K-scandal đang gây thiệt hại cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc

SVVN - Những tranh cãi liên quan đến các 'ngôi sao' như Kim Soo Hyun, Yoo Ah In... đã gây ra sự chậm trễ và thay đổi hệ thống sản xuất tốn kém trên toàn ngành.

Khi những tranh cãi gần đây xung quanh các nghệ sĩ biểu diễn gây ra sự gián đoạn trong quy trình sản xuất tốn kém và thay đổi dàn diễn viên, thì ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc lại đang phải đối mặt với những bất ổn ngày càng tăng do sự giám sát chặt chẽ đối với các vụ bê bối của người nổi tiếng và nhu cầu của công chúng về các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Ngành công nghiệp phim ảnh hiện đang vật lộn với cách xử lý các dự án đã hoàn thành có sự tham gia của những người nổi tiếng gây tranh cãi, sau vụ bê bối chấn động chưa có hồi kết gần đây liên quan đến nam diễn viên nổi tiếng Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của công chúng về tin đồn có mối quan hệ với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron, người đã tự tử vào tháng 2 ở tuổi 24, và cáo buộc rằng mối quan hệ của họ có thể đã bắt đầu khi cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Phản ứng dữ dội đã khiến nền tảng phát trực tuyến Disney+ phải hoãn vô thời hạn việc phát hành loạt phim rất được mong đợi của nam diễn viên là Knock-Off, ban đầu được lên lịch vào tháng Tư. Hậu quả từ những "rủi ro về diễn viên" này không chỉ gây ra sự chậm trễ và bất ổn mà còn đòi hỏi phải quay lại rất nhiều cảnh quay tốn kém và thay đổi khâu sản xuất. Disney+ được cho là đã đầu tư hơn 60 tỷ won (khoảng 45 triệu đôla) vào quá trình sản xuất bộ phim này, kịch bản đã được hoàn thành và các giai đoạn quay phim gần như hoàn tất. Trước việc tình hình vẫn chưa đi đến hồi kết, Disney+ và nhóm sản xuất đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của công chúng và các thủ tục pháp lý để xác định các bước tiếp theo cho Knock-Off.

Good Day là dự án được kỳ vọng là “bom tấn” giải trí với sự hợp tác giữa G-Dragon cùng dàn 'sao khủng' và đạo diễn vàng Kim Tae Ho. Chương trình tạp kỹ này đã có màn khởi động ấn tượng khi đạt rating trung bình toàn quốc 4,9%, dẫn đầu trong các chương trình truyền hình cùng khung giờ. Tuy nhiên, vì những ồn ào đời tư của Kim Soo Hyun, ê kíp buộc phải chỉnh sửa nội dung, cắt phần xuất hiện của anh và thậm chí hủy một tập phát sóng, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ suất người xem. Và cuối cùng phải kết thúc với tỷ suất người xem thấp kỷ lục từ trước đến nay.

Ở Hàn Quốc, những người nổi tiếng dính líu đến các vụ bê bối thường gặp phải phản ứng dữ dội, phản ánh kỳ vọng đạo đức cao đặt ra cho những người của công chúng, điều này thường không có nhiều chỗ để chuộc lỗi.

Theo Koo Jeong Woo, Giáo sư Xã hội học tại ĐH Sungkyunkwan: "Ở Hàn Quốc, trở thành người nổi tiếng không chỉ là một nghề nghiệp đặc biệt mà còn là một hợp đồng xã hội giữa họ với người hâm mộ. Trong đó quy định, một khi bạn đã nhận được quyền lợi thì phải hành động có trách nhiệm để đáp lại. Người hâm mộ thường hình thành mối liên hệ tình cảm sâu sắc với những người nổi tiếng, tạo ra cảm giác thân mật có thể dẫn đến phản ứng dữ dội khi các ngôi sao tham gia vào hành vi sai trái".

Tuy nhiên, một số người nổi tiếng đã xoay xở để phục hồi sau những vụ bê bối.

Bộ phim The Match, có sự tham gia của nam diễn viên Yoo Ah In, đã phải hoãn phát hành trong hơn 2 năm, sau khi anh bị buộc tội sử dụng chất gây nghiện bất hợp pháp. Mặc dù các nỗ lực quảng bá đã làm giảm vai trò của Yoo Ah In với tư cách là nam thứ chính, nhưng chính nhờ đạo diễn Kim Hyung Joo đưa ra một quyết định táo bạo khi chọn giữ lại toàn bộ phân đoạn của Yoo Ah In vì lý do nghệ thuật, thay vì xóa bỏ hoặc quay lại, nên nam diễn viên đã nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2025, tại Lễ trao giải thường niên, do Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc tổ chức.

Theo những người trong ngành, việc dừng phát hành một loạt phim hoặc phim là một quyết định cực kỳ khó khăn, vì nó không chỉ được đưa ra dựa trên sức mạnh của một diễn viên chính, mà sinh kế của nhiều người tham gia sản xuất thường phụ thuộc vào việc phát hành phim.

Tuy nhiên, các quan chức cũng nhấn mạnh trách nhiệm của những người nổi tiếng với tư cách là người của công chúng, đặc biệt là khi các nền tảng như Netflix có thể do dự khi làm việc với các tài năng Hàn Quốc, do phí bảo lãnh tăng cao: "Điều này là do chi phí sản xuất có thể tăng bất ngờ. Trong tình huống này, để tránh rủi ro liên quan đến diễn viên, việc tự quản lý của các diễn viên trong các vai chính cũng là điều cần thiết”.