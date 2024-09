Lưu ngay top 3 địa điểm check-in 'đẹp quên lối về' tại Hải Phòng cho giới trẻ trong những ngày lễ

SVVN - Thành phố Hải Phòng được biết đến là một trong những địa điểm nổi bật, thu hút giới trẻ đến tham quan và vui chơi vài năm trở lại đây. Lượng khách từ các tỉnh thành khác được ghi nhận đến Hải Phòng cao trong các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ. Ngoài nổi tiếng với những chuyến foodtour ngon-bổ-rẻ, Hải Phòng còn có những địa điểm check-in siêu đẹp cho các du khách để “sống ảo”. Vậy hãy cùng tìm hiểu top 3 địa điểm “bắn ảnh cực chất” tại Thành phố hoa phượng đỏ.

Nhà hát lớn Hải Phòng - trái tim của Thành phố

Được xây dựng vào đầu thế kỉ XX, nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng mang đậm nét phương Tây với kiến trúc chủ đạo theo kiểu Ba-rốc nổi tiếng. Đây là một trong ba nhà hát lớn được xây dựng trong vào thời kỳ Pháp thuộc, đi cùng với đó là nhà hát lớn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây từng là tiếp điểm các khu ở của người Âu, người Hoa và người Việt. Chính vì vậy, từ lúc mới được xây dựng cho đến nay, nhà hát lớn đã trở thành biểu tượng cho văn hóa và sự phát triển hưng thịnh của Thành phố Hải Phòng.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm nội thành, Nhà hát Thành phố (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) là biểu tượng đáng tự hào của người dân Hải Phòng. Nhà hát lớn Thành phố không chỉ mang giá trị mĩ thuật cao với các phù điêu, hoa văn được trang trí với bố cục hài hòa, mà địa điểm này còn có giá trị lịch sử gắn liền với Thành phố Cảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là địa điểm chứng kiến những dấu ấn, mốc son của lịch sử cách mạng dân tộc và Thành phố Hải Phòng.

Thời điểm hiện tại, Nhà hát Thành phố là nơi tổ chức những hoạt động văn hóa, chính trị lớn của Thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm thu hút lượt lớn check-in của du khách mỗi khi đến với vùng đất biển. Nơi đây càng đẹp hơn trong ngày lễ trọng đại của đất nước khi lá cờ đỏ thắm bay phấp phới trên đỉnh nóc nhà hát giữa trời xanh nắng vàng.

Bưu điện Thành phố - nét cổ điển duyên dáng

Thành phố Hải Phòng đến thời điểm hiện tại vẫn lưu giữ rất nhiều tòa kiến trúc Pháp cổ, đặc biệt phải nói đến Bưu điện Thành phố Hải Phòng. Mặc dù nơi đây vẫn là một bưu điện đang hoạt động, nhưng đồng thời cũng là điểm đến check-in “nóng” của cả du khách lẫn người dân địa phương.

Được xây dựng vào khoảng năm 1905, Bưu điện trung tâm Thành phố Hải Phòng từng nằm trong bốn bưu cục hiện đại nhất đất nước vào những năm đầu thế kỷ XX. Hiện tại, dù qua rất nhiều lần tu sửa, nhưng nơi đây vẫn giữ trọn nét cổ kính, thu hút đông đảo lượt tham quan và check-in, đặc biệt là những ngày lễ lớn như 2/9.

Ga Hải Phòng - cầu nối đặc biệt của Thành phố với du khách

Ga Hải Phòng nằm trên trục đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Vân Nam được vào hoạt động vào ngày 16/6/1902. Cũng giống như Nhà hát Thành phố hay Bưu điện trung tâm Thành phố, ga Hải Phòng mang đậm dấu ấn nét kiến trúc Pháp cổ điển và là “nhân chứng” qua vô số giai đoạn thăng trầm của Thành phố hoa phượng đỏ.

Nhớ lại vài năm trước, khi Thành phố Hải Phòng bắt đầu được biết đến như một địa điểm vui chơi, ăn uống, người trẻ thường chọn những chuyến tàu hỏa để di chuyển đến Thành phố hoa phượng. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của những chuyến foodtour đã đóng góp, thúc đẩy năng suất của ga Hải Phòng. Tới thời điểm hiện tại, rất khó để bắt gặp cảnh ga tàu vắng vẻ, vì hầu như tuần nào cũng có rất nhiều đoàn tham quan đến với Hải Phòng để trải nghiệm.

Cùng với “trào lưu” foodtour hay du lịch ngắn hạn ngon-bổ-rẻ, đặc biệt với những bạn trẻ có sở thích khám phá, du lịch, ga Hải Phòng được lựa chọn là điểm dừng chân hợp lý vì vị trí nằm ngay trong trung tâm nội thành. Đặc biệt với lối kiến trúc Pháp cổ kính, nhiều gia đình, bạn trẻ chọn check-in tại mặt tiền của ga như một lời chào tới Thành phố Hải Phòng.

Bạn Trần Thị Bích Phượng (19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Mở Hà Nội) đến từ Hưng Yên, đã lựa chọn cùng nhóm bạn đến với Thành phố trong dịp lễ Quốc khánh. “Hải Phòng được biết đến là một nơi nổi tiếng với những món ăn, những chuyến foodtour. Trong thời sinh viên, mình muốn trải nghiệm một lần được đến với Hải Phòng, được thưởng thức các món ăn và cảnh đẹp tại nơi đây”, Bích Phượng hào hứng chia sẻ.

Cũng cùng trong nhóm bạn sáu người, Nguyễn Xuân An (21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Tài chính Ngân hàng) cũng thành thật chia sẻ lý do chọn Thành phố Cảng để du lịch 2 ngày 1 đêm. “Cũng do công ty mình tài trợ nhưng mình khá hứng thú với chuyến đi này, bởi mình cũng biết Hải Phòng từ trước tới giờ nổi tiếng với nhiều điểm đến đẹp và đặc biệt là các món ăn ngon. Đó cũng là lý do để mình dành kỳ nghỉ lễ để đến đây với bạn bè”, chàng trai đến từ Bắc Giang bày tỏ.

Trên đây là tổng hợp top 3 địa điểm check-in nên đến một lần tại Hải Phòng. Đừng quên ghi chép lại các điểm đến này vào sổ tay du lịch của bạn cho chuyến đi sắp tới nhé!