'Mỹ nhân màn ảnh' Rima Thanh Vy lần đầu tiên 'kết hôn' với một diễn viên ngoại quốc

SVVN - Không còn úp mở danh tính chú rể, JJ Krissanapoom - 'nam thần' Thái Lan đã chính thức lộ diện trong vai hôn phu bí ẩn sánh đôi cùng Rima Thanh Vy trong tác phẩm kinh dị Việt - Thái đáng chú ý nhất mùa phim Hè 2025.

Trở lại với dòng phim kinh dị và đảm nhận vai nữ chính trong Cô dâu ma, Rima Thanh Vy hóa thân thành một cô gái Việt Nam tên Yến chuẩn bị kết hôn với Bank, chàng doanh nhân người Thái điển trai, ấm áp.

Cặp đôi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho hôn lễ tại quê hương của Bank ở Chiang Mai. Nhưng thay vì một đám cưới cổ tích, Yến lại dấn thân vào hành trình kinh hoàng đầy ám ảnh khi những hồn ma dường như xuất hiện để cảnh báo về những điều đen tối ẩn sau vẻ hào môn lộng lẫy của nhà chồng cô.

Mới đây, teaser poster và trailer của phim đã chính thức xác nhận người thủ vai Bank không ai khác là JJ Krissanapoom. "Nam thần" sinh năm 1996 hiện là "ngôi sao" đang lên ở Thái Lan. Không chỉ sở hữu năng lực diễn xuất đầy triển vọng, anh còn rất đa tài khi vừa là người mẫu, vừa là thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine. Anh chàng được khán giả biết đến thông qua các bộ phim như: Green fictions, Suddenly twenty, Inhuman kiss: The last breath…

JJ Krissanapoom cho biết: “Trước khi quay, tôi và Rima Thanh Vy chỉ gặp nhau vài lần nên chưa có nhiều thời gian để thật sự hiểu nhau. Nhưng rất may là ngay trong ngày quay đầu tiên, chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện nhiều hơn khi diễn cảnh ngồi trên ô tô. Càng nói chuyện, tôi càng nhận ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung, cả trong cuộc sống lẫn công việc, điều đó giúp chúng tôi nhanh chóng tạo được sự kết nối cần thiết cho vai diễn cặp đôi sắp cưới".

JJ Krissanapoom chia sẻ thêm về trải nghiệm quay phim tại Việt Nam: “Dịp đến TP. HCM để quay phim cũng chính là lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam của tôi. Thành phố này đã hoàn toàn khiến tôi kinh ngạc trước sự sôi động và cuốn hút của nó, nơi hội tụ hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và nét văn hóa đặc trưng. Tôi rất thích khám phá các tiệm cà phê và đặc biệt là ẩm thực Việt Nam. Cảm ơn ê kíp đã chào đón rất nồng nhiệt và đưa tôi đi trải nghiệm nhiều nơi. Tôi chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian tới".

Đây cũng là lần đầu tiên Rima Thanh Vy kết hôn trên màn ảnh rộng với một diễn viên ngoại quốc. Sự kết hợp giữa Rima và JJ không chỉ tạo nên “phản ứng hóa học” hấp dẫn, mà còn là biểu tượng cho tình yêu vượt biên giới. Tuy nhiên, trong thế giới của Cô dâu ma, tình yêu ấy lại bị thử thách bởi thế lực siêu nhiên và những bí mật gia tộc không thể nói ra.

Khi nhận xét về hai diễn viên chính, đạo diễn người Thái Lee Thongkham cho biết: "Tôi cảm nhận rõ sự chân thành và tự nhiên trong tương tác giữa JJ Krissanapoom và Rima Thanh Vy. Xuất phát điểm khác biệt về văn hóa và chưa từng quen biết nhau trước đó khiến quá trình tìm hiểu giữa hai người, cả trên phim lẫn ngoài đời, trở nên rất thật. Sự gần gũi dần hình thành theo thời gian đã phản ánh đúng hành trình của hai nhân vật trong phim, giúp họ xây dựng được mối quan hệ chân thực và ăn ý trên màn ảnh".