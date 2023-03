Lộ mặt loạt ‘sao’ nam đình đám ‘lật mặt’ nhau vì tấm vé số trúng trăm tỷ

SVVN - Lý Hải lại gây tò mò cho khán giả khi hé lộ câu chuyện đầy drama trong 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh'.

Phần mới nhất của ‘nhà sản xuất trăm tỷ’ Lý Hải chuẩn bị “công phá" rạp chiếu vào 28/4 năm nay, mang tên: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Sau những lần hé mở về một màu sắc hoàn toàn khác, đoạn teaser trailer đầu tiên của phim khiến netizen tò mò vì độ kịch tính và đầy bí ẩn.

Đạo diễn Lý Hải là một người vô cùng tâm huyết với những giá trị văn hóa truyền thống, từng chia sẻ anh muốn phục dựng lại làng nghề làm chiếu đã mai một bấy lâu để khán giả có thể biết đến ngành nghề quý giá này. Và loạt hình ảnh về làng làm chiếu truyền thống cũng mở đầu đoạn teaser này.

Ngoài ra, một chi tiết quan trọng của câu chuyện đã xuất hiện tấm vé số có mệnh giá 10 nghìn đồng và sở hữu những con số “định mệnh”: 10, 16, 18, 20, 27, 28 - ngày sinh của hội bạn thân gồm 6 người. Đây là nhóm bạn vô cùng gắn bó, cùng lớn cùng trưởng thành và cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau. Và nếu may mắn trúng số thì cả sáu sẽ cùng nhau đổi đời?

Nhân vật do diễn viên Quốc Cường thủ vai chính là người mang đến tấm vé, nhưng An (Thanh Thức) lại được giao trọng trách “giữ gìn” vận may này. Thế nhưng, sau một hồi “chén chú chén anh” hò dô tới bến, bỗng cuộc điện thoại bất ngờ đổ tới đã khiến mọi thứ đảo lộn. Đạo diễn Lý Hải đã đưa khán giả trải nghiệm cú “lật” cảm xúc đầu tiên, khi mang đến tình huống kịch tính khác hoàn toàn những phút giây tươi vui ấm áp trước đó.

Tấm vé đã thực sự trúng giải đặc biệt, với tiền thưởng lên đến hơn 136,8 tỷ đồng. Nhưng tất cả cũng đã theo An ‘xuống mồ’ sau tai nạn thương tâm. Đúng như cái tên, đó là một tấm vé “định mệnh”. Sự kiện kinh hoàng này đã đánh thức bản năng “con người” trong mỗi nhân vật. Những suy tính dần được hé lộ về cuối đoạn trích.

Đạo diễn Lý Hải đẩy người xem lên đến tột độ của cảm xúc khi đi từ cú lật này đến cú lật khác. Những “plot twist” liên tục thế này đã là đặc sản của series Lật mặt. “Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ" là câu thoại ấn tượng từ diễn viên Huy Khánh chắc hẳn sẽ khiến người xem ‘chậm lại một nhịp’, suy ngẫm và hồi hộp nín thở trước những diễn biến tiếp theo.

Vẫn đúng với phong cách làm phim quen thuộc của Lý Hải đi cùng thông điệp về tình cảm gia đình, tình thương bạn bè cùng những cái rất “đời” duy trì cho phần phim mới. Bên cạnh “sở trường” hài hành động vốn có, Lý Hải đã lựa chọn làm mới bằng cách khai thác thêm yếu tố tâm lý, giật gân. Đây là những thể loại mà “cha đẻ” của series này chưa từng đưa lên màn ảnh.

Bên cạnh những gương mặt “lão làng” của thương hiệu này như Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám như Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc. Cùng với một số cái tên “mới lạ”: Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm và diễn viên nhí Nguyễn Cao Thuỳ Linh. Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh được đạo diễn, biên kịch và sản xuất bởi Lý Hải.