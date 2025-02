Điểm tin K-biz ngày 19/2/2025: NJZ (NewJeans) lại bị 'quay như chong chóng',G-Dragon 'viral' với con phố mang tên mình

SVVN - Một ngày mới nhiều biến động của K-biz, có tin tức vui, có tin tức buồn, tạo nên bức tranh sôi động của ngành giải trí bậc nhất châu Á.

NJZ (NewJeans) 'lao đao' giữa 'vòng xoáy' dư luận

Trong bối cảnh NewJeans tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR và tiếp tục hoạt động độc lập, 5 tổ chức giải trí Hàn Quốc bao gồm: Hiệp hội quản lý giải trí Hàn Quốc, Hiệp hội sản xuất giải trí Hàn Quốc, Hiệp hội công nghiệp nhãn hiệu âm nhạc Hàn Quốc, Hiệp hội công nghiệp thu âm Hàn Quốc và Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc đã kêu gọi thiết lập luật chống phá hoại khi tranh cãi ngày càng gia tăng.

Theo đó, những Hiệp hội này yêu cầu một số cơ quan và nghệ sĩ ngừng thao túng dư luận mà không có bất kỳ cơ sở nào để đạt được lợi ích riêng của mình nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Đồng thời cũng yêu cầu Quốc hội và chính phủ hỗ trợ xóa bỏ tình trạng can thiệp, đây là nguyên nhân chính gây ra xung đột.

5 Hiệp hội đã đề cập đến sự cố gần đây của NewJeans và lập luận rằng: "Để giải quyết vấn đề, dự luật nên được sửa đổi bằng cách kiểm tra thực tế chính xác và tham vấn đầy đủ với các bên liên quan, chứ không phải thông qua một cuộc chiến dư luận".

Trong 10 tháng qua, những sự cố như buổi họp báo của Min Hee Jin, sự xuất hiện của Hanni tại Quốc hội và các hoạt động độc lập của nhóm đã cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua dư luận và các quyết định đơn phương thay vì đàm phán hoặc thủ tục pháp lý riêng tư. Xung đột xung quanh họ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Các Hiệp hội nhấn mạnh rằng, họ không thảo luận về tranh chấp giữa một công ty quản lý và nghệ sĩ cụ thể mà thay vào đó cố gắng thông báo cho công chúng về mức độ nghiêm trọng của tình hình này đối với ngành công nghiệp K-pop. Theo đó, buổi họp báo của NewJeans năm ngoái đã trở thành cơ hội để các tranh chấp riêng tư giữa nghệ sĩ và công ty quản lý được phơi bày quá mức trước truyền thông. Với điều này, các trường hợp tham gia vào các hoạt động độc lập trước khi nhận được phán quyết của pháp luật đã tăng lên. Các nghệ sĩ đại diện cho K-pop đang tác động đến dư luận và tạo ra sự nhầm lẫn trong ngành thông qua các buổi họp báo và hoạt động độc lập, đưa ngành công nghiệp K-pop vào một cuộc khủng hoảng.

Chúng ta phải ưu tiên giải quyết những nghi ngờ về sự can thiệp vì đây là hành động có thể ngay lập tức phá hủy một công ty quản lý đã đầu tư rất nhiều vào một nghệ sĩ chỉ dựa trên giá trị tương lai của nghệ sĩ đó. Nếu hợp đồng không được bảo vệ hợp pháp và bị chấm dứt bởi một quyết định đơn phương, ngành công nghiệp K-Pop sẽ mất đi nền tảng để tồn tại.

Họ cũng kêu gọi chính phủ công nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trong ngành công nghiệp K-pop, một trong những ngành công nghiệp cốt lõi đại diện cho Hàn Quốc.

Lee Dong Wook biến hóa với vai trò chuyên gia tính toán bảo hiểm trong The Divorce Insurance vào 31/3

Với sự tham gia của Lee Dong Wook, Lee Joo Bin, Lee Kwang Soo và Lee Da Hee, The Divorce Insurance là bộ phim hài lãng mạn về người đàn ông làm việc tại một nhóm phát triển sản phẩm sáng tạo của công ty bảo hiểm, đưa ra các kế hoạch bảo hiểm liên quan đến ly hôn.

Fan thích thú trước phản ứng bất ngờ của G-Dragon khi phát hiện ra con phố mang tên mình

Trong tập mới nhất của Good Day đài MBC, chương trình đã giới thiệu G-Dragon street tại khu mua sắm đồ cổ Dongmyo. G-Dragon đã vô cùng sửng sốt khi lần đầu tiên phát hiện ra một con phố ở Dongmyo được đặt theo tên mình: “Tôi chưa từng thấy điều này trước đó. Có rất nhiều quần áo đẹp ở đây”. Sau khi phát sóng, anh đã chia sẻ những bức ảnh hậu trường về khám phá bất ngờ này, cùng với chữ ký để lại trong quá trình quay phim trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Good Day đã đạt được thành công vang dội, xếp thứ 2 trong số những show truyền hình chỉ ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. G-Dragon đứng đầu danh sách những nhân vật show truyền hình được bàn tán nhiều nhất, tiếp theo là các bạn diễn Kim Soo Hyun và Jung Hyung Don, những người cũng giành được vị trí trong bảng xếp hạng hàng đầu. Cuộc hội ngộ Dongmyo của họ sau 11 năm, cùng với Defconn, đã trở nên vô cùng nổi tiếng, với clip trên YouTube vượt qua 1,3 triệu lượt xem và đạt vị trí số 1 trên các video thịnh hành. Good Day của MBC là một dự án âm nhạc mà G-Dragon hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác nhau để tạo ra bài hát định hình của năm. Chương trình phát sóng vào mỗi Chủ Nhật lúc 9h10phút tối theo giờ Hàn Quốc.

Jaehyun của NCT gây 'choáng' với vẻ ngoài 'tỏa sáng' kể cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Jaehyun của NCT đã tặng người hâm mộ 1 món quà thật đáng yêu khi thể hiện lại ca khúc hit toàn cầu APT của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars.

Người hâm mộ không khỏi phấn khích và kinh ngạc trước vẻ ngoài điển trai của nam thần tượng ngay cả trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Jaehyun đã nhập ngũ vào ngày 5/11/2024 và sẽ xuất ngũ vào tháng 5/2026.

Jungwoo và Haechan của NCT trở thành tâm điểm chú ý vì tin đồn lái xe khi say rượu

Jungwoo và Haechan của NCT đã tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse sau một buổi hòa nhạc được tổ chức tại Jakarta.

Điều đáng nói là chương trình phát sóng không có vấn đề gì, nhưng sau đó một tuyên bố trên diễn đàn cộng đồng trực tuyến đã thu hút sự chú ý với hơn 30.000 lượt xem này khi vừa được đăng: “Tóm tắt chương trình Weverse Live của Jungwoo và Haechan vào ngày 16/2: Jungwoo và Haechan ăn món hầm Kimchi, mì ramen và một cốc bia tại phòng xông hơi. Doyoung tham gia cùng hai người, và cả ba ăn cua cho bữa tối. Cả ba người họ đến phòng xông hơi. Haechan lái xe về nhà bằng chiếc xe có vẻ như là của riêng mình. Tại sao điều này không trở thành vấn đề ngay cả sau khi họ nói điều này trong một chương trình phát sóng trực tiếp? Nếu bạn uống bia rượu và lái xe, thì đó không phải là lái xe khi say rượu sao? Tất nhiên, họ không lái xe ngay sau khi uống bia rượu. Tôi không chắc họ mang xe đến trước khi uống hay sau khi uống, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại nghĩ đến việc uống bia rượu và lái xe. Tôi ngạc nhiên khi không ai thấy lạ khi xem chương trình phát sóng. Các bạn ơi… lái xe sau khi uống bia rượu là vi phạm pháp luật… Chỉ được coi là lái xe khi say rượu nếu cảnh sát bắt được bạn sao? Uống bia rượu và lái xe = lái xe khi say rượu. Tôi phải nói với bạn điều này đúng đến bao giờ… làm ơn”. Hiện tuyên bố này đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều với nhiều phản ứng, cùng các giả thuyết, lập luận khác nhau và vẫn chưa đi đến hồi kết.