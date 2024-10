Đắm mình trong những chuyện tình ngọt ngào và day dứt trong những ngày đầu Đông

SVVN - Thời tiết đầu Đông se lạnh khiến ai cũng thấy mình lãng mạn hơn, sống chậm hơn và muốn được chìm đắm vào những bộ phim tình cảm ngọt ngào.

The Notebook - Nhật ký tình yêu (2004)

Allie là cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu đi nghỉ hè cùng gia đình. Noah là một thanh niên nông thôn nghèo khổ làm việc tại xưởng mộc. Noah yêu Allie từ cái nhìn đầu tiên và xoay sở đủ mọi cách để có thể gây ấn tượng với cô. Từ khó chịu đến thú vị và dần dần cảm động, Allie đã đáp lại mối tình say đắm của chàng trai. Cũng như mọi câu chuyện tình yêu kinh điển khác, đôi tình nhân trẻ đã lần lượt trải qua bao khó khăn ngăn trở: khoảng cách địa vị, sự phản đối của gia đình, sự xuất hiện của người thứ ba và căn bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở tuổi già).

One day - Ngày nào đó (2011)

Chuyện bắt đầu vào ngày 15/7/1988, đánh dấu cột mốc Emma và Dexter tốt nghiệp đại học. Thay vì trở thành người yêu, họ lại xây dựng một tình bạn bền vững và sâu sắc. Trong suốt 20 năm sau đó, cuộc sống của họ rẽ theo những hướng khác nhau, vì thế mà hai người luôn bỏ lỡ cơ hội đến với nhau. Đến cuối cùng, khi Emma và Dexter thật sự nhận ra tình cảm của mình thì một tai nạn bất ngờ ập xuống khiến cho tình yêu ấy một lần nữa lại dang dở.

Me Before You - Trước ngày em đến (2016)

Phim theo chân cuộc đời của Louisa Clark, một cô gái trẻ vui vẻ và lập dị, bất ngờ trở thành người chăm sóc cho Will Traynor, một người đàn ông giàu có và thành đạt nhưng bị liệt sau một tai nạn bi thảm và mất đi sức sống vốn có. Ban đầu, Louisa gặp khó khăn trong việc kết nối, nhưng sự quyết tâm và sự năng động của cô cuối cùng đã phá vỡ lớp vỏ phòng thủ của Will, giúp Will lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Chẳng ai ngờ, câu chuyện định mệnh này sẽ làm thay đổi cuộc sống của cả hai mãi mãi.

Past Lives - Muôn kiếp nhân duyên (2023)

Nora và Hae Sung đã từng là đôi bạn thanh mai trúc mã nhưng bị chia cắt khi gia đình Nora chuyển sang Mỹ. Do xa cách, hai người bặt tin nhau suốt nhiều năm và mãi đến khi trưởng thành, những cảm xúc ngày xưa bắt đầu trỗi dậy, khi Nora cùng Hae Sung kết nối lại. Khi Hae Sung đến thăm Nora ở New York, họ phải đối mặt với những phức tạp của quá khứ ngày xưa cùng rắc rối hiện tại.

We Live In Time - Ngày ta đã yêu (2024)

Phim kể về mối quan hệ của Steve - một người đàn ông vừa trải qua hôn nhân đổ vỡ và Anna - một nữ đầu bếp đầy tiềm năng và triển vọng. Cả hai được định mệnh sắp đặt gặp nhau, tìm hiểu và rồi yêu nhau. Trong suốt hành trình 10 năm ròng rã, cùng nhau xây dựng tổ ấm thì họ đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi. Rồi trớ trêu thay, tình yêu cũng không thể thắng nổi sự nghiệt ngã số phận khi Anna mắc ung thư.