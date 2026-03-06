Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026: Một thế hệ trẻ biết yêu thương, sẻ chia vì cộng đồng

HHTO - Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026 sẽ được tổ chức cuối tuần này (ngày 8/3) tại trường Đại học Văn Hiến TP.HCM, thu hút đông đảo các bạn sinh viên đăng ký tham gia. Trong danh sách ấy đã xuất hiện những câu chuyện vô cùng xúc động, trở thành “minh chứng sống” cho một thế hệ trẻ biết yêu thương, sẻ chia vì cộng đồng.

Cho đi là “ở” lại

Trong những năm tháng đại học, nam sinh Nguyễn Huỳnh Xuân Khải (Đại học Y Dược TP.HCM) đã vô cùng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện từ cấp trường đến trung ương như Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện, tham gia các lớp học tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.HCM... Mang tinh thần nhiệt huyết đó, Khải lại càng thêm hào hứng khi biết tin trong Ngày hội Chủ Nhật Đỏ sắp tới, mình sẽ được gặp những người bạn cùng chung "chí hướng".

Giống với mọi người, Khải cũng có những trải nghiệm “đầu đời” đầy hồi hộp và căng thẳng trong quá trình hiến máu: “Vì là lần đầu tiên nên mình có một chút lo lắng dẫn đến việc chỉ số huyết áp được đo khá cao, mình phải ngồi chờ đến gần 2 tiếng và đo lại nhiều lần. Nhưng đến khi ngồi vào hiến máu và mọi thứ diễn ra trơn tru thì mình lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không còn quá đáng sợ nữa.”

Trải qua 4 lần hiến máu, nam sinh Y - Dược cũng đã rút ra được những kinh nghiệm "xương máu" cho những lần tình nguyện tiếp theo. Ảnh: NVCC.

Sau lần đó, cậu bạn cũng đã đúc kết được những kinh nghiệm “xương máu” cho bản thân như tập ngủ sớm, ăn uống điều độ hơn và chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái cho đợt hiến máu tiếp theo.

Với châm ngôn “Mỗi một giọt máu cho đi là một người ở lại”, nam sinh Y - Dược luôn muốn cống hiến hết mình để lan tỏa những giá trị nhân văn đến cho cộng đồng: “Những giọt máu ấy sẽ trở thành “tấm vé” mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần, giúp họ tìm lại được sự khỏe mạnh.”

Từ cơ duyên nhỏ đến hành động lớn

Khi đào sâu vào vô vàn ca hiến máu tình nguyện, không khó để bắt gặp được những câu chuyện đầy xúc động. Bạn Đặng Thành Tài (trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM) với 3 lần hiến máu, cho biết hành trình đến với công cuộc trao đi những giọt hồng của mình có thể gọi là một “cơ duyên” bất ngờ.

Đối với cậu bạn Thành Tài, hành trình đến với công cuộc trao đi những giọt máu hồng là một "cơ duyên" bất ngờ. Ảnh: NVCC.

Trong một chuyến đi tình nguyện cùng nhà trường đến bệnh viện, Tài đã nhìn thấy khoảnh khắc những bệnh nhân đang được chăm sóc và truyền máu. Dù là một người khá sợ kim tiêm nhưng khi nghĩ đến những giọt máu sẽ được sử dụng đúng mục đích và giúp đỡ cho rất nhiều người, lòng nam sinh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ: “Mình nhất định sẽ tiếp tục tham gia và tuyên truyền thêm cho các bạn trẻ trong trường, khu vực mình đang sinh sống.”

Cùng chung dòng cảm xúc, bạn Võ Văn Thiệt (trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) cũng bồi hồi khi nhớ lại kỷ niệm ngày trước: “Lúc đó, ngoại của mình mắc bệnh khá nặng cần phải nhận nguồn máu từ bên ngoài. Và điều làm mình vô cùng bất ngờ là bệnh viện luôn có sẵn nguồn máu từ những tình nguyện viên cung cấp để chữa trị.”

Nam sinh cũng “bộc bạch” những khó khăn lúc còn ở quê nhà: Các hoạt động hiến máu được tổ chức rất ít và việc đi lại khá bất tiện khiến cho cậu bạn “khó lòng” tham gia. Chỉ khi lên đại học, những ngày hội hiến máu được triển khai và thông tin rộng rãi đến các bạn sinh viên, Thiệt mới có cơ hội góp một phần nhỏ của mình cho những “cuộc đời” khác. Tính đến nay, cậu bạn đã ghi nhận 5 lần hiến máu tình nguyện.

Nhờ những ngày hội hiến máu được tổ chức và thông báo rộng rãi trên Đại học, Văn Thiệt đã có cơ hội tham gia và cống hiến hết mình cho cộng đồng. Ảnh: NVCC.

Những khoảnh khắc tình cờ đã tạo ra một chuyển biến mới trong nhận thức của teen, thôi thúc các bạn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp. Những giọt máu nghĩa tình được các bạn sinh viên hiến tặng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một thế hệ trẻ biết yêu thương, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.