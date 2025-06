Nam sinh mái trường Đại dương cùng hành chạm tới học bổng danh giá và danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’

SVVN - Từ nữ sinh Chuyên Chu Văn An với thành tích ấn tượng, Đỗ Minh Châu (sinh viên Học viện Ngoại giao) từng đứng trước áp lực đồng trang lứa và hoài nghi về bản thân. Nhưng chính những thử thách ấy đã trở thành bệ phóng giúp cô bứt phá, tìm thấy con đường riêng và gặt hái những thành công ngay từ năm nhất đại học. Câu chuyện của Minh Châu là minh chứng rằng giá trị thực sự không nằm ở việc chạy theo khuôn mẫu, mà ở sự dấn thân khai phá tiềm năng và chủ động kiến tạo giá trị cho bản thân, cộng đồng.

SVVN - Vũ Thị Trà My sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên Khóa 22 chuyên ngành Mầm non tiên tiến 1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Sở hữu ngoại hình nổi bật của vẻ đẹp tri thức và nhân ái, Trà My đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo và giành vương miện Hoa khôi Tri thức trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Tri thức 2025 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.