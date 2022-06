Lần đầu gặp danh ca Khánh Ly, Hoa hậu Ngọc Hân đã ghi điểm nhờ một món quà cực tinh tế

SVVN - Trong buổi trà đàm của danh ca Khánh Ly tại Đà Lạt hôm 24/5 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc gần với nữ danh ca nổi tiếng mà cô mến mộ từ lâu.

Ngọc Hân cho biết, trước khi bay vào Đà Lạt dự trà đàm cùng Khánh Ly, cô kịp may một chiếc áo dài làm từ lụa Bảo Lộc có màu tím pastel với hoạ tiết chìm nhã nhặn được dệt tỉ mỉ, để làm quà tặng cho người mà mình ngưỡng mộ. “Dù không có số đo chính xác của cô nhưng may mắn là khi cô ướm thử lại vừa như in. Điều đó khiến tôi rất mừng”, Ngọc Hân kể.

Người đẹp còn rất vui bởi được Khánh Ly khen áo dài đẹp, hợp với phong cách của nữ danh ca. Ngoài áo dài, Hoa hậu còn chuẩn bị thêm một chiếc khăn lụa thêu thủ công hình chim hạc, mang đậm nét văn hoá phương Đông để danh ca có thể choàng trên vai.

Nhắc đến cuộc trò chuyện với nữ danh ca, cựu Hoa hậu Việt Nam bộc bạch: “Tôi không nghĩ cô là người có tính cách thẳng thẳn và hài hước đến vậy. Cách cô hỏi han tôi hay bàn luận về một chủ đề đều rất dí dỏm, khiến tôi bị lôi cuốn. Có một câu cô nói làm tôi nhớ mãi không quên, đó cũng là lời mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong một bài hát: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Càng nghe cô phân tích về phương châm sống này, tôi càng thấy thấm và đồng điệu”, Ngọc Hân tâm sự.

Ít người biết, ngoài đam mê với áo dài và văn hoá dân tộc, Ngọc Hân rất chăm đọc sách, nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Càng trưởng thành, cô càng nhận ra những triết lý sâu sắc trong mỗi giai điệu, lời ca mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong từng bài hát.