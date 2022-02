Kim Hye Yoon gây 'sốc' với ngoại hình thay đổi 180 độ, thành “girl xăm trổ” cực 'ngầu'

SVVN - Nữ diễn viên đã khiến khán giả 'choáng toàn tập' với sự thay đổi ngoại hình lần đầu tiên trong sự nghiệp, fan chỉ biết cảm thán: "Còn đâu nữ sinh ngọt ngào thanh xuân vườn trường?".

Những bức ảnh đầu tiên giới thiệu về tạo hình nhân vật của Kim Hye Yoon trong bộ phim The Girl on the Bulldozer đã được phía ê-kíp giới thiệu tới công chúng. Nữ diễn viên đã khiến khán giả 'sốc toàn tập' với sự thay đổi ngoại hình lần đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Trong ảnh, Kim Hye Yoon đã trải qua một cuộc thay đổi hình ảnh hoàn toàn khiến người ta không thể nhận ra nữ diễn viên. Cô xuất hiện với hình xăm rồng phủ kín cánh tay, trông bất cần và có phần 'lưu manh', không còn là cô tiểu thư như bình thường công chúng vẫn quen thuộc.

Bộ phim này là phim điện ảnh đầu tiên của Kim Hye Yoon mà cô đảm nhận vai chính. Hye Young, nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận, sẽ là một nhân vật có một không hai mà chưa từng thấy trên phim Hàn cho đến bây giờ. Kim Hye Yoon được kỳ vọng sẽ một lần nữa hóa thân hoàn hảo và thổi hồn vào nhân vật này tốt như cái cách cô vẫn làm từ trước đến giờ.

Bộ phim kể về câu chuyện của Hye Young, một cô gái 19 tuổi, mất cha trong một tai nạn bất ngờ và giờ đây cô phải vật lộn với cuộc sống, nuôi dưỡng đứa em trai vẫn còn thơ bé. Những bất hạnh và khó khăn liên tiếp ập đến, Hye Young bùng nổ sự tức giận của mình đối với thế giới bất công.

Ngoài Kim Hye Yoon, The Girl on the Bulldozer còn có sự góp mặt của dàn diễn viên ấn tượng như Park Hyuk Kwon, Oh Man Suk và ca sĩ /diễn viên Yesung. Phim sẽ khởi chiếu vào tháng Tư năm nay.

Trong khi đó, Kim Hye Yoon bắt đầu được công nhận thực lực thông qua bộ phim truyền hình của JTBC Sky Castle với vai diễn Kang Ye Seo. Sau đó, cô tìm được vai diễn như thể hiện tích cách vui vẻ và sôi nổi của mình qua vai Eun Dan Oh trong bộ phim tuổi teen Extra-normal You. Kim Hye Yoon đã và đang tiến từng bước vô cùng vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình.