Thuận Nguyễn bất ngờ chia sẻ về 'bạn gái màn ảnh': 'Cô ấy là diễn viên tài năng'

SVVN - Thuận Nguyễn ngày càng chứng minh được năng lực diễn xuất và anh còn tỏ ra tinh tế, khi luôn dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp.

Ngoài những bi kịch xoay quanh cuộc đấu đá giành quyền thừa kế nghề thêu tay nghệ thuật Đỗ Gia và hành trình đi tìm con gái thất lạc, Hạnh phúc bị đánh cắp 'chữa lành' khán giả bằng chuyện tình ngọt ngào giữa Bình An (Bích Ngọc đóng) và Trung Quân (Thuận Nguyễn đóng).

Là cậu cả của gia đình tài phiệt, Trung Quân không vì thế mà dựa dẫm vào bố, tự lập và trở thành một luật sư giỏi. Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, anh luôn cố tỏ vẻ hài hước, nghịch ngợm để che giấu nỗi đau mất mẹ. Trong khi Bình An là tiểu thư của Đỗ Gia, bị thất lạc và mất trí nhớ. Cô nàng ngốc nghếch được bà Chát nhận nuôi, sống trong cái khổ nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, yêu đời.

Vốn là “thanh mai trúc mã”, Bình An và Trung Quân không nhận ra nhau khi trưởng thành, trở thành “oan gia ngõ hẹp”. Sau những hiểu lầm, tranh cãi, chàng luật sư dần có cảm tình với Bình An. Sự ngây thơ, chân thành của cô khiến anh nhớ đến Bảo Quỳnh. Do tính cách đơn giản, Bình An không hiểu được tấm lòng của Trung Quân, dẫn đến nhiều tình huống oái oăm nhưng lại đáng yêu.

Chia sẻ ấn tượng về 'bạn gái màn ảnh', Thuận Nguyễn cho biết: “Lần đầu gặp, tôi không nghĩ Ngọc là người Hà Nội, cô ấy nói tiếng Nam rất giỏi. Trong quá trình làm việc, Ngọc tập trung nghiên cứu nhân vật của mình kỹ càng. Cô ấy là diễn viên tài năng, giỏi, sẽ đi xa hơn trong chặng đường sắp tới”.

Nữ diễn viên Bích Ngọc nói thêm: "Lần đầu tiên làm việc và quay chung với anh Thuận Nguyễn khá thuận lợi. Trong lúc quay phim, cứ cãi lộn hoài, ngày nào cũng cãi lộn hết".

“Trong những ngày quay đầu tiên, chúng tôi rượt đuổi, chạy thục mạng, tôi rơi cả đế giày. Hai anh em phối hợp rất ăn ý. Cảnh cãi lộn là tâm lý thật”, 'nam thần màn ảnh' Thuận Nguyễn chia sẻ.