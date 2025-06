'Mỹ nam' thực tập sinh show sống còn châu Á Tường Duy 'lột xác' đến ngỡ ngàng

SVVN - Tường Duy chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc ‘Không điều kiện’, đánh dấu màn trở lại trong vai trò ca sĩ solo sau khi trở về từ chương trình 'Chuang Asia' mùa thứ hai. MV có sự góp mặt của rapper Coldzy và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho V-pop.

Tường Duy là thí sinh nhận được nhiều lời khen từ các mentor như Bam Bam (GOT7), THE 8 (SEVENTEEN), TIA RAY về khả năng trình diễn. Trước khi trở lại, Tường Duy đã thuyết phục khán giả bằng giọng hát và nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ xuyên suốt chương trình Chuang Asia mùa 2.

Anh cũng gây ấn tượng khi liên tục chinh phục những nốt cao và còn được cộng đồng fan ưu ái đặt nickname “mỹ nam an tĩnh” vì hình tượng điển trai, ít nói nhưng cũng hài hước, đáng yêu.

Khác với những bản pop ballad ngọt ngào quen thuộc, trong lần trở lại này, Tường Duy không còn ở "vùng an toàn" quen thuộc, mà thật sự bứt phá dám thể hiện một phiên bản gai góc, nổi bật và chủ động hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự xuất hiện của rapper Coldzy với phần rap cuốn hút cũng trở thành một điểm nhấn hấp dẫn, góp phần làm bật lên màu sắc mới cho tổng thể ca khúc.

Tường Duy mang đến sự thay đổi từ ngoại hình, giọng hát đến kỹ năng vũ đạo. Tất cả đều cho thấy một Tường Duy ngày càng tự tin, chủ động và nghiêm túc trên hành trình nghệ thuật. Và toàn bộ nỗ lực ấy đã được Duy gửi gắm trọn vẹn trong sản phẩm mới nhất – Không điều kiện (unfair).

Ca khúc là bản nhạc sôi động mang chút La-tinh, quyến rũ, bắt tai đúng tinh thần hiện đại của khán giả trẻ. Không điều kiện còn gây ấn tượng với phần lời đầy táo bạo và chất chứa những giằng xé nội tâm. Đây là một màu sắc mới mẻ chưa từng thấy trong các sản phẩm âm nhạc trước đây của Tường Duy.

Ở lần trở lại này, nam ca sĩ bắt tay cùng bộ đôi nhạc sĩ từng tạo nên "bản hit" Không ai khác ngoài em - Madily & Hà Kiểm. Sự kết hợp này mang đến một ca khúc mới mẻ cả về lời lẫn giai điệu, bắt trúng gu nghe nhạc hiện đại, đặc biệt hợp vibe gen Z.

Phần hòa âm được thực hiện bởi producer Minsicko, cái tên đứng sau loạt hit V-pop như Catch me if you can, REGRET và album MEDICINE của Coldzy.

Không điều kiện không chỉ là bản nhạc tình yêu sôi động, cuồng nhiệt mà còn là một bản nhạc khẳng định sự dằn vặt, trưởng thành Tường Duy trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho EP của Tường Duy sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới và hứa hẹn đây sẽ là những ca khúc mới mẻ, cập nhật xu hướng âm nhạc.