Khắc ghi hành trình tuổi 20 đầy đáng nhớ với những thành tích đóng góp xuất sắc cho cộng đồng

Ước mong cống hiến khởi sinh từ những bước chân

Hải thích du lịch để tìm sự bình yên, đôi khi một mình, đôi khi với bạn bè. Những ngày hè ở Quảng Nam – nơi không tiện nghi bằng thành phố nhưng lại mang đến cảm giác an yên – luôn là điểm dừng chân yêu thích của Hải. Còn ở Sài Gòn, quán cà phê là "trạm sáng tạo" khi chạy deadline, và những tối Hải rong ruổi cùng Khánh - một người bạn luôn sẵn sàng cùng Hải lê la ở mọi nẻo đường trên đất Sài Gòn, thả hồn vào những giai điệu bâng quơ giữa phố phường sôi động, là khoảnh khắc đáng trân trọng.

Chính từ những chuyến du lịch ấy đã giúp Hải có những người bạn vô cùng tuyệt vời bằng chính sự chân thành của mình. Với Hải, giá trị cốt lõi trong mọi mối quan hệ chính là sự thật lòng. Hải luôn giữ vững sự trong sáng và chân thành trước những người đã tin tưởng, yêu thương mình. Đây cũng là cách chàng trai trẻ xây dựng và phát triển cộng đồng, từng bước vun đắp những giá trị chung vì một tầm nhìn lớn hơn. Quyết định thử sức với một chương trình tập huấn về môi trường đã mở ra cho Hải những trải nghiệm đầu tiên đầy ngọt ngào. Những chuyến đi xa năm 18 tuổi, cùng những người bạn đồng hành mới, chắc hẳn là ký ức khó quên và cũng là bước khởi đầu đầy cảm hứng cho hành trình sau này.

Thành quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ

Từ những bước chân chập chững vào lĩnh vực môi trường, Hải chỉ là một cậu bé ngây ngô, chưa có chút kinh nghiệm nào. Thế nhưng, sự tử tế của mọi người đã khiến Hải không khỏi xúc động. Một người anh đã dành hơn 3 triệu đồng để đưa Hải cùng đến một sân khấu lớn – trải nghiệm đầu tiên đầy cảm xúc của Hải. Chính những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó đã thôi thúc Hải dõi theo bước chân của những người mà mình ngưỡng mộ, họ như những vì sao sáng rực trên bầu trời, còn Hải thì lặng lẽ ghi lại dấu chân nhỏ của mình bên cạnh những dấu ấn lớn lao ấy. Trong hành trình đó, không thiếu những giọt nước mắt, những lúc hụt hẫng, chông chênh, nhưng trên tất cả, là niềm vui khi nhận ra những hành động, dù nhỏ bé, vẫn mang ý nghĩa riêng của nó. Chính sự "cho đi" ấy đã giúp Hải thêm vững vàng và yêu hơn con đường mình đã chọn.

Dự án "Cũ Đổi Xanh" không chỉ là một thành tựu nổi bật trong hành trình của Hải mà còn là niềm tự hào lớn lao. Ở đây, Hải với sự đồng hành cùng người bạn của mình là Quốc Huy đã từng bước từ việc tổ chức 22 sự kiện, thu hút hơn 6.000 thanh niên trên toàn quốc, đến việc nâng cao nhận thức về môi trường và thực hiện các hoạt động tái chế. Hơn cả những con số, "Cũ Đổi Xanh" đã giúp Hải trưởng thành và tự tin hơn, để giờ đây, Hải có thể tiếp nối bằng cách truyền động lực và tạo cơ hội cho những bạn trẻ khác như mình từng được giúp đỡ.

Cũ Đổi Xanh" không chỉ là một dự án môi trường mà còn là hành trình trưởng thành của Hải. Thông qua dự án, Hải có cơ hội gặp gỡ nhiều em nhỏ, và chính những trải nghiệm ấy đã giúp Hải nhận ra bản thân không còn là cậu bé non nớt năm nào. Giờ đây, Hải tự tin rằng mình có thể tiếp tục sứ mệnh, truyền động lực và tạo cơ hội cho các bạn trẻ khác – giống như cách mà Hải từng được hỗ trợ và tiếp sức trên hành trình của mình.

Nhật kí tuổi 20 đầy đáng nhớ

Tuổi 20 thực sự là thời điểm của những giấc mơ và thử thách. Hải ước ao nhiều điều, nhưng đôi khi thực tế lại không như kỳ vọng. Đối với Hải, thử thách lớn nhất trong giai đoạn này chính là quá trình tập làm người lớn. May mắn thay, trong suốt hành trình đó luôn có những người bạn luôn đồng hành, giúp đỡ và mang lại sự an tâm cho Hải. Tình bạn, đối với Hải, là điều vô cùng quý giá, dù đôi khi Hải sợ cô đơn nhưng lại ngại mở lòng. Chính ánh sáng từ người bạn ấy, dù có lúc khiến Hải cảm thấy choáng ngợp, lại giúp Hải cảm thấy vững vàng hơn

Một trong những quyết tâm lớn của Hải là có thể giành được học bổng trao đổi hoặc du học thạc sĩ, có thể là tại Thụy Điển, để tiếp tục phát triển và đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hải không ngừng nỗ lực trong hành trình xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, với tầm nhìn dài hạn về sự phát triển cộng đồng và bảo vệ trái đất. Dù gặp nhiều thử thách, nhưng Hải luôn giữ vững niềm tin vào giá trị của những nỗ lực nhỏ bé nhưng có ý nghĩa. Hải hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác, khuyến khích họ cùng hướng về một tầm nhìn chung – cống hiến cho xã hội, không phân biệt ngành nghề hay con đường mà họ đi.

Hải luôn nhắc nhở các bạn trẻ rằng “Better an oops than a what if,” khuyến khích họ mạnh dạn thử sức và không lo lắng về kết quả. Hải tin rằng, chỉ cần quyết tâm làm điều gì đó, cả thế giới và vũ trụ sẽ ủng hộ. Tuổi trẻ quá ngắn ngủi, vì vậy, đừng sợ thất bại mà hãy tận hưởng quá trình, chỉ cần bạn sống không hối tiếc. Hải cũng nhấn mạnh rằng những ý tưởng dù thoáng qua cũng có thể thay đổi thế giới, giống như cách Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Một số thành tích nổi bật của Thanh Hải:

- Top 5 IDEA EXPO 2024 - Rethink Plastic Vietnam, Thử thách & Triển lãm Idea Rethink Plastic Vietnam

- Top 7 Initiatives for the Environment 2024 - For Vietnamese Stature Foundation & ZWVN

- Top 10 cuộc thi khởi nghiệp Univ.Star 2024 - SIHUB & Sở khoa học công nghệ TP. HCM

- Top 20 Cuộc thi Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững 2024 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Top 10 of Youth Initiative on Energy Transition for Social Equity Competition 2023 - GYL - IKI, German Federal Government

- Một trong 40 đại diện tiêu biểu của thanh niên được Liên Hiệp Quốc Việt Nam chọn tham dự Bàn tròn Thanh niên “Youth for SDG 16: Towards an inclusive climate future” nhằm đóng góp cho “Sổ Tay Hành Động Chống Biến Đổi Khí Hậu cho Thanh Niên Việt Nam” 2023