Nam vương trường Đại học Văn Lang gây ấn tượng với nét đẹp ngỡ ‘lai Tây’

Nguyễn Trần Đức Ân hay còn được mọi người biết đến với biệt danh là Dukan, hoặc “chủ tịch ironcap” (sinh năm 2003). Đức Ân sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Gây ấn tượng khi trở thành Nam vương của trường Đại học Văn Lang và ghi dấu ấn tại chương trình The Face Việt Nam. Bên cạnh công việc học, Đức Ân còn làm việc tại tiệm tóc và là người mẫu tự do.

Sở hữu gương mặt rất tây với đôi mắt sâu, cùng sống mũi cao thẳng, Đức Ân không chỉ dành được sự quan tâm và yêu mến của cộng đồng mạng mà còn có các nhãn hàng, thương hiệu thời trang lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, Đức Ân đã theo đuổi nghề người mẫu được hơn 3 năm. Với những kinh nghiệm và trải nghiệm vốn có, cậu bạn luôn khiến mọi người phải “tán thưởng” trước những bước đi hay những shoot hình của bản thân.

Từng tham gia chương trình The Face Việt Nam và để lại dấu ấn, tuy nhiên Đức Ân cũng cho biết, do vấn đề sức khỏe vậy nên cậu bạn đã phải tạm dừng cuộc thi. Mặc dù để lại nhiều sự tiếc nuối, tuy nhiên Đức Ân tin rằng, sẽ có nhiều cơ hội khác mở ra, để cậu bạn chứng minh bản thân hơn trong tương lai.

Đức Ân chia sẻ: “Mình đã dành một năm chuẩn bị cho The Face và rất cố gắng tham gia các cuộc thi, để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên không may do vấn đề sức khỏe, vậy nên mình không thể tiếp tục tham gia. Nhìn nhận lại, đó cũng là quá trình khá khó khăn đối với mình, do lịch thi rất khắc nghiệt, cùng đó là áp lực từ các cuộc thi. Mặc dù khá tiếc nuối khi không thể tiếp tục tham gia, tuy nhiên mình tin rằng, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình. Và mình sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong các cuộc thi sau”.

Chia sẻ về những khó khăn của nghề người mẫu, Đức Ân cũng cho biết công việc này không nhẹ nhàng hào nhoáng như mọi người thường nghĩ. Cậu bạn từng gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề cân bằng thời gian giữa học tập và làm việc. Có những ngày Đức Ân học cả ngày ở trường, sau đó phải “chạy show” đến đêm khuya và tiếp tục cho ngày hôm sau. Đảm nhận nhiều vai trò, do đó cậu bạn có rất ít thời gian dành cho bản thân. Tuy công việc rất vất vả, nhưng vì đó là đam mê, vậy nên Đức Ân vẫn luôn cố gắng để theo đuổi và cảm thấy rất vui khi được sống với đam mê của chính mình. Đến hiện tại, cậu bạn đã có thể cân bằng được giữa công việc và học tập.

Với ước mơ trở thành một doanh nhân, ngoài những kiến thức học tập trên lớp, Đức Ân cũng đề cao tầm quan trọng của những kiến thức, trải nghiệm thực tế. Khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế, bản thân mình sẽ tìm ra những phương pháp tiếp cận, cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Biết phân tích, so sánh và loại bỏ các phương pháp, cách giải quyết vấn đề thiếu hiệu quả. Trong đó, việc loại bỏ những phương pháp, cách thức “sai lầm” trở thành một phần vô cùng giá trị.

Với những ước mơ, kế hoạch đã vạch ra, Đức Ân không ngừng nỗ lực, cố gắng nhằm vươn đến ước mơ. Nâng cao, trau dồi bản thân hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất. Cùng với đó, rèn luyện thêm kinh nghiệm đối với nghề và những kiến thức đã có sẵn để phát triển công việc ngày một tốt hơn.