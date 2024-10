Hành trình khởi nghiệp của nữ tân khoa Đại học VinUni: Tiên phong tạo ra giá trị thực

SVVN - Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 2002) là cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học VinUni. Ngay khi còn là sinh viên năm ba, Vân Anh đã quyết định lựa chọn con đường khởi nghiệp với ý tưởng về dự án liên quan tới giáo dục và y tế. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân về kinh doanh với loạt thành tích học tập xuất sắc là nền tảng vững chắc để Vân Anh tự tin hơn trên hành trình xây dựng tương lai lâu dài tại Pivie - hướng đi khởi nghiệp mà cô đang theo đuổi.

Mình là Nguyễn Thị Vân Anh, cử nhân Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học VinUni với chuyên ngành chính là Khởi nghiệp và chuyên ngành phụ Quản lý Y tế. Hiện tại mình đang có hành trình đầy hi vọng tại công ty Pivie, mang ý nghĩa “Pioneer in Changing Education in Vietnam” - tiên phong tạo ra những thay đổi tích cực trong giáo dục, bắt đầu với lĩnh vực y tế. Mọi người thường gọi Pivie với một cái tên thân thuộc hơn là “Trường trực tuyến Pivie” - nền tảng cung cấp các chương trình học dành cho các bạn sinh viên y khoa và nhân viên y tế ở Việt Nam với đầy đủ các cấp học, đồng thời hỗ trợ các đối tác trong lĩnh vực y tế cùng phát triển.

Cơ duyên với con đường khởi nghiệp

Tuổi thơ mình gắn liền với lũy tre và ruộng lúa, những ngày đi làm đồng cùng gia đình đã rèn luyện cho mình sự cần cù chăm chỉ. Có lẽ vì vậy, việc đi làm ở một công ty với lương tháng cơ bản đã ghim vào tư tưởng mình trong suốt thời gian học cấp ba. Cho đến khi một “cú chuyển mình” xuất hiện là ngày mình trở thành tân sinh viên của Trường Đại học VinUni. Mình được tiếp thu với những luồng văn hóa mới cởi mở hơn, với tinh thần khởi nghiệp được nhấn mạnh. Mình được học hỏi từ thầy cô, được kết nối với bạn bè, tất cả đều là những cá nhân cực kỳ xuất sắc. Từ đây, mình nhận thức rõ rằng việc đi làm ở khu công nghiệp gần nhà không tương xứng với những cơ hội quý giá mình nhận được. Mình quyết định phải làm một điều gì đó khác biệt, xứng đáng với những gì mình đang được “cuộc đời gửi gắm”. Trên hành trình đó, bất kỳ việc nào tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng hoặc hỗ trợ được nhiều người mình sẽ làm. Thời điểm đầu, khi chưa gọi tên được sứ mệnh ấy, mình tập trung tất cả cho những công việc mình phụ trách, cho câu lạc bộ âm nhạc, cho những chuyến đi thiện nguyện, và rồi mình nhận ra bản thân thích giáo dục. Nhưng Viện Quản trị Kinh doanh chưa có chuyên ngành đó, bởi vậy, mình chọn Khởi nghiệp vì cảm thấy chuyên ngành này gần với giáo dục nhất, và chuyên ngành phụ Quản lý y tế, với mong muốn phụng sự cộng đồng.

Một thời gian sau, mình bất ngờ có nhiều cơ duyên với y tế, có cơ hội kiến tập tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, được làm việc và học tập từ các anh chị vận hành bệnh viện, các bác sĩ rất giỏi. Trong một chuyến đi thiện nguyện, mình may mắn gặp anh CEO của Pivie hiện tại, được lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng từ anh, cùng những tâm huyết của anh với bệnh nhân. Từ đó, mình nung nấu một mong muốn rằng nếu không học y thì mình sẽ làm điều gì đó để hỗ trợ được thật nhiều bác sĩ. Sau đó, anh CEO có ý tưởng về Pivie, và cứ thế mình quyết tâm đồng hành đến ngày hôm nay.

Khó khăn ban đầu trong hành trình xây dựng ý tưởng

Khi chuyển vai trò từ một sinh viên sang “nhà khởi nghiệp” trẻ, mình thực sự gặp phải không ít thử thách mới. Những kiến thức học được trên giảng đường đã có đáp án sẵn, và dù không tự tìm được lời giải, mình có thể hỏi thầy cô. Nhưng trong khởi nghiệp, mình phải tự tìm ra đáp án, thậm chí tự tạo đề bài, đòi hỏi mình phải giải có thực lực, để giải quyết bài toán lớn: thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với đáp số mình không biết sẽ mất bao lâu mới có thể tìm ra.

Thực tế, để một người không thuộc lĩnh vực y tế chia sẻ kiến thức hoặc thấu hiểu được nhu cầu của ngành y là điều cực khó. Bản thân mình - một người học kinh doanh, khi nhìn sinh viên Y khoa đã rất ngưỡng mộ với học thức của các bạn. Thế nhưng, các anh chị sáng lập Pivie đã nhận thấy nhu cầu được tìm hiểu sâu, cập nhật kiến thức mới là không ngừng, đặc biệt đối với ngành y, để có thể phục vụ nhiều người bệnh hơn, đạt hiệu quả điều trị cao hơn - mình tin vào điều đó. Sau khi tổ chức sự kiện ra mắt, khai giảng khóa học đầu tiên và nhận được sự đón nhận của cộng đồng, mình càng chắn chắn rằng dự án bọn mình đang thực hiện sẽ góp phần quan trọng trong thời đại, bởi nó đem lại giá trị thật, đáp ứng nhu cầu thật và mang đến kiến thức thật.

Thời điểm vừa tốt nghiệp, mình nhận được nhiều câu hỏi rằng: Tại sao với thành tích học tập xuất sắc như vậy mình lại không lựa chọn việc làm ở các công ty lớn mà đi theo con đường khởi nghiệp? Với mình, việc học tập xuất sắc trong trường học, và việc có thực lực giải quyết bài toán của trường đời, có lẽ không thực sự liên quan tới nhau, quan trọng bạn cần tìm môi trường phù hợp. Bởi lẽ doanh nghiệp nào cũng sẽ lựa chọn người phù hợp với họ, việc học giỏi chỉ chiếm một phần để bạn có thêm lợi thế khi đi làm. Bản thân mình không lựa chọn làm việc ở các công ty lớn, bởi mình đã có hơn một năm đồng hành với Pivie, và mình biết tương lai của Pivie sẽ đi đến đâu. Bên cạnh đó, mình luôn thích làm những việc mang tính đột phá. Ví dụ từ việc đỗ trường Chuyên, mình cũng là một trong những người đầu tiên theo học trong trường cấp hai, hay thậm chí lên đại học, mình trúng tuyển vào VinUni và trở thành sinh viên đầu tiên từ Hưng Yên được học bổng 100%. Mình cũng là người đặt tên cho công ty là Pivie, mang ý nghĩa “Pioneer” - Người tiên phong. Mình chọn khởi nghiệp là hành trình tiếp theo dù xung quanh còn nhiều người hoài nghi và ngăn cản, nhưng tới hiện tại, điều mình vô cùng trân trọng là ai đã đồng hành cũng đều thấu hiểu và ủng hộ quyết định mình đang theo đuổi.

May mắn vào giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp, mình đã làm quen với chương trình học nặng ở VinUni. Thời gian mình bắt đầu dự án là lúc mình đi trao đổi bên Úc, múi giờ chênh lệch với Việt Nam tới ba tiếng. Trong hơn hai tháng, mỗi ngày mình đều làm việc đến 3 - 4 giờ sáng bởi các đồng nghiệp tại Việt Nam bắt đầu làm việc vào buổi tối. Mình nghĩ việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, học tập là gần như không thể, nhưng phải luôn chú ý tới sức khỏe, bởi sức khỏe là quan trọng nhất, cần phải biết “tự lượng sức mình”. Bản thân mình cũng có những ngày “ngủ lăn ngủ lóc”, ngày lại đi chơi thật nhiều để giải tỏa áp lực. Mình thực sự không đếm được số email xin rời hạn nộp bài gửi tới thầy cô trong hơn một năm vừa qua là bao nhiêu.

Mình cũng có nhiều khoảnh khắc nghi ngờ về quyết định theo đuổi hướng đi này. Bởi mình “làm việc thật” với các anh chị là bác sĩ và thực sự cung cấp những khóa học bổ trợ kiến thức cho các bạn sinh viên y khoa. Mình cũng tự nhận thức rằng mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhiều lần, mình thấy rằng tốc độ phát triển của công ty đi nhanh hơn tốc độ phát triển bản thân. Mình từng mắc lỗi, từng áp lực đến mức bật khóc. Tuy thế, mình chỉ cho phép bản thân sai từ một đến hai lần, không được để lặp đi lặp lại bởi sẽ gây ra hậu quả cho cả tổ chức. Vào từng thời điểm đó, mình hay tìm người để cùng chia sẻ. Các anh chị tại Pivie rất tâm lý, dù khiển trách, nhưng luôn quan sát và không quên dành cho mình những lời động viên. Rút kinh nghiệm thật nhanh, đi thật nhanh là cách để mình vượt qua những sai lầm đó.

Nguồn động lực to lớn thúc đẩy bản thân không được từ bỏ

Với mình, gia đình chính là điểm tựa, là nền móng tuyệt vời nhất. Trong tất cả những chặng đường từ khi mình đi Úc, đến việc thực hiện dự án khởi nghiệp về y tế ở Việt Nam, đến lễ ra mắt công ty, và cả giây phút mình được đọc diễn văn trong buổi Lễ Tốt nghiệp của VinUni, lúc nào cũng có sự xuất hiện và đồng hành của gia đình. Bố mẹ vẫn luôn thể hiện rõ sự tin tưởng, ủng hộ việc mình đang làm đem lại giá trị cho xã hội. Ngoài ra, sự đồng hành của nhà trường từ những ngày đầu với nhiều trang thiết bị để tổ chức sự kiện phục vụ cộng đồng, là điều mình cảm thấy vô cùng biết ơn. Và có một điều mình thấy rất tự hào: Pivie đã trở thành một đối tác của nhà trường. Bên cạnh đó, mình còn có những người bạn vô cùng tuyệt vời ở VinUni, trở thành chỗ dựa vững chắc cho hiện tại và cả tương lai.

Niềm tin của những đối tác lớn cùng hơn 5000 anh chị học viên tại Pivie trong suốt hành trình khởi sự là nguồn động lực vô cùng quan trọng với mình. Cuối cùng, và cũng là những người tuyệt vời nhất: mình tìm được những anh chị đồng nghiệp - những người đồng đội tâm huyết nhất đã nâng đỡ, kết nối và hỗ trợ mình trong suốt thời gian thực hiện từ những ngày đầu tiên. Chúng mình ai cũng có những câu chuyện đặc biệt, nhưng tới với Pivie, chúng mình đã và đang cùng đi trên một mục tiêu, cùng chung xây dựng tương lai. Hiện tại, mình đã quyết định Nam tiến để xây dựng đội ngũ tại TP Hồ Chí Minh. Có rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm mình nghĩ chỉ khởi nghiệp mới có được. Nhìn lại hành trình đã qua, Pivie đang từng bước chuyển mình trở nên tốt hơn. Mình càng chắc chắn không có lý do gì để hối hận về quyết định theo đuổi giấc mơ này.

Nếu có thể gửi gắm lời khuyên tới các bạn trẻ, mình xin chúc các bạn sẽ sớm tìm ra đáp án cho câu hỏi: làm thế nào để tìm được môi trường phù hợp, hoặc may mắn hơn là những người định hướng - để có cơ hội thể hiện những tiềm năng của mình, kết nối chúng với cuộc sống. Bước ra khỏi cánh cổng trường, bạn sẽ đối diện với một hành trình mới - nơi không phải giải những bài tập có đáp án sẵn. Chúng ta có quyền quyết định bài tập tiếp theo, có thể đóng góp nhiệt huyết của sức trẻ vào những công ty lớn nhỏ, hoặc tìm kiếm cơ hội tham gia vào dự án khởi nghiệp tiềm năng. Điểm đặc biệt trong hành trình của mình, là được cùng xây từ những viên gạch đầu tiên, cùng cảm nhận những áp lực khi con đường còn mù mờ, tới niềm vui sướng khi có tia sáng đón nhận. Hành trình đó tuyệt vời, và đáng để thử lắm - một cánh cửa để tiếp xúc với thế giới thực tiễn nhất và tạo ra nhiều giá trị có ý nghĩa cho xã hội.