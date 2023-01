Khoảnh khắc hiếm hoi, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà đứng chung khung hình, xóa tan tin đồn hiềm khích bấy lâu

Ngay sau khi lễ trao giải Làn sóng xanh 2022 kết thúc, Vnet ‘chấn động’ với đoạn video và loạt ảnh hậu trường ghi lại những khoảnh khắc Mỹ Tâm tay bắt mặt mừng cùng với Hồ Ngọc Hà, xóa tan tin đồn bất hòa giữa hai ca sĩ này. Trước giờ, nhiều tin đồn cho rằng hai ‘nữ hoàng’ của làng nhạc ‘kỵ nhau’ nên hạn chế xuất hiện cùng nhau. Nhưng loạt hình ảnh mới này đã khiến netizen không khỏi bất ngờ.

‘Nữ hoàng giải trí’ Hồ Ngọc Hà cũng viết trên trang cá nhân: “Em cảm ơn chị Tâm không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là ‘đàn chị’. Nên vì có lỡ những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào, Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có. Gần đến sinh nhật, mong chị luôn thật nhiều sức khoẻ, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy ạ!”. Qua đó, thể hiện mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết của hai giọng ca hàng đầu này.

Tại lễ trao giải này, Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện khiến mọi người vỡ òa. Mỹ Tâm chia sẻ hành trình 20 năm làm nghề của mình nằm trong hành trình lớn 25 năm của Làn sóng xanh. Vì vậy, cô rất vinh hạnh được tham gia một chương trình mang tính cột mốc như thế này.

Dù Mỹ Tâm cho biết là không còn tham gia vào các đề cử tại các giải thưởng âm nhạc nữa, nhưng với những gì Mỹ Tâm đã cống hiến trong năm 2022, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải đặc biệt “Biểu tượng của năm” cho nữ ca sĩ.

Năm nay, giải “Thành tựu” được trao cho ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly. Đây là lần thứ hai hạng mục này được trao. Trên sân khấu, cặp đôi tái hiện một loạt ‘hit’ mang dấu ấn cá nhân, đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng lâu năm này.

Những hạng mục đã được trao tại Làn sóng xanh 2022:

Giải Thành tựu: Đan Trường - Cẩm Ly

Giải Biểu tượng của năm: Mỹ Tâm

Top 10 ca khúc được yêu thích nhất: Wating for you (MONO), See tình (DTAP - Hoàng Thùy Linh), Chạy về khóc với anh (Nguyễn Phúc Thiện - Erik), Chim sâu (nhạc sĩ Nghiêm Vũ Hoàng Long - Chí Trung, thể hiện: RPT - MCK - Trung Trần), Bên trên tầng lầu (Tang Duy Tân), Vì mẹ anh bắt chia tay (Châu Đăng Khoa, Miu Lê - Karik), Mang tiền về cho mẹ (Đen Vâu - Nguyên Thảo), Có không giữ mất đừng tìm (Bùi Công Nam, Trúc Nhân), Hai mươi hai (Hứa Kim Tuyền, Amee), Ngày đầu tiên (Khắc Hưng, Đức Phúc).

Ca khúc của năm: See tình - DTAP và Hoàng Thùy Linh

Hòa âm phối khí: See tình - nhà sản xuất DTAP

Bài hát hiện tượng: Bên trên tầng lầu - Tăng Duy Tân

Ca khúc được yêu thích nhất trên radio: Ngày đầu tiên

MV của năm: Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân, đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Gương mặt mới xuất sắc: MONO

Ca sĩ đột phá: Hà Nhi

Sự kết hợp xuất sắc: Về nghe mẹ ru - NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper, Hứa Kim Tuyền

Album của năm: Link - Hoàng Thùy Linh

Nam ca sĩ của năm: Trúc Nhân

Nữ ca sĩ của năm: Hoàng Thùy Linh

MONO, Tóc Tiên.