Lou Hoàng tái xuất sau thời gian ở ẩn, bệnh tình giờ ra sao?

SVVN - Không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho nam ca sĩ trong lần trở lại này.

Sau khi chia sẻ việc mình bị liệt dây thần kinh số 7 khiến cho một nửa mặt không cử động được vào cuối năm 2021, Lou Hoàng đã phải ở ẩn một khoảng thời gian khá dài để chữa trị. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố trở lại với âm nhạc khiến không ít người bất ngờ, vừa hào hứng với những dự án mới toanh của thần tượng nhưng cũng không kém phần lo lắng cho sức khỏe của giọng ca Mình là gì của nhau. Chia sẻ về vấn đề sức khỏe, Lou Hoàng cho biết, anh từng có ý định nghỉ hát vì nói còn không ổn đừng nói gì đến hát.

Lựa chọn ca khúc EMOI EMOI cho lần trở lại này, Lou Hoàng mong muốn sẽ mang đến khán giả một phiên bản mới của chính mình: trẻ trung và năng động đầy phá cách. Được biết, không chỉ làm nhạc mà Only C còn đích thân chấp bút cho ca khúc mới lần này của học trò.

Tất cả những điều trên đã tạo nên sự “bắt tai" và có phần “gây nghiện" cho ca khúc EMOI EMOI vừa được “ra lò" này. Đặc biệt, theo như Only C tiết lộ, dù EMOI EMOI là một ca khúc mang màu sắc tươi sáng, tích cực nhưng lại được sáng tác trong khoảng thời gian khó khăn, rơi vào trầm cảm của anh. Về mặt hình ảnh, MV EMOI EMOI vừa được “thả xích" cũng khiến khán giả thích thú với những khung hình tươi sáng, được quay tại những địa điểm đẹp nhất của Phú Quốc.

Trước đó, Lou Hoàng cũng đã mang đến ca khúc Thích hay là yêu vào đầu tháng Hai năm nay nhưng EMOI EMOI mới là tác phẩm đánh dấu sự trở lại thực sự của Lou Hoàng trong âm nhạc, khi bản thân đã tự tin về vấn đề sức khỏe của mình. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thích thú khi tiếp tục được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Lou Hoàng, người đã làm nên thành công của loạt hit như: Đếm ngày xa em, Não cá vàng, Nupakachi, Bắt cóc con tim...

Trong màn tái hợp lần này, ca khúc EMOI EMOI được hi vọng sẽ một lần nữa khẳng định sự “ăn ý” của bộ đôi tạo 'hit' Lou Hoàng và Only C.