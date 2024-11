Lần đầu tiên Chính phủ New Zealand cấp học bổng hệ đại học cho học sinh Việt Nam

SVVN - Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa cho biết, đây là lần đầu có học bổng Chính phủ ở bậc này cho du học sinh Việt Nam. Theo đó, Chính phủ New Zealand dự kiến cấp 14 suất học bổng hệ đại học cho học sinh Việt Nam, mỗi suất 15.000 NZD (hơn 220 triệu đồng).

Theo ông Ben Burrowes, Quyền Giám đốc Điều hành khối quốc tế của ENZ, việc này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục song phương giữa New Zealand với Việt Nam, hướng đến Kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước vào năm sau.

14 ứng viên xuất sắc sẽ nhận học bổng khi nhập học tại một trong 8 đại học công lập của nước này, gồm: ĐH Auckland, Công nghệ Auckland, Massey, Waikato, Victoria Wellington, Canterbury, Lincoln và Otago. Tất cả nằm trong nhóm 2% (top 300) theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2025.

Học bổng dự kiến nhận hồ sơ vào tháng 5/2025, áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2026.

Bên cạnh các chương trình học bổng Chính phủ, các trường đại học New Zealand hiện đang cấp khá nhiều học bổng dành cho người học Việt Nam, với giá trị học bổng từ 5.000 đến 35.000 NZD. Một số trường áp dụng cơ chế mới về học bổng kép tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam nhận học bổng giá trị rất cao, hoặc cấp học bổng chuyển tiếp giữa các chương trình học.

Được đánh giá cao về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, các trường đại học New Zealand dành nhiều hỗ trợ cho sinh viên về các kỹ năng tìm việc, phỏng vấn, thiết lập lộ trình sự nghiệp, cũng như kết nối với các nhà tuyển dụng và chuyên gia trong ngành.

Ngoài ra, chính sách của Chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc tại New Zealand đến 3 năm sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân. Nhiều du học sinh đã thành công đầu quân cho các doanh nghiệp tại New Zealand, từ đó xây dựng sự nghiệp vững chắc, trước khi quay về đóng góp cho Việt Nam, gia nhập các thị trường lao động quốc tế, hoặc ổn định cuộc sống tại New Zealand.