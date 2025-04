Lịch trình 'sát thủ' của IU khiến người hâm mộ 'sốc' và kinh ngạc

SVVN - Lịch trình làm việc dày đặc của IU đang thu hút sự chú ý trở lại sau khi bộ phim 'When Life Gives You Tangerines' kết thúc.

Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Netflix, When Life Gives You Tangerinesđã thu hút người xem và người hâm mộ trên toàn thế giới với câu chuyện tình yêu hấp dẫn giữa Ae Soon (do IU thủ vai) và Gwan Sik (do Park Bo Gum thủ vai) trong suốt cuộc đời của họ, được thể hiện qua 4 mùa thơ mộng. Bộ phim được phát hành thành 4 phần riêng biệt: Xuân, Hạ, Thu và Đông và ghi lại câu chuyện bền bỉ về tình yêu, sự trưởng thành và thực tế cuộc sống.

Trong phim, IU vào vai kép Ae Soon và con gái Geum Myung, người cũng giống với tính cách táo bạo và nổi loạn của mẹ cô. Với buổi ra mắt và kết thúc gần đây của bộ phim, người hâm mộ đã 'đào lại' vlog trước đây của IU, nơi cô tiết lộ ngắn gọn về lịch trình bận rộn của mình trong quá trình quay phim.

Phim When Life Gives You Tangerines được quay từ tháng 3 đến tháng 12/2023.

- Tháng 12/2023 quay phim liên tục.

- Hai buổi chụp quảng cáo trước khi đi qua đêm đến Nonsan để quay phim truyền hình.

- Quay phim liên tục qua Nonsan, Seoul, Andong và Yeoncheon với thời gian nghỉ ngơi tối thiểu.

- Quay bài hát Shopper ở giữa lịch trình quay phim.

- Quay video ca nhạc Love Wins All- Thu âm bài hát ngay sau đó, mặc dù bị cúm.

- Hoàn thành quá trình quay phim When Life Gives You Tangerines vào ngày 23/12.

- Thường xuyên tẩy và nhuộm tóc để chuyển vai.

Sau khi hoàn thành bộ phim, IU ngay lập tức chuyển hướng tập trung sang âm nhạc:

- Ngày 2/1/2024: Khởi hành đến Los Angeles để chụp ảnh bìa album. Cùng tuần đó quay video ca nhạc Shopper và Holssi.

Trong vòng một tháng, IU đã thu âm và quay phim cho album The Winning, bao gồm MV Shh... Ngày chính xác không được tiết lộ, nhưng người ta nói rằng cô ấy lấy cảm hứng cho Shh... từ When Life Gives You Tangerines.

Cư dân mạng và người hâm mộ Hàn Quốc vô cùng kinh ngạc và ấn tượng trước khối lượng công việc mà IU đã xử lý trong quá trình quay phim When Life Gives You Tangerines. Một số người hâm mộ thậm chí còn chỉ ra rằng, các thần tượng K-pop cũng rất bận rộn khi quảng bá, nhưng điều đó chẳng là gì so với lịch trình của IU: Cô ấy thực sự có vẻ sử dụng thời gian hiệu quả hơn người bình thường gấp 10 lần...; Ngay cả việc thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cũng mệt mỏi lắm rồi...; Nếu các công ty quản lý đẩy lịch trình này lên các thần tượng thế hệ thứ tư, mọi người sẽ nói rằng nó quá sức... Cô ấy thực sự tuyệt vời; Việc IU thậm chí không bao giờ thể hiện sự mệt mỏi của mình khiến cô ấy càng tuyệt vời hơn; Cô ấy không phải cũng đã thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng Ba đến tháng Chín sao? Thật khủng khiếp; Cô ấy đã ở trong ngành này lâu như vậy rồi, nhưng niềm đam mê của cô ấy vẫn rất nhiệt huyết; Chẳng trách năm ngoái cô ấy kiếm được 30 tỷ Won (khoảng 21 triệu USD). Không phải ai cũng có thể làm được điều này; IU về cơ bản là đảm đương công việc của ba người cùng một lúc; Làm sao cơ thể cô ấy có thể theo kịp…? Sức bền của cô ấy thật không thể tin được; Cô ấy lấy đâu thời gian để ngủ. Chắc hẳn là mệt mỏi kinh khủng...