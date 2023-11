Mang niềm vui đến các em nhỏ tại xã đảo Thạnh An

SVVN - Đội Công tác Xã hội BeeGroup (Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM) vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa hoa nở năm 2023”, tại huyện Cần Giờ (TP. HCM).

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” cho hơn 300 em học sinh tại trường Tiểu học Thạnh An (xã Thạnh An). Chương trình nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành và rèn luyện được một số kỹ năng cơ bản về phòng chống bạo lực học đường. Từ đó, các em học sinh có thể tự bảo vệ sự an toàn cho bản thân cũng như có thể giúp đỡ bạn bè xung quanh.

Trong chuyến đi lần này, Đội Công tác Xã hội (CTXH) BeeGroup đã trao tặng 10 suất học bổng khuyến khích học tập cho các em học sinh và tổ chức những gian hàng trò chơi vui nhộn, mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ nơi đây. Bên cạnh đó, Đội CTXH BeeGroup đã đến thăm hỏi và trao tặng 10 phần quà đến cho 10 gia đình chính sách trong đảo.

Hoạt động ý nghĩa của chương trình là toàn đội đã di chuyển đến công viên Cần Thạnh để thu nhặt rác, dọn cảnh quan môi trường biển. Qua hoạt động thiết thực này, các bạn sinh viên trong đội mong muốn có thể tạo được một tác động tích cực đối với môi trường, đồng thời tuyên truyền đến người dân về việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan tại địa phương, giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.