn dùng tài khoản riêng tư của mình để bình luận chứ không phải tài khoản công khai kia, một điều chưa từng xảy ra, điều này chứng tỏ mối quan hệ của hai người phải thân thiết đến mức nào thì G-Dragon mới hành động như vậy.

Còn đối với IU: "Tôi vốn là một fan hâm mộ lớn của G-Dragon về mặt âm nhạc. Tôi đã xin rất nhiều lời khuyên trong quá trình viết và sáng tác bài hát cho Palette". Bởi thế, nữ ca sĩ đã xuất hiện với tư cách khách mời tại buổi hòa nhạc mở màn ở Seoul trong chuyến lưu diễn châu Á của G-Dragon. Không chỉ vậy, IU còn tặng G-Dragon một chiếc tủ lạnh chứa đầy rượu Soju (IU đang quảng cáo) thay cho lời cảm ơn vì đã tham gia ca khúc của cô và dặn dò anh hãy uống hết trước khi nhập ngũ. Thậm chí, IU cũng không ngại đường xa, sang tận Đài Loan để tham gia với tư cách khách mời tại buổi hòa nhạc cuối cùng trong chuyến lưu diễn châu Á của G-Dragon, dù đang là ngày lễ Chuseok và biểu diễn hai ca khúc Palette và Missing You cùng anh một cách đầy say mê.

IU là nữ ca sĩ duy nhất được mời mở màn và kết thúc với tư cách khách mời đặc biệt trong một chuyến lưu diễn từ trước đến nay của 'ông hoàng K-pop' G-Dragon. G-Dragon có sở thích vẽ lên những món phụ kiện cùng mảng màu phối tùy hứng và nhiều sắc màu. Và anh đã dành nhiều tâm huyết vào việc tự tay trang trí album Palette để gửi tặng đến IU.

G-Dragon cũng đã xuất hiện với tư cách khách mời tại buổi hòa nhạc 2017 Tour Concert-Palettecủa IU được tổ chức vào tháng Chín cùng năm. Đối với IU, năm 2017 là một năm đặc biệt khi cô nhận được 3 món quà tuyệt vời nhất cho tuổi 25 của mình từ G-Dragon: "Tôi rất biết ơn, đến nỗi cảm thấy ngại ngùng khi phải liên lạc với anh ấy và nói lời cảm ơn. Tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được món quà tuyệt vời như vậy không. Tôi đã rất ngạc nhiên".

Mối quan hệ của IU và G-Dragon 'độc bản' như tình cảm anh em vậy, dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng họ luôn ở bên khi cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, luôn trân trọng và dành cho nhau một vị trí đặc biệt. Bắt đầu từ tính cách khá tương đồng, cả hai đều có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, dễ tổn thương và duy trì được cho đến nay (hơn chục năm) chính là nhờ sự tôn trọng lẫn nhau.

IU hầu như không bao giờ làm khách mời đặc biệt trong concert của bất cứ ai, nhưng với 'anh trai' G-Dragon lại là một ngoại lệ. Điều đó thể hiện sự ngưỡng mộ tài năng của 'đàn anh', tình cảm thân thiết và hết mực tôn trọng. Và cũng như vậy đối với G-Dragon, anh không thường xuất hiện trong concert của ca sĩ khác. Anh quá bận rộn và vì bản thân anh là một 'siêu sao' nên sẽ không dưng mà đến concert của người khác làm khách mời đặc biệt. Nhưng vâng, 'chàng siêu sao' này lại dễ dàng hứa sẽ xuất hiện trong concert của IU, điều này có nghĩa rằng IU có một vị trí rất đặc biệt đối với G-Dragon và anh công nhận cô là một ngôi sao K-pop hàng đầu giống như mình.

Dù mất 2 năm đi nghĩa vụ quân sự, nhưng khi trở lại vào năm 2020, sức hút của G-Dragon cũng không hề giảm, thậm chí còn vươn cả sang Trung Quốc, khi anh cùng với IU đều nằm trong danh sách những người nổi tiếng ở nước ngoài được yêu thích nhất trên Weibo.

Vào sinh nhật 30 tuổi của mình (năm 2022), IU đã đăng tải phiên bản nhại lại câu hát của G-Dragon, "Ji-eun, oppa, anh vừa tròn ba mươi tuổi" từ lời bài hát Palette, phát hành vào tháng 4/2017, cho thấy dù thời gian có thể đến và đi nhưng những kỷ niệm là còn mãi, và cột mốc 'người anh G-Dragon 30 tuổi' của IU năm 25 tuổi luôn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành của cô. Còn G-Dragon luôn ấn like bài post ghép ảnh giữa mình và 'cô em gái' IU.

Cả hai cũng được đánh giá là bức tường thành vững chắc, đại diện cho tài năng âm nhạc của làng giải trí xứ Hàn. Nếu như G-Dragon là 'ông hoàng K-pop' quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Quốc thì IU cũng không hề kém cạnh, khi là nữ nghệ sĩ solo thuộc hàng "đỉnh của đỉnh". Họ cũng là những nghệ sĩ thuộc hàng "hiếm và khủng", có thể tự sáng tác và sản xuất nhiều bài hát "hit" cho riêng mình (G-Dragon còn sáng tác cho cả nhóm nhạc của mình) hay "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc. Hằng năm, sân khấu K-pop lại chào đón hàng loạt tân binh thừa kế và phát triển làn sóng nhạc Hàn. Dù không thiếu những tài năng mới, nhưng G-Dragon và IU vẫn luôn được bình chọn là hai thần tượng “đỉnh” nhất K-pop.

Dù là 6 năm thanh xuân, hay là cuộc hội ngộ sau 7 năm, vẫn là tri kỷ

Như một thói quen không đổi, IU luôn gửi quà cho G-Dragon trong suốt nhiều năm qua vào mỗi dịp lễ. Đã 7 năm trôi qua (kể từ năm 2017), G-DRAGON mới gặp lại IU khi trực tiếp tham dự buổi hòa nhạc THE WINNING của cô vào tháng 9/2024 và đăng ảnh chứng nhận lên SNS, đánh dấu khoảnh khắc ý nghĩa sau nhiều năm xa cách, nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa hai người một lần nữa: "Tôi đã gặp lại em sau một thời gian dài ở đó. Khi tôi gặp lại em, cảm giác thật khác biệt, ít ngượng ngùng hơn, thoải mái hơn".

Mặc dù không dành nhiều thời gian cho nhau trong những năm qua, họ vẫn giữ liên lạc thông qua lời chúc mừng năm mới và tin nhắn thỉnh thoảng. Đối với cả IU và G-Dragon thì sự gắn kết của họ tự nhiên như hơi thở vậy, dù không gặp nhau trong bao lâu thì chỉ cần chào nhau lần nữa, cảm giác lại trở nên tự nhiên lạ thường, thân thiết, gần gũi và thoải mái như thể không hề có khoảng cách nào cả. Chính vì thế, trong thế giới quyến rũ của K-pop, tình bạn của IU và G- Dragon được ví là 'độc bản'.

Nếu chúng ta theo dõi hành trình sự nghiệp của cả hai sẽ thấy trong mỗi cột mốc quan trọng đều có sự hiện diện của G-Dragon hay IU. Năm 2024, cột mốc đáng nhớ với IU khi cô trở thành ca sĩ nữ đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động World Cup Sangam, một buổi hòa nhạc solo thu hút được 100.000 khán giả, và tất nhiên có sự hiện diện trực tiếp cổ vũ của G-Dragon.

Tháng 2/2025, biểu tượng tiêu biểu của ngành công nghiệp âm nhạc G-Dragon trở lại với album đầy đủ đầu tiên của mình, Übermensch sau 11 năm 5 tháng, một dấu ấn đặc biệt mà như lẽ thường tình, sẽ không thể không góp mặt trong chương trình YouTube nổi tiếng IU’s Palette của IU (tháng Ba), nơi họ cùng ôn lại những kỷ niệm về hành trình âm nhạc đã qua, những bài hát dù là Butterfly (kiệt tác được G-Dragon phát hành vào năm 2009 và là một ca khúc mang tính biểu tượng, được nhiều người hâm mộ lựa chọn), hay Palette của IU, mà cả hai đều có thể thoải mái hát bất cứ lúc nào như sáng tác của mình, và chúc mừng 'năm mới' hay là sự khởi động một chặng đường mới, hứa hẹn sự hiện diện của nhau trong concert 2025.

G-Dragon gặp IU và có được cảm hứng âm nhạc trước khi bắt đầu thu âm một ca khúc nhóm hoàn chỉnh cho chương trình Good Day của mình. G-Dragon chia sẻ về IU: "Tôi đã từng làm việc với em ấy trước đây và có thể học hỏi rất nhiều với tư cách là một nghệ sĩ. Em ấy trẻ hơn tôi, nhưng là một nghệ sĩ có tài năng đáng kinh ngạc trong việc thể hiện bài hát của các tiền bối, vì vậy, tôi muốn hỏi em ấy về ý tưởng".

Tình bạn tưởng chừng bị chôn vùi trong sự ngượng ngùng ban đầu như lẽ thường thấy phút chốc bay đi lặng lẽ: "Chúng tôi đã không gặp nhau trong khoảng thời gian 8 năm. Nhiều năm trôi qua và cảm giác thật thoải mái như thể có điều gì đó đã xảy ra ở giữa. Đó có thể là gì? Đó có phải là sự thoải mái khi cùng nhau già đi không?", IU tâm sự.

Tại thời điểm IU đang phủ sóng toàn cầu cùng sức nóng tỏa ra từ bộ phim When Life Gives You Tangerines của Netflix, thì người cô nghĩ đến đầu tiên trong dòng chảy âm nhạc sắp tới của mình vẫn là 'người anh' G-Dragon. IU trở thành khách mời trong chương trình Good Day của G-Dragon vào 6/4, với mong muốn chia sẻ về dự án mà cô dành rất nhiều tình cảm, tâm huyết và nhận lời khuyên từ 'đàn anh'. Series Flower Bookmark phát hành 27/5, trong đó cô tái hiện những bài hát nổi tiếng như Meaning of You và Autumn Morning... theo cảm xúc của riêng mình. Trước gánh nặng về việc làm lại, G-Dragon bày tỏ: "Có rất nhiều bài hát cũ hay", IU cũng đáp lại bằng sự đồng cảm. Dường như giữa IU và G-Dragon không cần phải nói nhiều, chỉ cần một vài lời trao đổi ý tưởng, là họ ngay lập tức đã cảm nhận được sự đồng điệu và giao thoa trong âm nhạc. Và nếu bạn để ý sẽ thấy tên chương trình giải trí của G-Dragon, Good Day cũng trùng với tên một bản 'hit' của IU được Billboard vinh danh là bài hát K-pop hay nhất được phát hành trong những năm 2010.