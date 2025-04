K-pop vẫn là biểu tượng toàn cầu hàng đầu của văn hóa Hàn Quốc

SVVN - Gần 1/5 người hâm mộ toàn cầu cho biết, K-pop là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ, đánh bại cả ẩm thực Hàn Quốc, phim truyền hình và sản phẩm làm đẹp.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát quốc tế thường niên mới, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc thực hiện, K-pop vẫn tiếp tục là biểu tượng được công nhận nhiều nhất của văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới (chiếm 17,8%), giữ vị trí hàng đầu trong năm thứ tám liên tiếp, ngay cả khi ẩm thực, phim truyền hình và sản phẩm làm đẹp của đất nước này đang ngày càng được người hâm mộ trên toàn cầu ưa chuộng. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, các sản phẩm và thương hiệu CNTT đã rơi khỏi top 5.

Nhóm nhạc nam BTS đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ K-pop nổi tiếng nhất toàn cầu trong 7 năm liên tiếp (chiếm 24,6%), tiếp theo là nhóm nhạc nữ BLACKPINK (12,3%). Một số thành viên nhóm riêng lẻ, chẳng hạn như Jungkook của BTS và Lisa của BLACKPINK cũng xuất hiện trong top 10.

Lee Min Ho giữ vững ngôi vị nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất trong năm thứ 12 liên tiếp (7%). Tiếp theo là 'ngôi sao' The Trunk Gong Yoo và nữ diễn viên chính The Glory Song Hye Kyo. Mặc dù có bê bối liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron, nam diễn viên Kim Soo Hyun của Queen of Tears vẫn đứng thứ tư.

Người hâm mộ toàn cầu dành trung bình 14 giờ và 15,40 đô la mỗi tháng cho nội dung Hallyu, đều tăng so với năm 2023, theo Cổng thông tin Chính phủ Korea.net. Mức tiêu thụ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ đã chứng kiến ​​mức tăng lớn nhất, với bộ phim ăn khách Squid Game của Netflix, dẫn đầu hạng mục K-drama trong năm thứ tư liên tiếp. Tiếp theo là Queen of Tears và Crash Landing on You. Trong số các phim, Parasite vẫn là phim được yêu thích nhất trong năm thứ sáu liên tiếp. Và việc đưa sản phẩm vào phim điện ảnh hay truyền hình dường như đang có hiệu quả, vì 22,1% cho biết, họ đã mua thứ gì đó sau khi nhìn thấy nó trên màn hình, tăng 5% so với năm trước.

BTS biểu tượng toàn cầu số một của văn hoá Hàn Quốc

Kể từ đầu năm 2025, tập đoàn giải trí HYBE, trụ cột của làn sóng Hallyu đã liên tục thu hút sự chú ý của công chúng và giới đầu tư toàn cầu. Sự kỳ vọng của thị trường vào HYBE càng trở nên rõ nét hơn khi có hai tín hiệu tích cực: Trung Quốc được dự báo sẽ nới lỏng "lệnh hạn chế văn hóa Hàn Quốc" trong năm nay, và toàn bộ các thành viên BTS, nhóm nhạc biểu tượng của K-pop sẽ hoàn tất nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng trở lại sân khấu.

Những người trong ngành ước tính rằng, tất cả các thành viên BTS sẽ xuất ngũ vào tháng Sáu, như vậy có khả năng nhóm sẽ trở lại vào nửa cuối năm 2025. Trong khi sự trở lại của họ có thể định hình lại ngành công nghiệp K-pop, việc lập kế hoạch cẩn thận và giải quyết các vấn đề hiện tại sẽ rất quan trọng để đảm bảo sự trở lại của họ đáp ứng được kỳ vọng. Chính vì thế, HYBE dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BTS vào năm 2026. Dự báo này đã khiến các nhà phân tích dự đoán một sự thúc đẩy tài chính đáng kể cho HYBE vào năm tới, với ước tính lợi nhuận hoạt động tăng 54% so với năm trước, đạt khoảng 500 tỷ won (tương đương 339 triệu đô la).

Album cuối cùng của BTS, với tư cách là một nhóm đầy đủ, là album tuyển tập Proof, vào tháng 6/2022. Kể từ đó, các thành viên đã tập trung vào sự nghiệp solo, đạt được thành công vang dội. Jimin và Jungkook đều đứng đầu Billboard Hot 100, với các bản 'hit' Like Crazy và Seven, trong khi album của Suga đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200. J-Hope trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đứng đầu Lollapalooza...

Mặc dù tạm dừng hoạt động, BTS đã giảm thiểu tác động của mình bằng cách phát hành nội dung và album được sản xuất trước trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cách tiếp cận chiến lược này đã giúp họ duy trì sức mạnh thương hiệu và sự trở lại cuối cùng của họ với tư cách là một nhóm hoàn chỉnh, được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể trên toàn cầu.