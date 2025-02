'Ngôi sao mới năm 2025' Choo Young Woo tiếp tục 'phủ sóng' cõi mạng tháng Hai

SVVN - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các diễn viên phim truyền hình trong tháng này.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về phạm vi phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 13/1 đến ngày 13/2.

Choo Young Woo, người gần đây đã đóng vai chính trong cả The Trauma Code: Heroes on Call và The Tale of Lady Ok, đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 11.508.517. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh bao gồm "giàu meme", "vai kép" và "Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc", trong khi các từ khóa liên quan xếp hạng cao nhất của anh bao gồm "đẹp trai", "vững chắc" và "ấm lòng". Phân tích tích cực-tiêu cực của Choo Young Woo cũng cho thấy số điểm là 91,43% phản ứng tích cực.