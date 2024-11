Lần đầu tiên diva Hà Trần kết hợp cùng dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mang đến điều độc đáo này

SVVN - Dự án album 'Space Jam volume 02' chính thức ra mắt khán giả, với sự góp giọng của diva Hà Trần cùng dàn nghệ sĩ đình, đám đã thu hút sự quan tâm của khán giả yêu âm nhạc.

Đây cũng là thành quả làm nhạc liên tục suốt 48 giờ, của 41 nghệ sĩ, tại trại sáng tác âm nhạc thường niên ngoài thiên nhiên. Với 11 bài hát chất lượng, thể loại đa dạng từ rap, pop, R&B… album của mùa này chứa đựng những giai điệu được chắt lọc kỹ càng, tái hiện lại không gian âm nhạc đầy Tình tứ từ Space Jam 4.

Với chủ đề “Tình tứ - Do4love”, 5 trại sẽ được nhận ngẫu nhiên 5 câu hỏi với 5 từ khoá: What, when, where, why, who. Mỗi trại sẽ tự giải đề, với những nội dung tương ứng như: “What you do for love? When you do for love?... bằng những ca từ, giai điệu trong từng ca khúc. Trong đó, hơn một nửa các ca khúc được viết dành riêng cho quê hương, đất nước, nửa còn lại viết về tình yêu đôi lứa và bạn bè.

Trong album này, những câu chuyện và góc nhìn của 41 nghệ sĩ về tình yêu được chọn kể bằng nhiều chất liệu và thể loại nhạc khác nhau, từ tinh thần yêu nước mãnh liệt được pha chút pop-rock trong Hoa ban, All for one, những âm thanh điện tử mạnh mẽ cùng với nhịp trống hip-hop trong Người Việt. Tất cả được viết và hoàn thiện bằng tình yêu.

Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của diva Hà Trần còn có sự góp giọng của dàn Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 như Bùi Công Nam, Hà Lê, Kay Trần, Quốc Thiên, Hoàng Hiệp cũng thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

Đây là lần lần đầu tiên các anh trai cùng trải nghiệm 48 giờ ‘vượt chông gai’ jam nhạc cùng các nghệ sĩ nhiều thế hệ. Tất cả cộng hưởng cùng làm nên một album Space Jam volume 2 độc đáo qua nhiều lăng kính.

Với chủ đề “Tình tứ”, các nghệ sĩ đã mang đến cả một đêm nhạc chìm trong tình yêu. Không chỉ là một sự kiện ra mắt album mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi toàn bộ khách mời được trải nghiệm những sắc thái khác nhau của tình yêu. Quy mô đi kèm chất lượng đánh dấu sự chuyển mình nâng tầm của Space Jam sau 4 mùa tổ chức, với kết quả là 2 album vô cùng ấn tượng sau mùa 3 và mùa 4.