Nàng mẫu ảnh Gia Lai khoe nhan sắc giữa cánh đồng hoa cánh bướm

SVVN - Trót say mê tà áo dài truyền thống nên mỗi dịp năm mới, Hoa khôi Lê Thị Ngọc Ánh (Nghệ An) lại diện trang phục này xuống phố du Xuân, hy vọng về một năm mới với nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.