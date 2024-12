Nam sinh Học viện Tài chính quê Hải Phòng là Quán quân The Face AOF 2024

SVVN - Trịnh Khánh Nam, chàng trai Hải Phòng sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên lớp CQ62/35.02QT chuyên ngành Digital Marketing Học viện Tài chính, đã xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân cuộc thi The Face AOF Plus 2024. Theo Nam mỗi người trẻ đều có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình.

The Face AOF Plus 2024 với chủ đề “The Brightest Diamond” là cơ hội để Trịnh Nam thể hiện, thử sức với những điều chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm. Dẫu có bỡ ngỡ, nhưng chàng trai cảm thấy bản thân mình đã nỗ lực hết sức, cuộc thi mở ra cơ hội để bạn khám phá bản thân và vượt qua những giới hạn của chính mình, có thêm những trải nghiệm thú vị, được làm quen thêm nhiều bạn bè và anh chị vô cùng đáng yêu.

Khánh Nam chia sẻ: “Mình mong muốn lan tỏa thông điệp về sự tự tin, kiên trì, tinh thần tích cực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình tin rằng mỗi người trẻ đều có thể vượt qua giới hạn của bản thân để vươn lên, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hơn thế nữa, mình hy vọng sẽ truyền cảm hứng để các bạn trẻ mạnh dạn vẽ nên câu chuyện riêng, độc đáo và đầy ý nghĩa, ghi dấu ấn cá nhân trên con đường mình đã chọn”.

Trong tương lai, Trịnh Khánh Nam mong muốn phát triển bản thân một cách toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn ở các kỹ năng mềm và lĩnh vực mà bạn đam mê. Chàng trai sinh viên năm nhất tràn đầy sức trẻ khao khát xây dựng một hình ảnh cá nhân, cống hiến trong lĩnh vực thời trang - nghệ thuật, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

The Face AOF Plus 2024 là sân chơi dành cho Gen Z nhằm tìm kiếm những gương mặt cá tính, những phong cách thời trang có gu thẩm mỹ hiện đại, trẻ trung. Đêm chung kết được tổ chức ngày 20/12 vừa qua tại Học viện Tài chính gồm 03 phần: Trang phục ứng dụng - Trang phục thời trang - Mix and Match. Với ngôi vị Quán quân xuất sắc của Khánh Nam sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị cho những mùa giải sau.

(Ảnh: NVCC)