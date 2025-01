Năm tuổi có ‘xấu’ như lời đồn: Tân Tỵ chuẩn bị gì để có một năm Ất Tỵ hanh thông

SVVN - Từ lâu, năm tuổi được cho là một năm không mấy may mắn khiến những bạn trẻ tuổi Tân Tỵ (sinh năm 2001) cảm thấy lo lắng và trở nên cẩn trọng hơn khi bước vào năm mới 2025. Dù vậy, cùng với sự phát triển của thời đại, nhiều bạn cho rằng năm tuổi “xấu” hay không còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, thậm chí đây cũng có thể là một năm hanh thông nếu các bạn chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, Thu Hằng đã đón nhận một vài sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây đều là những thay đổi mà Hằng cảm thấy khá tích cực và đúng như mong muốn, “trộm vía” không giống như quan niệm năm tuổi là năm “xấu” trong lời đồn.

Hằng cho biết ở quê nhà Yên Bái của mình thì không có quan niệm hay phong tục gì đặc biệt trong năm tuổi, nhưng cũng giống như các nơi khác, mỗi người sẽ được nhắc nhở là phải cẩn thận hơn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.

“Thực ra, mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra đã có một quỹ may mắn riêng và việc quỹ đó thay đổi như thế nào sẽ phụ thuộc vào cách sống của chính họ. Vậy nên năm tuổi có lẽ không phải là năm kém may mắn, mà chỉ là năm phản chiếu lại chu kỳ 12 năm đã qua và nhắc nhở chúng ta rằng phải trở nên tốt hơn để đón nhận một chu kỳ mới sắp tới.” - Thu Hằng chia sẻ.

Như mọi năm, Hằng vẫn chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết để bước sang năm mới với những dự định mới. Về mặt tinh thần, cô gái trẻ sẽ đi lễ đầu năm với mục đích vừa là du xuân, vừa cầu mong cho một năm bình an, may mắn. Thu Hằng hy vọng các bạn độc giả, đặc biệt là những bạn tuổi Tân Tỵ 2001 sẽ có một năm mới thật an lành, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

Với Thảo Uyên, năm 2025 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết vì đó cũng là năm Tỵ - năm tuổi của mình. Cảm giác chờ đợi suốt 12 năm để rồi một lần nữa quay lại với năm tuổi thật thú vị và đầy háo hức. Vì vậy, cô gái rất mong chờ những cơ hội và thử thách mà năm Ất Tỵ sẽ mang đến.

Ở Nghệ An nơi Thảo Uyên sinh ra và lớn lên thì cứ mỗi khi đến năm tuổi, người dân địa phương thường đi đền ông Hoàng Mười làm lễ giải hạn đầu năm và thắp hương, xin lộc để cầu bình an cũng như xóa bỏ vận rủi. Nếu là năm tuổi của con cái, bố mẹ sẽ xin bùa sức khỏe hoặc vòng tay phong thuỷ ở các đền, chùa để tăng sự may mắn cho con. Ngoài ra, người dân thường tránh những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi và đầu tư nhiều tiền trong năm tuổi của mình.

Thảo Uyên bày tỏ: “Mình nghĩ năm tuổi của bản thân thì nên tạo một dấu mốc gì đó ấn tượng để sau này nhìn lại sẽ cảm thấy tự hào. Tất nhiên, ông cha ta đã nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên mình cũng phải chú ý nhiều điều trong năm nay để mọi thứ diễn ra thuận lợi nhất. Mình dự định đi chùa đầu năm “xin vía” bình an và may mắn. Về học tập và công việc, mình cũng sẽ lên kế hoạch kỹ càng để tránh rủi ro không cần thiết. Nhưng trên hết, mình sẽ giữ tâm thế thoải mái, sẵn sàng đón mọi cơ hội lẫn thử thách với tinh thần tuổi Tỵ mạnh mẽ!”

Thảo Uyên mong rằng mỗi người sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, lạc quan và không ngừng phấn đấu để năm 2025 trở thành một năm đáng nhớ và thành công.

Là một chàng trai đang sinh sống ở miền Nam, Đình Lâm nhận thấy theo văn hóa nơi đây, năm tuổi là năm mà người ta cần thận trọng hơn trong mọi quyết định, nhưng cũng không quá lo lắng hay sợ hãi. Người miền Nam tin rằng năm tuổi có thể mang đến những thử thách nhỏ, nhưng nếu giữ tinh thần lạc quan và tự tin thì sẽ vượt qua một cách suôn sẻ.

Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với những bạn trẻ tuổi Tân Tỵ như Lâm. Bởi theo quan niệm dân gian, năm tuổi thường được cho là năm mà ta có thể gặp phải những thử thách, khó khăn hay những biến động trong cuộc sống. Tuy nhiên, Lâm cho rằng điều này còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.

“Cá nhân mình nghĩ rằng năm Ất Tỵ đối với người tuổi Tỵ như mình không hẳn là một năm xui xẻo như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, mình cảm thấy năm tuổi sẽ là một năm nhiều may mắn và thuận lợi. Cũng có những quan niệm dân gian chỉ ra rằng khi bước vào năm tuổi, ta sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ các sao cát tinh, đem lại cơ hội mới và thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào những mục tiêu dài hạn, triển khai các dự án lớn hoặc đầu tư cho tương lai. Mình tin các bạn trẻ tuổi Tỵ trong năm mới này có thể sẽ gặp nhiều thuận lợi, đón nhận những cơ hội bất ngờ và gặt hái thành quả từ những nỗ lực trước đó.” - Lâm chia sẻ.

Chàng trai cũng đã ấp ủ cho bản thân nhiều dự định trong năm mới với hy vọng năm tuổi sẽ thật suôn sẻ và thành công. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Lâm nhắn gửi: “Chúc quý bạn đọc cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn. Mong rằng mỗi người sẽ luôn vững bước trên con đường mình chọn, vượt qua mọi thử thách và chinh phục những ước mơ lớn lao.”

Với những bạn trẻ Tân Tỵ 2001, năm tuổi có lẽ đã không còn mang nặng những những nét tiêu cực của quan niệm xưa, mà chỉ đơn thuần là một năm tuổi trẻ - thời điểm thích hợp để tiếp tục học hỏi, trưởng thành và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Điều quan trọng là hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, thái độ tự tin, bình tĩnh đối diện với thử thách để vượt qua năm tuổi một cách suôn sẻ và biến năm Ất Tỵ trở thành một năm đầy khởi sắc và thành công!

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)