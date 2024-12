Mang niềm vui Tết đến các em nhỏ Làng Trẻ SOS Đà Lạt

SVVN - Những ngày cuối tháng Mười Hai, dự án thiện nguyện ‘Làm được gì hôm nay’ do nhóm bạn sinh viên TP. HCM đươc phát động, với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm mang lại niềm vui cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Đà Lạt (Lâm Đồng) nhân dịp Tết Dương lịch 2025.

Từ ý tưởng đến hiện thực hóa

Với mong muốn mang lại niềm vui các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhóm sinh viên trên địa bàn TP. HCM đã tập hợp lại và thành lập nên dự án “Làm được gì hôm nay?”. Đây là thành quả của 15 bạn trẻ có cùng định hướng mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đến từ các trường đại học trong TP. HCM như: Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM, trường ĐH Văn Lang, trường ĐH Văn Hiến, trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Mở TP. HCM… và một số cựu sinh viên đã ra trường.

Ngay từ khi lên ý tưởng, nhóm bạn trẻ gặp nhiều khó khăn do thời gian gấp rút cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức. Tuy nhiên, nhờ sự phân công các đầu việc rõ ràng, hợp lý, dự án đã nhanh chóng được triển khai. Những bạn có kinh nghiệm sẽ đảm nhận khâu quan trọng nhất là nguồn hàng, vừa là người chịu trách nhiệm nhập, kiểm tra chất lượng, vừa quản lý kho. Đối với việc bán tại gian hàng trên đường Phan Văn Trị (Q. Gò Vấp, TP. HCM), nhóm sẽ thay phiên nhân sự nhằm đảm bảo sẽ có từ 5 - 7 thành viên phụ trách mỗi tối. Ngoài ra, dự án còn triển khai hình thức gây quỹ trên các nền tảng mạng xã hội. Để quản lý hiệu quả, các đơn hàng online sẽ được tổng hợp theo khu vực, hai ngày một lần và tiến hành giao đến tay khách hàng.

Bùi Ngọc Mỹ Anh (năm thứ hai, trường ĐH Văn Lang) cho biết: “Thời gian đầu, tụi mình nhận được rất nhiều đơn nhờ sự ủng hộ của mọi người từ mua hàng trực tiếp tại gian hàng và các nền tảng xã hội. Nhưng do còn thiếu kinh nghiệm, nhóm từng lâm vào tình trạng khủng hoảng do quá tải đơn và gặp khó khăn trong khâu xử lý. Nhờ những buổi họp sau giờ hoạt động, nhóm đã tìm được ra cách giải quyết nên hiện tại mọi thứ cũng đã ổn định, cũng suôn sẻ hơn so với ngày đầu”.

Gian hàng nhỏ, tấm lòng lớn

Khi thành phố lên đèn, gian hàng nhỏ mang đầy tình yêu thương lại xuất hiện trên đường Phan Văn Trị. Tại đây, các bạn trẻ gây quỹ thông qua việc bán các mặt hàng ăn vặt như bánh tráng tắc, khô gà, panna cotta, bánh Tiramisu... Với mức giá dao động từ 5.000 - 70.000 đồng/sản phẩm. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được trao cho các trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Ngoài ra, 100% số vốn ban đầu do các bạn sinh viên đóng góp vào dự án cũng sẽ được chuyển thành những phần cơm gửi đến các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Đà Lạt.

Ngoài việc bán hàng gây quỹ, dự án “Làm được gì hôm nay?” còn tổ chức 2 hoạt động ý nghĩa khác: Quyên góp quần áo cũ và viết thư tay. Những bộ quần áo quyên góp sẽ được sàng lọc trước khi gửi đến Đà Lạt, với thông điệp “Cũ người mới ta”. Bên cạnh đó, hoạt động viết thư tay là cơ hội để người tham gia có thể gửi gắm những lời yêu thương, động viên các em nhỏ. Những lá thư không chỉ mang lại niềm vui mà còn tiếp thêm hy vọng, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương từ xã hội.

Theo các bạn trẻ, dự án được quảng bá chủ yếu qua hình thức truyền miệng và các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook. Nhờ cách thức này, dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhiều cá nhân không chỉ đến gian hàng mua sắm mà còn tích cực chia sẻ thông tin để lan tỏa thông điệp.

“Chúng mình thật sự bất ngờ trước sức lan tỏa từ mạng xã hội. Có những người ở xa không thể đến gian hàng nhưng vẫn nhiệt tình đặt hàng online hoặc ủng hộ bằng cách chia sẻ thông tin. Điều đó tạo động lực lớn để nhóm tiếp tục cố gắng. Tụi mình hy vọng rằng, những món quà trao tặng tuy nhỏ, nhưng sẽ góp phần sưởi ấm các em trong mùa Đông này”, Mỹ Anh chia sẻ thêm.

Dự án “Làm được gì hôm nay” diễn ra từ ngày 20/12 - 30/12 và hoạt động trong khung giờ từ 19h - 23h hằng ngày, tại địa chỉ 366A13 - 366A14, đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM. Với thông điệp “Ai cũng xứng đáng được yêu thương”, dự án đã và đang lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.